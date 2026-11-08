W ostatnim czasie do oferty IKEA dołączyło blisko 1500 produktów. Wśród nowości znalazły się nie tylko meble i akcesoria do domu, lecz także świąteczne dekoracje, oświetlenie LED i sprzęt elektroniczny. Część propozycji może przydać się przed mikołajkami i Bożym Narodzeniem.
Kolejne nowości pojawiają się w sklepach IKEA. Tym razem sieć włączyła do oferty 1496 akcesoriów i mebli, choć gwoli ścisłości, część z nich to lekko zmienione wersje starszych produktów (np. ich nowe warianty kolorystyczne). Wśród nich kilka zdecydowanie się wyróżnia. Z częścią propozycji warto zapoznać się przed świętami bożonarodzeniowymi oraz mikołajkami 6 grudnia. Choć raczej nie ze wszystkimi.
W nowej ofercie od razu rzuca się w oczy multicooker TILLREDA, którego cena to 399 złotych. Najwyraźniej szwedzka sieć jest "na czasie" – ryżowary są obecnie w modzie. Sieć systematycznie rozszerza swoją ofertę drobnej elektroniki – ostatnio wprowadziła zegary z higro/termometrem, ale też głośniki bluetooth i kolejne lampki.
IKEA ma coś "pod" i "na" choinkę. Nie masz drzewka? Nic nie szkodzi
IKEA w nowej ofercie ma też kilka ciekawych produktów świątecznych. Są tu lampki w kształcie zapałek, miseczki w kształcie renifera, bombki choinkowe (również takie z motywem oferowanych przez sklep hot dogów) i świeczniki.
IKEA na święta przygotowała także klosze w kształcie gwiazd, świece zapachowe i standardowe akcesoria z motywami świątecznymi. Bez problemu znajdziemy wśród nich czerwone obrusy, dywany, maty pod choinkę, czy zimowe wycieraczki pod drzwi.
Z ciekawszych produktów w tym roku szwedzki sklep stawia na oświetlenie LED i choinki. A czasem nawet rozwiązania 2w1 jak w przypadku "drzewka" STRÅLA za 129 złotych.
Znajdzie się też i samo drzewko. Pełnowymiarowa (wysokość to 180 cm) sztuczna choinka (do wykorzystania na zewnątrz i w środku) kosztuje 199 złotych. Można na niej powiesić świeczki LED z klipsem za 13 złotych lub ozdoby w kształcie ptaków (które najwyraźniej z jakiegoś powodu są w tym roku całkiem modne).
Dalsza część artykułu poniżej.
Zobacz także
Między produktami świątecznymi jest też miejsce na gaming
Niedawno IKEA wprowadziła kolekcję YXSTABY, którą zaprojektowała razem z Xboxem. Widać wyraźnie, że inspiracją był pad do konsoli. Część produktów to niemal dosłowne "kopie" jego przycisków. Efekt może budzić dość mieszane uczucia:
Poza tymi ozdobami w ramach YXSTABY IKEA wprowadziła też:
- stojak na telewizor na kółkach (137×113 cm) z półką na kable i konsole,
- fotel-leżankę bez podłokietników, ale za to z kieszenią na kontroler,
- gablotkę na pada do powieszenia na ścianie,
- podstawkę do laptopa, która wygląda jak skrzynka z narzędziami,
- podstawkę pod monitor z uchwytami na telefon, słuchawki i pada,
- drewniany stolik na kółkach (50×50×55 cm).
Od niedawna, bo 3 listopada, kolekcja YXSTABY jest dostępna w ramach zamówień online. Z ciekawostek warto dodać, że w kontekście produktów z tej serii, zarzutem pod adresem IKEA, który pojawia się w mediach społecznościowych, są wysokie ceny produktów. To raczej rzadkość w przypadku szwedzkiej sieciówki.