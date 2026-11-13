Zdewastowali biuro posła w obronie Telewizji Republika. Fot. @JarosMichal/X

Zdewastowano biuro poselskie Michała Jarosa w Trzebnicy w woj. dolnośląskim. Na oknach i elewacji pojawiły się hasła "Tusk precz" oraz "Ręce precz od Republiki". Poseł Koalicji Obywatelskiej skomentował sprawę w mediach społecznościowych.

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Na oknach i elewacji wymalowano hasła "Ręce precz od Republiki" oraz "Tusk precz". Do incydentu odniósł się poseł Koalicji Obywatelskiej, który opublikował wpis na platformie X.

Napisy na biurze poselskim Michała Jarosa w Trzebnicy

"Ktoś pomalował moje biuro poselskie w Trzebnicy. Farbę zmyjemy. Wszyscy wiedzą, że moje biuro jest otwarte także dla tych, którzy się ze mną nie zgadzają. Wystarczy wejść i porozmawiać" – napisał Michał Jaros.

Szef dolnośląskich struktur KO odniósł się też do haseł dotyczących Telewizji Republika. "Wypowiedziami na antenie Republiki po zamachu w Krakowie zajmuje się prokuratura i to ona je oceni" – skomentował.

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Poseł zwrócił się również do osób odpowiedzialnych za zniszczenia. "A do autorów napisów: skoro już robicie Republice reklamę, mam dobrą wiadomość. Przy biurze też są kamery" – dodał.

Napisy na biurze poselskim Jarosa nawiązują do kontrowersji wokół Telewizji Republika. Stacja znalazła się pod lupą śledczych po relacji Tomasza Sakiewicza z miejsca zamachu w Krakowie.

Jak pisaliśmy w naTemat, TV Republika jest na celowniku prokuratury przez akcję Sakiewicza w Krakowie – Prokuratura Okręgowa w Krakowie poinformowała o wszczęciu śledztwa w sprawie wypowiedzi, które padły na antenie Telewizji Republika.

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Przypomnijmy, że sprawa dotyczy relacji Tomasza Sakiewicza. Naczelny TV Republika, który był niedaleko miejsca tragedii w Krakowie, patrzył prosto w obiektyw i z grobową miną pytał: "Gdzie jest policja?". A potem z pełnym przekonaniem brnął w narrację, że na miejscu nie ma ani jednego mundurowego, ponieważ "wszystkie rezerwy policji zostały wywiezione do Warszawy".

Przechodzący obok mężczyzna nie wytrzymał tyrady Sakiewicza, rzucając prosto w kadr: "Co za bzdury pan gadasz!". Szef TV Republika, niewzruszony tym faktem, kontynuował, przekonując, że "nie widać ani jednego policjanta, widać za to bardzo agresywnych ludzi". Sakiewicz mówił też, że za strzelaninę miała odpowiadać "jakaś grupa cudzoziemców", co – podobnie jak teza, że w Krakowie nie było policji – nie okazało się prawdą.

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Śledztwo prokuratury w Krakowie w sprawie wypowiedzi na antenie Republiki

Sprawą zainteresowała się Prokuratura Okręgowa w Krakowie. 12 listopada 2026 roku wszczęła śledztwo dotyczące wypowiedzi wyemitowanych na antenie stacji po zamachu. Postępowanie dotyczy podejrzenia popełnienia przestępstw z art. 212 par. 2 oraz art. 257 par. 1 Kodeksu karnego.

Pierwszy przepis odnosi się do zniesławienia za pomocą środków masowego komunikowania. Drugi dotyczy publicznego znieważenia osoby lub grupy ludności ze względu na narodowość, pochodzenie etniczne, rasę czy wyznanie.

Jak informowała reporterka Polsat News Klaudia Syrek, do prokuratury wpłynęło kilka zawiadomień, w tym od osób prywatnych. Śledczy zapoznali się również z materiałami medialnymi.

Tego samego dnia, w czwartek w siedzibie Telewizji Republika pojawili się także funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Ich wizyta miała związek z innym postępowaniem, prowadzonym na polecenie Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

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Policjanci zamierzali przekazać kierownictwu stacji dokument z żądaniem wydania zapisu rejestrowego oraz dokumentacji koncesyjnej z 16 października. Chodzi o nagrania dotyczące wydarzeń przed Trybunałem Konstytucyjnym.