Bliscy wyręczają dorosłych w pracy. Fot. Shutterstock

Mąż ma problem z wypłatą? Do kadr dzwoni żona. Dorosły syn szuka pracy? CV potrafi wysłać za niego matka. W HR takie sytuacje zdarzają się naprawdę. – Problem polega na tym, że kandydat często nawet nie wie, że ktoś wysłał jego CV, i jest zaskoczony, kiedy dzwonimy do niego w sprawie pracy – mówi naTemat Aneta Wodarz-Krasnodębska, ekspertka HR i twórczyni marek Baba z HR oraz No Bad Hire.

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W sieci krąży screen wiadomości od matki 25-latka, która postanowiła interweniować u prezesa firmy. Powód? Jej syn jest przeciążony, a szefowie nie zapewniają mu wsparcia. Taka wiadomość wywołuje komentarze i uśmiech. Nie wiemy, czy jest prawdziwa.

Ale osoby pracujące w HR znają podobne historie z własnego doświadczenia. Mamy przychodzące z dorosłymi dziećmi na rozmowy rekrutacyjne, bliscy odpowiadający za kandydatów, a nawet żony dzwoniące do kadr z pytaniem o podwyżkę dla męża.

"Mamusia poda ci PESEL"

Wpis na LinkedInie odnoszący się do screena opublikowała Aneta Wodarz-Krasnodębska, ekspertka HR, konsultantka, trenerka oraz twórczyni marek Baba z HR i No Bad Hire.

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Okazuje się, że podobnych przypadków zna sporo.

W rozmowie z nami od razu przytacza konkretną historię: pracownik złożył wniosek o urlop na ostatnią chwilę i spotkał się z odmową, bo nie było możliwości udzielenia mu wolnego. Wtedy za słuchawkę chwyciła jego żona i zadzwoniła bezpośrednio do przełożonej męża.

– Tymczasem, zgodnie z literą prawa i dobrymi praktykami, nie jest ona stroną stosunku pracy, więc nie prowadzi się z nią rozmów na takie tematy ani nie przekazuje jej informacji dotyczących pracownika – podkreśla Aneta Wodarz-Krasnodębska.

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I dodaje: – Takie zachowania nie są też związane z wiekiem pracownika. Często interweniują kobiety – zarówno matki, jak i żony.

Rodzice pojawiają się także na rozmowach rekrutacyjnych. Młodzi kandydaci, dopiero rozpoczynający karierę, nie przychodzą na spotkania sami. Towarzyszą im bliscy, którzy próbują odpowiadać na pytania w ich imieniu. Z podobnym zjawiskiem zetknęła się psycholożka i socjolożka Żaneta Rachwaniec, jeszcze na etapie rekrutacji na studia.

– Zasiadałam w komisji rekrutacyjnej na medycynę. Przychodziły matki, które podpowiadały dorosłym dzieciom: "Tutaj wpisz miejsce zamieszkania", "Mamusia poda ci PESEL", albo wręcz: "Daj, ja to wypiszę, bo ty brzydko piszesz". A przecież ci młodzi ludzie mają w przyszłości zostać lekarzami. Będą podejmować decyzje o tym, czy przeprowadzić przeszczep, amputować komuś nogę, czy ratować ludzkie życie. Jeśli już na tym etapie nie potrafią samodzielnie wypełnić dokumentów, trudno nie zadać sobie pytania, jak poradzą sobie z dużo poważniejszą odpowiedzialnością – opowiada Żaneta Rachwaniec.

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Na rynku pracy matki idą jeszcze o krok dalej i biorą sprawy w swoje ręce za plecami dorosłych dzieci.

– Bardzo powszechne jest zaskakiwanie kandydatów przez ich własne matki. Często wysyłają one CV w imieniu synów na oferty pracy, a kandydaci nie mają nawet pojęcia, że ich dokumenty gdzieś trafiły – zauważa Aneta Wodarz-Krasnodębska.

W dokumentach podawany jest zwykle numer telefonu samego kandydata. Kiedy rekruter dzwoni, po drugiej stronie zapada konsternacja.

– Problem polega na tym, że kandydat często nawet nie wie, że ktoś wysłał jego CV, i jest zaskoczony, kiedy dzwonimy do niego w sprawie pracy. Mimo wszystko jest to dość niezręczne, kiedy okazuje się, że nie wie nawet o istnieniu firmy, która właśnie się z nim kontaktuje – przyznaje ekspertka HR.

Pod jej wpisem na LinkedInie pojawił się też opis jeszcze bardziej skrajnego przypadku: matka w wysłanym za syna życiorysie podała własny numer telefonu, odebrała połączenie od rekrutera i sama chciała rozmawiać o zatrudnieniu. Wodarz-Krasnodębska zaznacza jednak, że osobiście nie spotkała się jeszcze z taką sytuacją. Zna za to przypadki, w których matki kontaktowały się z obecnym pracodawcą dorosłych dzieci bez ich wiedzy.

