Prof. Zoll mówi o "jawnym łamaniu Konstytucji" przez Nawrockiego Fot. Shutterstock

Prof. Andrzej Zoll nie zostawił suchej nitki na prezydencie po kolejnym wecie. Były prezes Trybunału Konstytucyjnego i były rzecznik praw obywatelskich mówi wprost o łamaniu konstytucji, i to zarówno w sprawie wet, jak i sporu o TK. "Rząd rządzi, a nie prezydent" – zauważył w TVN24.

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W piątek 13 listopada Karol Nawrocki zawetował ustawę wdrażającą unijny akt o usługach cyfrowych (DSA). Przepisy miały umożliwić szybkie blokowanie nielegalnych treści w internecie, także tych związanych z wykorzystywaniem dzieci. To już drugie weto prezydenta w tej sprawie – wcześniejszą, całościową wersję ustawy Nawrocki zawetował 9 stycznia.

Nawrocki tłumaczył, że "wróciło widmo urzędnika cenzora, który będzie podejmował decyzję co wolno, a czego nie wolno w internecie". Przekonywał też, że ustawa "w normalnych warunkach mogłaby trafić do oceny przez Trybunał Konstytucyjny, ale dziś Trybunału nie ma. Trzeba go dopiero odbudować. Weto było więc jedyną możliwością".

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"Rząd rządzi, a nie prezydent"

Zupełnie inaczej widzi to prof. Andrzej Zoll, były prezes Trybunału Konstytucyjnego. W "Faktach po Faktach" w TVN24 nazwał weto "bardzo szkodliwym". – Prezydent stał się, a w każdym razie chce się stać – myślę, że już to osiągnął – trzecią izbą parlamentu – stwierdził.

– Sejm, Senat uchwalają ustawy. 560 osób, posłów, senatorów przyjmuje pewne rozwiązania o charakterze politycznym. Każda ustawa w jakiś sposób realizuje politykę ustawodawcy. I teraz prezydent jednoosobowo wetuje i w związku z tym cała ustawa, praca parlamentu idzie do kosza – mówił.

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Jak podkreślił prof. Zoll, "weto nie służy temu, żeby prezydent prowadził samodzielną politykę przeciwko rządowi". – Rząd rządzi, a nie prezydent. I w związku z tym ja widzę już w tej ilości wet, które prezydent Nawrocki zastosował, łamanie konstytucji – ocenił.

Były prezes TK o Nawrockim. "Jawne łamanie konstytucji"

Były prezes TK przypomniał przy tym, że jeśli prezydent ma wątpliwości co do zgodności ustawy z konstytucją, może zwrócić się do Trybunału Konstytucyjnego. Odniósł się także do trwającego sporu o Trybunał. Przypomnijmy, że 30 października wybrana przez Sejm w marcu 2026 r. sędzia Anna Korwin-Piotrowska odsunęła od czynności prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego. Przed gmachem przy al. Szucha stanęła policja, a w nocy w siedzibie Trybunału pojawił się prezydent Karol Nawrocki. Prezydent mówi o zamachu, rząd o praworządności.

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Pierwszy prezes Sądu Najwyższego Zbigniew Kapiński mówił wcześniej w TVN24, że Nawrocki "prawnie powinien" przyjąć ślubowania od sędziów TK wybranych przez Sejm, choć "nie ma określonego terminu". Zoll poszedł dalej: jego zdaniem nieprzyjęcie ślubowań to "jawne łamanie konstytucji". – Artykuł 194 konstytucji mówi to absolutnie precyzyjnie. To jest w ogóle przekreślenie istoty Trybunału Konstytucyjnego – podkreślił.

Dalsza część artykułu poniżej.

To nie pierwszy raz, gdy Zoll ostro krytykuje prezydenta. Pod koniec października ocenił w TVN24, że odpowiedzialność za wydarzenia w TK ponoszą Karol Nawrocki i Bogdan Święczkowski, a prezydent "nie ma tutaj żadnej kompetencji i nie jest osobą, która mogłaby cokolwiek narzucić, jeżeli chodzi o Trybunał Konstytucyjny". Dodajmy, że 17 listopada TK zbierze się, żeby zdecydować o losie Święczkowskiego.

Weto Karola Nawrockiego wywołało burzę

Zoll nie jest jedynym krytykiem decyzji prezydenta ws. DSA. Rzecznik rządu Adam Szłapka napisał na X: "Karol Nawrocki – wielki obrońca suwerenności, który wetując ustawę DSA oddał kontrolę nad polskim internetem Mecie i TikTokowi".

Donald Tusk przekonywał, że ofiarami weta są polskie dzieci, a szef MSZ Radosław Sikorski wytknął z kolei prezydentowi, że suwerenności "używa przeważnie do atakowania naszego członkostwa w Unii Europejskiej, a nie broni jej wobec oligarchów internetowych".