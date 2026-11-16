Święczkowski odniósł się do decyzji NBP. Fot. trybunal.gov.pl

Bogdan Święczkowski zabrał głos w sprawie decyzji Narodowego Banku Polskiego dotyczącej kont Trybunału Konstytucyjnego. Prezes TK nie kryje zadowolenia ze wstrzymania obsługi finansowej organu, ale ma też wobec NBP bardzo konkretne oczekiwania.

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– Bardzo się cieszę z jednej strony, że NBP podjął decyzję, aby nie udostępniać kont TK tym uzurpatorom, bo oczywiście nie mogą mieć dostępu, byłoby to poważne przestępstwo, natomiast uważam, że ja jestem jedyną osobą uprawnioną do dostępu do tych kont bankowych – twierdzi Bogdan Święczkowski cytowany przez Onet.

Zawieszony decyzją Anny Korwin-Piotrowskiej prezes TK zwrócił się również z apelem do szefa NBP. – Mam nadzieję, że pan prezes Adam Glapiński podejmie jedyną możliwą, zgodną z konstytucją decyzję, że tylko ja jako prezes TK mogę decydować, kto ma dostęp do kont TK. Czekamy na kolejne działania NBP – zadeklarował.

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NBP zakręciło kurek z pieniędzmi dla TK

Przypomnijmy – sprawa dotyczy blokady finansów TK, którą zarządził NBP. Decyzja Banku spotkała się z licznymi reakcjami. NBP zarzuca się uwikłanie się w polityczny spór. Warto zaznaczyć, że Bank wskazuje na impas i brak kompetencji w zakresie rozstrzygnięcia sporu wokół TK. Na tym temat się jednak nie zakończył.

Po pewnym czasie od opublikowania oświadczenia o blokadzie finansów TK NBP zdecydowało się doprecyzować swoje stanowisko. Dowiadujemy się z niego między innymi, że "w NBP podjęta została decyzja o wstrzymaniu wszelkich zleceń płatniczych dotyczących środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach Trybunału Konstytucyjnego prowadzonych przez Narodowy Bank Polski. Oznacza to, że nie są realizowane zlecenia płatnicze niezależnie do tego, przez kogo są one zlecane".

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Skoro obsługa finansowa TK zależy od NBP, a chaos panujący wokół Trybunału nie pozwala Bankowi na ustalenie, kto powinien otrzymać pieniądze, to co w zasadzie się z nimi stanie? Istnieją już pewne pomysły.

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Co dalej z pieniędzmi dla TK?

– Narodowy Bank Polski powinien prowadzić politykę pieniężną, a nie politykę. TK działa. TK podejmuje decyzje, odbyło się Zgromadzenie Ogólne sędziów TK. NBP powinien dbać o swoją niezależność polityczną i nie wchodzić w konflikt polityczny. Jeżeli te informacje się potwierdzą, to będzie to bardzo niepokojący sygnał – mówił minister finansów Andrzej Domański w rozmowie z dziennikarzami.

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Wokół sprawy pojawił się pewien pomysł, który zasugerowała Hanna Gronkiewicz-Waltz, która była prezesem NBP w latach 1992-2000. "Minister Finansów może skierować środki przeznaczone dla sędziów Trybunału Konstytucyjnego do innego banku, choćby do BGK (red. – Banku Gospodarstwa Krajowego). Nie ma obowiązku posiadania rachunku w NBP" – napisała polityczka na X.

Andrzej Domański odniósł się i do tej kwestii. Według niego, choć to NBP obsługuje w tej chwili TK, jeżeli decyzja NBP się potwierdzi, rząd będzie "badać wszystkie dostępne opcje". Polityk wskazany niedawno przez Donalda Tuska na stanowisko wicepremiera zapewnia, że "TK musi działać" oraz "Polacy mają prawo do tego, aby TK rozstrzygał w absolutnie kluczowych dla nich sprawach".