– Zdarza się, że pracownicy są zupełnie zaskoczeni informacją, że mama gdzieś dzwoniła i o coś pytała. Później ta sytuacja wpływa na ich relacje z rodzicami. Często są zdenerwowani, a następnie muszą już we własnym gronie, w rodzinie, wyjaśniać sobie pewne kwestie. Bywa jednak, że taka informacja jest dla nich prawdziwym szokiem – relacjonuje.

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"40 na 50 wiadomości pisały mamy"

Post Anety Wodarz-Krasnodębskiej wywołał na LinkedInie lawinę reakcji. W komentarzach odezwali się inni pracodawcy i pracownicy kadr, którzy potwierdzili, że podobne sytuacje znają z własnego podwórka.

– W ciągu ostatniego roku otrzymaliśmy około 50 zapytań o możliwość odbycia w naszej firmie praktyk, albo od uczniów ostatnich klas technikum, albo od studentów. Większość wiadomości była pisana przez mamy. A większość to około 40 na 50 wiadomości. Trochę to przerażające, że osoby w wieku 18–21 lat nie potrafią napisać same, dlatego nie dziwi mnie to, że później też mamy piszą do pracodawcy – relacjonuje jeden z komentujących.

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Podobne doświadczenia opisała osoba zajmująca się wcześniej sprawami płacowo-kadrowymi:

– "Zaliczyłam" kilka razy telefony w sprawie zbyt niskich zarobków od żony jednego z portierów oraz telefon od mamy chłopaka po jego pierwszym miesiącu pracy – w tym przypadku pani chciała mi "wyjaśnić", gdzie jej syn najlepiej się sprawdzi… – czytamy w kolejnym wpisie.

"Ty jesteś bardziej ogarnięta, zadzwoń"

Skąd biorą się takie zachowania? Mechanizm zależy od wieku pracownika.

– Jeśli chodzi o młodsze osoby, takie sytuacje często wynikają z troski. Mama obawia się, że bez jej wsparcia młody, niedoświadczony pracownik sobie nie poradzi, o czymś zapomni albo będzie tak zestresowany, że nie podoła sytuacji – wyjaśnia Aneta Wodarz-Krasnodębska.

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W przypadku starszych pracowników dzwonią głównie żony. Najczęściej chodzi o urlopy albo o zmieniające się przepisy i składki wpływające na wysokość pensji.

– Żony tłumaczą wtedy: "Gdyby mąż przyszedł, nie wiedziałby nawet, o co pytać. A ja jestem ciekawa, dlaczego dostał niższą wypłatę niż kwartał temu, bo trochę się na tym znam" – cytuje ekspertka. – Zdarza się też, że sami mężczyźni wysyłają żony, bo uważają, że są bardziej zorientowane w takich sprawach. Mówią: "Ty jesteś bardziej ogarnięta, zadzwoń, bo szybciej uzyskasz tę informację i lepiej ją zrozumiesz".

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Według rozmówczyni takie sytuacje zdarzają się dziś częściej niż kilka czy kilkanaście lat temu. Matki i żony są bardziej bezpośrednie, mniej się hamują przed kontaktem z firmą, a pomaga im w tym powszechny dostęp do informacji.

– Kilkanaście lat temu trudniej było chociażby znaleźć w mediach społecznościowych profil prezesa danej firmy. Dziś są lepiej poinformowane, często też lepiej wiedzą, o co pytać i z jakim konkretnym problemem zwrócić się do organizacji – zauważa Wodarz-Krasnodębska.

Zdaniem Żanety Rachwaniec źródłem tego zjawiska jest społeczne wychowanie kobiet do brania odpowiedzialności za wszystkich i za wszystko.

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– Już od najmłodszych lat matka słyszy, że powinna się wstydzić, bo dziecko dostało jedynkę albo zapomniało zeszytu. To trening przejmowania odpowiedzialności, który z czasem przenosi się także na dorosłe życie. Kobieta często bierze na siebie kolejne obowiązki, również dlatego, że partnerzy potrafią wyręczanie ich traktować jako coś oczywistego – tłumaczy psycholożka i socjolożka.

Dochodzi do tego poczucie odpowiedzialności za rodzinne finanse, plany i sukcesy bliskich. Kobiety często oceniają siebie przez pryzmat tego, czy mąż robi karierę, a dzieci dobrze sobie radzą. W efekcie próbują wpływać na ich zawodowe decyzje, załatwiać podwyżki czy negocjować urlopy.

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– Myślą: "Ja może nie zrobię kariery, ale przynajmniej z tylnego fotela pokieruję trochę mężem, żeby dostał awans" – zauważa Rachwaniec.

