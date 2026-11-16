Waldemar Żurek skierował w poniedziałek do marszałka Sejmu wniosek o uchylenie immunitetu Łukasza Mejzy. Jak wskazał prokurator generalny, śledczy chcą postawić posłowi zarzuty dotyczące podejrzenia popełnienia przez niego czterech przestępstw.
"Skierowałem dziś do Marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie posła Łukasza Mejzy do odpowiedzialności karnej" – przekazał minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek w poniedziałek 16 listopada za pośrednictwem mediów społecznościowych.
Wniosek o uchylenie immunitetu Łukasza Mejzy. Żurek o "wielomilionowych kwotach"
Jak poinformował Waldemar Żurek, w śledztwie prowadzonym przez Prokuraturę Okręgową Warszawa-Praga zebrano materiały dowodowe, które wskazują "na uzasadnione podejrzenie popełnienia przez niego [Łukasza Mejzę, red.] czterech przestępstw".
"Zarzuty dotyczą oszustw i usiłowania oszustw na szkodę Fundacji Siepomaga na wielomilionowe kwoty, prania brudnych pieniędzy oraz posługiwania się poświadczającymi nieprawdę fakturami spółki VinciNeoClinic. Chodzi o wprowadzanie w błąd darczyńców, samej fundacji oraz rodziców chorych dzieci co do skuteczności i kosztów rzekomych terapii" – sprecyzował prokurator generalny w serwisie X. Na zakończenie dodał jeszcze: "Dość tolerowania patologii".
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Zarzuty prokuratury i zgromadzony materiał dowodowy ws. Łukasza Mejzy
Jak czytamy w komunikacie Prokuratury Krajowej, prowadzone śledztwo dotyczy m.in. "podejrzenia doprowadzenia Fundacji Siepomaga z siedzibą w Poznaniu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości w kwocie 63 694,90 zł oraz w kwocie 79 972,74 USD, poprzez wprowadzenie pracownika Fundacji w błąd co do rzeczywistego przeznaczenia środków zebranych podczas zbiórki publicznej prowadzonej na rzecz ustalonej osoby".
Rzeczniczka prasowa prokuratora generalnego prok. Anna Adamiak wskazuje, że zgromadzony przez śledczych materiał dowodowy dostatecznie uzasadnia podejrzenie popełnienia przez Łukasza Mejzę czterech przestępstw. Dowody obejmują m.in. "zeznania świadków, dane telekomunikacyjne, korespondencję e-mail, kopię strony internetowej spółki VinciNeoClinic oraz dokumentację, w tym zabezpieczoną podczas przeszukania miejsca zamieszkania Łukasza Mejzy".
Następnie prok. Adamiak wymienia czyny, których mają dotyczyć zarzuty prokuratury. Są to kolejno: oszustwo na szkodę Fundacji Siepomaga z siedzibą w Poznaniu, pranie pieniędzy, usiłowanie oszustwa w związku ze zbiórką na leczenie małoletniego, a także usiłowanie oszustwa w związku ze zbiórką na leczenie małoletniej.
Prokuratura przypomina na koniec, że Łukasz Mejza jako poseł jest objęty immunitetem parlamentarnym, co bez uprzedniej zgody Sejmu uniemożliwia pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej. "Wyrażenie zgody przez Sejm umożliwi prokuratorowi przedstawienie Łukaszowi Mejzie zarzutów i przesłuchanie go w charakterze podejrzanego" – wskazuje rzeczniczka prokuratora.
Działania Łukasza Mejzy często potrafią wzbudzać wiele kontrowersji. Poseł do tej pory mógł "pochwalić się" takimi akcjami, jak pędzenie autem z prędkością przekraczającą wszelkie przepisy i zbieraniem punktów karnych wraz z mandatami (chyba że akurat zasłonił się immunitetem) albo wprowadzeniem do Sejmu patostreamera. W końcu nawet jego partia miała dość tych wyczynów, bo w kwietniu poseł został wyrzucony z klubu parlamentarnego PiS. Później pojawiały się nawet doniesienia o nowej ścieżce kariery polityka, czyli walkach w Prime MMA.