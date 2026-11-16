NBP blokuje finanse TK. Fot. Shutterstock

Spór o kierownictwo Trybunału Konstytucyjnego dotarł do bankowych rachunków instytucji. NBP przyznaje, że sam nie może rozstrzygnąć, kto powinien kierować TK. W związku z tym bank podjął działania dotyczące finansów Trybunału.

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16 listopada NBP wydał komunikat, w którym przypomina, że to właśnie on prowadzi rachunki bankowe Trybunału Konstytucyjnego. Organ przywołuje na początku oświadczenia przepisy ustawy o finansach publicznych i ustawy o NBP, by potem przejść do zarysowania politycznego kontekstu, do którego się odnosi.

"W związku z sytuacją zaistniałą w wyniku wydania 30 października 2026 r. przez Annę Korwin-Piotrowską zarządzenia o natychmiastowej przerwie w czynnościach sędziego TK Bogdana Święczkowskiego i Bartłomieja Sochańskiego pojawiło się zagadnienie związane z właściwą reprezentacją Trybunału" – przypomina NBP.

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Faktycznie, taki dokument został opublikowany na stronie TK 30 października. Sędzia Anna Korwin-Piotrowska przejęła stanowisko prezesa Trybunału, a wcześniejszy prezes i wiceprezes TK zostali przez nią zawieszeni. To właśnie te wydarzenia zainicjowały najnowszy spór wokół TK i zintensyfikowały protesty przed budynkiem Trybunału.

Dwóch prezesów i dwie decyzje

W dalszej części oświadczenia czytamy, że 6 listopada 2026 roku NBP otrzymał dwa dokumenty:

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Zarządzenie z 30 października 2026 r. (odwołanie Święczkowskiego i Sochańskiego z funkcji sędziów TK), Dokumenty "wskazujące co do zasady inne osoby uprawnione w zakresie dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunkach bankowych Trybunału Konstytucyjnego prowadzonych przez NBP".

Na czym według NBP polega problem? "Doszło więc do sytuacji, w której w NBP złożone zostały wzajemnie znoszące się zestawy dokumentów potwierdzających uprawnienia do dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunkach TK".

Dalsza część artykułu poniżej.

NBP przyznaje, że w sprawie TK ma związane ręce. Ale nie do końca

"NBP nie jest właściwy do rozstrzygnięcia sporu dotyczącego kierowania Trybunałem Konstytucyjnym" – wyjaśnia organ. "Kwestia ta ma jednak dla NBP podstawowe znaczenie z punktu widzenia ustalenia osób uprawnionych do dysponowania środkami TK zgromadzonymi na rachunkach bankowych prowadzonych przez NBP" – dodają przedstawiciele banku.

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Organ nie zajmuje tym samym politycznego stanowiska wprost, zauważa jednak, że "niezbędne stało się wypracowanie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego". To z kolei sprawia, że NBP musiał wykonać analizę "treści stosunku prawnego ustalonej tą umową i właściwymi dla zaistniałego stanu faktycznego normami, wynikającymi z przepisów powszechnie obowiązujących". Co kryje się za tym prawniczym przekazem?

Otóż chodzi tu o wstrzymanie realizacji przez NBP zleceń płatniczych dokonywanych przez TK. W praktyce NBP zamraża dostęp do pieniędzy TK oraz uniemożliwia bieżące dysponowanie środkami organu.