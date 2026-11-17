Roman Giertych zamyka temat TK. Fot. Flickr / Kancelaria Sejmu

Sprawa Trybunału Konstytucyjnego jest już przesądzona. Tak przynajmniej wynika z najnowszego wpisu Romana Giertycha. Polityk nie widzi sensu w dalszych dyskusjach o zmianie Konstytucji i przelicza układ sił w parlamencie. W jego matematyce kryje się jednak coś jeszcze. Giertych w kwestii TK całkowicie pomija część sojuszników Koalicji Obywatelskiej.

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"Mam wrażenie, że nikt nie zauważa jednej rzeczy" – pisze Roman Giertych na X. Mecenas, a zarazem poseł KO, zwraca uwagę, że do zmiany ustawy zasadniczej w sprawie Trybunału Konstytucyjnego konieczna jest większość 2/3 w Sejmie i bezwzględna w Senacie. Według polityka ma to dość istotne implikacje dla całej sprawy.

Roman Giertych: "rozważania nad zmianą Konstytucji są bezsensowne"

"Skoro KO oświadczyła, że sprawa TK jest zamknięta, to dalsze rozważania nad zmianą Konstytucji są bezsensowne" – twierdzi Roman Giertych. Na poparcie tej tezy przytacza również garść matematyki: "Do zmiany potrzeba 307 głosów w Sejmie, a Klub KO liczy więcej niż 154 posłów (mniejszość blokująca)". Wyliczenia dotyczą oczywiście pełnej frekwencji 460 posłów.

To prawda, klub KO liczy obecnie 155 posłów, czyli dokładnie tyle, ile wynosi minimum dla mniejszości blokującej. 13 listopada 2023 roku na starcie kadencji tych posłów było 157. Obecnie Koalicja Obywatelska jest najliczniejszym podmiotem w Sejmie, od kiedy przedstawiciele Rozwoju Plus wzięli rozwód z Prawem i Sprawiedliwością.

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Sytuacja wygląda jednak nieco inaczej w Senacie. Tam KO nie ma wystarczającej liczby przedstawicieli (choć i tak nie ma to większego znaczenia, biorąc pod uwagę sytuację w izbie niższej). Roman Giertych odnosi się do tej sprawy, zauważając, że przeprowadzenie zmiany Konstytucji przez Senat wymaga od KO wsparcia Lewicy. Kluby KO i Lewicy mają w senacie dokładnie 50 senatorów. Tyle wystarczy do blokowania ustawy (zakładając pełną frekwencję). "Nie ma więc o czym rozmawiać" – kwituje swój wpis polityk.

Roman Giertych chyba nie przepada za Trzecią Drogą

Warto odnotować, że polityk konsekwentnie pomija w swojej wyborczej matematyce resztę koalicjantów. Jest to ciekawe o tyle, że klub senacki Trzecia Droga może pochwalić się równie liczną co Lewica reprezentacją w Izbie Wyższej parlamentu. Ich senatorów zasiada w Senacie również ośmiu.

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Dalsza część artykułu poniżej.

W Sejmie sytuacja wygląda zgoła inaczej. Liczebność posłów pozostałych sojuszników partii Donalda Tuska ma na razie kluczowe znaczenie dla jego polityki.

Klub Parlamentarny PSL-TD ma 32 przedstawicieli, czyli więcej niż Lewica. Do tego dochodzi również 15 posłów klubu Polska 2050 i 15 "szabel" klubu parlamentarnego Centrum. Te trzy twory również składają się na rządową większość parlamentarną.

Powodów, dla których polityk nie uwzględnia koalicjantów w swoich wyliczeniach, jest być może wiele, ale najważniejszy dotyczy apeli Władysława Kosiniaka-Kamysza o przeprowadzenie "resetu TK". W kwestii Trybunału KO niekoniecznie może liczyć na bezproblemowe poparcie ze strony koalicjantów.

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