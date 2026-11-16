Miłosz Kłeczek witany po wyjściu z prokuratury Zrzut ekranu: TV Republika / YouTube.com

Miłosz Kłeczek usłyszał zarzut naruszenia miru domowego po wtargnięciu do budynku Prokuratury Krajowej. Prezenter Telewizji Republika nie przyznaje się do winy, a postawione zarzuty uważa wręcz za powód do dumy. Sprawa ma związek z przesłuchaniem Tomasza Sakiewicza w kwestii zagadkowej ucieczki Zbigniewa Ziobry do USA.

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16 listopada Miłosz Kłeczek z Telewizji Republika usłyszał zarzut naruszenia miru domowego w związku ze wtargnięciem do budynku Prokuratury Krajowej podczas przesłuchania Tomasza Sakiewicza.

– Nie przyznaję się do winy, nie rozumiem absolutnie tych zarzutów. Ja rozumiem paragraf, ale nie rozumiem zarzutu – komentował zarzuty Kłeczek, cytowany przez Niezależną.

Brak zrozumienia natury potencjalnych przewinień wcale nie odbiera prezenterowi animuszu. Wręcz odwrotnie – Miłosz Kłeczek twierdzi, że "cieszy się" z postanowionych mu zarzutów, gdyż widzi w tym szansę na "uhonorowanie walki z komuną III RP" – jak to sam określił.

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Co takiego miał przeskrobać Kłeczek?

By zrozumieć naturę zarzutów, należy cofnąć się o parę miesięcy. Rzecz działa się 20 maja 2026 roku. Prokuratura wezwała Tomasza Sakiewicza w roli świadka w sprawie śledztwa wokół Funduszu Sprawiedliwości. Sprawa wzbudziła silny sprzeciw wśród pracowników stacji i niektórych polityków. Miłosz Kłeczek zdecydował się być w centrum wydarzeń, wraz z kilkoma innymi osobami zdecydował się na wejście do budynku PK.

Warto wspomnieć, że niedługo wcześniej infosferę obiegła wiadomość o ucieczce Zbigniewa Ziobry do USA z wykorzystaniem wizy dziennikarskiej. Prokuratura bada okoliczności tego wyjazdu i ewentualnej pomocy w unikaniu odpowiedzialności prawnej, którą były minister sprawiedliwości mógł otrzymać.

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Co może grozić Miłoszowi Kłeczkowi za brawurowe wtargnięcie do budynku PK? Poszlakę znajdziemy w Kodeksie karnym. "Kto wdziera się do cudzego domu, mieszkania, lokalu, pomieszczenia albo ogrodzonego terenu albo wbrew żądaniu osoby uprawnionej miejsca takiego nie opuszcza, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku" – brzmi pierwszy paragraf artykułu 193, który odnosi się do naruszenia miru domowego.

Dalsza część artykułu poniżej.

Wcześniej zarzuty w tej samej sprawie usłyszał "Jarosław O."

13 listopada identyczne zarzuty usłyszał Jarosław O. Choć może lepiej powiedzieć – Jarosław Olechowski. Wyraźnie nie chce on być nazywany "Jarosławem O.". Dowiadujemy się tego m.in. z odpowiedzi na wpis Waldemara Żurka, który informował o zarzutach na X.

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"Pracownik Telewizji Republika, Jarosław O., usłyszał zarzut naruszenia miru domowego (art. 193 § 1 Kodeksu karnego)" – czytamy we wpisie Waldemara Żurka. "Dla ciebie Olechowski. Jarosław Olechowski" – skwitował doniesienia "Jarosław O.".