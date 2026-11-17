Dziś ważą się losy immunitetów Święczkowskiego i Sochańskiego. Fot. trybunal.gov.pl

Bogdan Święczkowski zapowiadał, że jest już przygotowany nawet na zatrzymanie. 17 listopada odbyło się posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego TK dotyczące immunitetów zawieszonych sędziów Trybunału.

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Dziś, 17 listopada, w Sądzie Okręgowym w Warszawie odbyło się posiedzenie TK w sprawie dalszych losów tymczasowo zawieszonych – prezesa Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego. Jego kontynuacja odbędzie się w TK.

Zgromadzenie Ogólne TK decyduje ws. immunitetów

Pierwotnie spotkanie miało odbyć się o godzinie 9 w siedzibie TK. Ostatecznie Anna Korwin-Piotrowska poinformowała o zmianie godziny i lokalizacji ZO. Zgromadzenie zebrało się ostatecznie o godzinie 12 w Sądzie Okręgowym na Alei Solidarności w Warszawie.

Bogdan Święczkowski w telewizji wPolsce24 nazwał ZO "spotkaniem towarzyskim", stwierdził, że nie ma zamiaru pojawiać się dziś w sądzie i dodał, że jest "spakowany na wszelki wypadek, gdyby go chcieli zatrzymywać i tymczasowo aresztować".

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W tym miejscu warto wyjaśnić kontekst "tymczasowego aresztu". Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zabiega o uchylenie immunitetów zawieszonych prezesów i wiceprezesa.

Waldemar Żurek skierował do TK sześć wniosków o uchylenie immunitetu Bogdanowi Święczkowskiemu. Minister odnosił się do tej kwestii 3 listopada, kiedy informował o kolejnych działaniach prokuratury w związku z zakupem systemu szpiegowskiego Hermes przez Bogdana Święczkowskiego. "Z ustaleń śledztwa Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie wynika, że arbitralną decyzję o transakcji z podmiotem z Izraela przez spółkę z Luksemburga podjęto bez procedur konkurencyjnych, bez analizy potrzeb śledczych i bez weryfikacji algorytmów pozyskiwania danych, co naraziło finanse publiczne oraz poufność postępowań przygotowawczych" – informował wtedy polityk.

Czego dotyczy pozostałe 5 wniosków? "Wcześniejsze zarzuty obejmują bezprawne operacje systemem Pegasus uderzające w tajemnicę obrończą adwokata Romana Giertycha i Zbigniewa Stonogi, przekazywanie tajnych materiałów Zbigniewowi Ziobrze, represyjne delegacje 9 niezależnych prokuratorów oraz próbę zamiany gmachu przy al. Szucha w prywatną twierdzę bezkarności" – przypomniał minister. Polityk zauważył też, że "Wszystkie skierowane dotąd wnioski dotyczące Bogdana Święczkowskiego i Bartłomieja Sochańskiego łącznie liczą 307 stron."

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Adwokaci Święczkowskiego nie zostali wpuszczeni do TK

"Wspólnie z adw. Michałem Skwarzyńskim nie wpuszczono nas do Trybunału Konstytucyjnego, choć wskazywaliśmy, że jesteśmy ustanowionymi obrońcami w postępowaniu karnym Prezesa TK sędziego Bogdana Święczkowskiego i Wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego" – poinformował pełnomocnik Bogdana Święczkowskiego, Bartosz Lewandowski, związany m.in. z Ordo Iuris.

Adwokat twierdzi, że on i Michał Skwarzyński mają prawo do pozyskania wniosków o uchylenie immunitetów, które nie zostały przekazane Święczkowskiemu i Sochańskiemu. "Funkcjonariusze SOP ochraniający budynek Kancelarii Prezesa Rady Ministrów otrzymali zakaz wpuszczenia nas również tym wejściem" – dodaje Lewandowski.

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