IKEA rzuca na sklepy 1496 nowości. Fot. Optical Chemist / Pexels.com

W ostatnim czasie do oferty IKEA dołączyło blisko 1500 produktów. Wśród nowości znalazły się nie tylko meble i akcesoria do domu, lecz także świąteczne dekoracje, oświetlenie LED i sprzęt elektroniczny. Część propozycji może przydać się przed mikołajkami i Bożym Narodzeniem.

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Kolejne nowości pojawiają się w sklepach IKEA. Tym razem sieć włączyła do oferty 1496 akcesoriów i mebli, choć gwoli ścisłości, część z nich to lekko zmienione wersje starszych produktów (np. ich nowe warianty kolorystyczne). Wśród nich kilka zdecydowanie się wyróżnia. Z częścią propozycji warto zapoznać się przed świętami bożonarodzeniowymi oraz mikołajkami 6 grudnia. Choć raczej nie ze wszystkimi.

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IKEA ma coś "pod" i "na" choinkę. Nie masz drzewka? Nic nie szkodzi

IKEA w nowej ofercie ma też kilka ciekawych produktów świątecznych. Są tu lampki w kształcie zapałek, miseczki w kształcie renifera, bombki choinkowe (również takie z motywem oferowanych przez sklep hot dogów) i świeczniki.

Oferta świąteczna IKEA, źródło: ikea.com

IKEA na święta przygotowała także klosze w kształcie gwiazd, świece zapachowe i standardowe akcesoria z motywami świątecznymi. Bez problemu znajdziemy wśród nich czerwone obrusy, dywany, maty pod choinkę, czy zimowe wycieraczki pod drzwi.

Z ciekawszych produktów w tym roku szwedzki sklep stawia na oświetlenie LED i choinki. A czasem nawet rozwiązania 2w1 jak w przypadku "drzewka" STRÅLA za 129 złotych.

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Znajdzie się też i samo drzewko. Pełnowymiarowa (wysokość to 180 cm) sztuczna choinka (do wykorzystania na zewnątrz i w środku) kosztuje 199 złotych. Można na niej powiesić świeczki LED z klipsem za 13 złotych lub ozdoby w kształcie ptaków (które najwyraźniej z jakiegoś powodu są w tym roku całkiem modne).

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Między produktami świątecznymi jest też miejsce na gaming

Niedawno IKEA wprowadziła kolekcję YXSTABY, którą zaprojektowała razem z Xboxem. Widać wyraźnie, że inspiracją był pad do konsoli. Część produktów to niemal dosłowne "kopie" jego przycisków. Efekt może budzić dość mieszane uczucia:

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Zamień swój dom w pada. Kolekcja YXSTABY, źródło: IKEA.com

Poza tymi ozdobami w ramach YXSTABY IKEA wprowadziła też:

stojak na telewizor na kółkach (137×113 cm) z półką na kable i konsole, fotel-leżankę bez podłokietników, ale za to z kieszenią na kontroler, gablotkę na pada do powieszenia na ścianie, podstawkę do laptopa, która wygląda jak skrzynka z narzędziami, podstawkę pod monitor z uchwytami na telefon, słuchawki i pada, drewniany stolik na kółkach (50×50×55 cm).