Na aktywność bliskich wpływają nie tylko zmiany społeczne i łatwiejszy dostęp do informacji, ale też sytuacja na rynku pracy. Zwraca na to uwagę Ewelina Szmurło, Konsultant Kariery i Specjalista ds. Outplacement.

– Dziś jest ona bardziej wymagająca niż trzy czy cztery lata temu. Ktoś wysyła CV, nie otrzymuje odpowiedzi, podejmuje kolejne próby i w końcu się zniechęca. Wtedy rodzina – żona czy rodzice – chce go wesprzeć – tłumaczy Ewelina Szmurło. – Jeśli pracę można znaleźć w trzy minuty, każdy sobie poradzi, nawet osoby z niższymi kompetencjami i umiejętnościami. Kiedy jednak sytuacja na rynku się komplikuje, te kompetencje przestają wystarczać i potrzebne jest dodatkowe wsparcie. Wynika to więc często z sytuacji na rynku pracy niż ze zmian społecznych.

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Ekspertka zauważa, że szczególnie trudne jest to dla osób o niższych kwalifikacjach oraz młodych ludzi bez doświadczenia zawodowego.

– Jeśli pracodawca ma dziś do wyboru stu kandydatów z bogatym doświadczeniem, trudno oczekiwać, że postawi na osobę dopiero wchodzącą na rynek pracy – dodaje.

Wyuczona bezradność

Choć bliscy chcą pomóc, taka interwencja uderza bezpośrednio w zawodowy wizerunek pracownika.

– Pomijając już kwestię tego, jak sam pracownik radzi sobie z taką sytuacją, z perspektywy pracodawcy często jest on później postrzegany jako osoba, za którą ktoś musi wykonywać różne rzeczy – ostrzega Aneta Wodarz-Krasnodębska.

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Taki pracownik może być odbierany jako niesamodzielny, niezdolny do samodzielnego odpowiadania za swoją pracę, ktoś, kogo trzeba prowadzić za rękę. Skoro w tak ważnej, a jednocześnie dość przyziemnej sytuacji, jaką jest rekrutacja czy codzienne ustalenia wewnątrz organizacji, musi go wyręczać ktoś z rodziny, to pojawia się pytanie, czy poradzi sobie z bardziej odpowiedzialnymi zadaniami. Aneta Wodarz-Krasnodębska ekspertka HR, konsultantka, trenerka

Na tym jednak nie koniec. Takie zachowanie odbija się na dalszej karierze.

– W konsekwencji taka osoba może nie być brana pod uwagę przy awansach czy przyznawaniu znaczących podwyżek. Pracodawca może uznać, że jest mało samodzielna, a nawet że trzeba się nią po prostu opiekować. Tymczasem większość firm nie ma możliwości zatrudniania osób na etat, które jednocześnie trzeba traktować jak praktykantów – podkreśla ekspertka HR.

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I dodaje:

– Takie osoby bardzo dużo tracą. Tracą również na poziomie osobistym, bo nie rozwijają w sobie sprawczości. Jeśli same nie postawią pewnych granic i nie spróbują załatwiać spraw samodzielnie, prawdopodobnie nie rozwiną w ten sposób swojej samodzielności.

Psycholożka potwierdza ten mechanizm i wskazuje, co dzieje się w głowie dorosłego człowieka, którego w pracy regularnie wyręczają bliscy.

– Kształtuje się w nim poczucie wyuczonej bezradności i zewnętrznego umiejscowienia kontroli. Zaczyna myśleć, że cokolwiek zrobi, tak naprawdę nie ma to znaczenia, bo i tak ktoś inny podejmie za niego decyzję. Albo zrobi coś lepiej, albo uzna, że on sam nie radzi sobie wystarczająco dobrze – wyjaśnia Żaneta Rachwaniec.

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Jak dodaje, wyręczanie przez rodzinę uczy też wygodnego unikania konfrontacji i blokuje rozwój kluczowych kompetencji.

– W takiej sytuacji, jeśli szef odmówi albo skomentuje coś negatywnie, ja nie muszę się z tym mierzyć. Usłyszy to moja żona albo mama. Nie mam bezpośredniego kontaktu z trudnymi emocjami i komunikatami. To wygodne i można się do tego przyzwyczaić – zauważa ekspertka.

Jeśli jednak na samym początku wkracza mama albo żona i załatwia wszystko za mnie, nie mam nawet okazji sprawdzić, czy sam potrafię sobie poradzić. W ten sposób się nie uczę, bo przecież są to konkretne kompetencje: asertywność, umiejętności komunikacyjne i negocjacyjne. Żaneta Rachwaniec psycholożka, socjolożka

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Najtrudniejszy moment przychodzi wtedy, gdy trzeba po prostu usiąść i opowiedzieć o sobie. Ewelina Szmurło, która dziś pomaga klientom budować karierę i wizerunek, obserwuje to zjawisko od lat. Wcześniej przez wiele lat pracowała przy projektach unijnych skierowanych do osób w trudniejszej sytuacji na rynku pracy, między innymi mieszkańców ściany wschodniej, województw warmińsko-mazurskiego i podkarpackiego, gdzie bezrobocie było wyższe, a poczucie sprawczości – niższe.

– Zdarzało się, że kiedy organizowaliśmy projekty dla młodych ludzi, na spotkanie przychodziła mama, która chciała wszystko opowiedzieć za swoje dziecko. Bywało też, że na doradztwo zawodowe mąż i żona chcieli przyjść razem – wspomina Ewelina Szmurło.

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Mogło to wynikać z obaw i niewiedzy, na czym w ogóle polega takie doradztwo. Wiele osób myliło je ze spotkaniem z psychologiem. Po rozmowie słyszałam, że spodziewały się pytań o sprawy rodzinne czy osobiste, a nie wiedziały, że chodzi wyłącznie o kwestie zawodowe. To także mogło być jednym z powodów, dla których nie chciały przychodzić same. Ewelina Szmurło Konsultant Kariery i Specjalista ds. Outplacement

Wsparcia bliskich szukali najczęściej ci, którym najtrudniej przychodziła autoprezentacja – nie potrafili powiedzieć choćby kilku zdań o sobie, swoich umiejętnościach czy mocnych stronach.

– Wynikało to z obawy, że nie poradzą sobie z pytaniami, które mogą usłyszeć. Ostatecznie sprowadza się to do lęku i niepewności, często wynikających z braku określonych kompetencji i umiejętności – mówi Szmurło.

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Dlatego wprowadziła twardą zasadę: na spotkanie nie wpuszczała ani rodziców, ani współmałżonków.

– Tłumaczyłam, że przecież później ta osoba będzie musiała sama pójść na rozmowę kwalifikacyjną. Pytałam rodziców, czy również wtedy zamierzają jej towarzyszyć. Zapewniałam, że nie zrobię ich dziecku krzywdy, a oni mogą poczekać przed drzwiami. Zależało mi na tym, żeby ta osoba nauczyła się choć odrobiny samodzielności. Podczas rekrutacji również będzie musiała sama opowiedzieć o sobie i przedstawić swoje kompetencje – podkreśla konsultantka kariery.

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To sygnał ostrzegawczy dla firmy

Gdy telefon od żony lub matki rzeczywiście dzwoni, w trudnym położeniu ląduje sam dział kadr.

– Współczuję osobom, które tam pracują, bo bywają stawiane w bardzo niezręcznej sytuacji. Z jednej strony dzwoni ktoś bliski dorosłego pracownika i domaga się informacji lub interweniuje w jego sprawie, z drugiej – pracownik HR musi wyznaczyć granicę. Może powołać się na ochronę danych osobowych, ale to nie zawsze kończy sprawę. Zdarza się, że słyszy wtedy zarzuty o bezduszność lub awanturuje – przyznaje Żaneta Rachwaniec.

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Zdaniem Anety Wodarz-Krasnodębskiej na odmowie udzielenia informacji nie kończy się jednak odpowiedzialność organizacji. Powtarzające się interwencje bliskich powinny skłonić firmę do sprawdzenia, czy jej pracownicy rozumieją obowiązujące procedury i wiedzą, gdzie szukać odpowiedzi na nurtujące ich pytania. Dotyczy to szczególnie osób na najniższych szczeblach, na przykład pracowników produkcyjnych, którzy nie muszą biegle orientować się w przepisach kadrowych i prawnych.

– Jeśli takie sytuacje się powtarzają, to znaczy, że wewnątrz organizacji może istnieć jakiś problem komunikacyjny. Być może pracownicy nie rozumieją podstawowych informacji i trzeba im je po prostu lepiej wyjaśnić – zwraca uwagę ekspertka HR.

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Wracając do głośnego screena z jej wpisu, w którym matka skarżyła się prezesowi na przeciążenie syna – Aneta Wodarz-Krasnodębska wskazuje, że wnioski z takiej sytuacji powinna wyciągnąć także sama organizacja.

– Niezależnie od tego, jakie będą dalsze losy tego pracownika, warto sprawdzić, co się wydarzyło i dlaczego musiał zaangażować w tę sprawę mamę. Trzeba ustalić, co nie zadziałało, a następnie odpowiednio uporządkować ten proces – podkreśla ekspertka. – Pracownik powinien mieć przestrzeń, w której wie, gdzie, do kogo i w jakim czasie może zgłosić się ze swoim problemem. Nie powinien być zmuszony do angażowania w to osoby z zewnątrz. Bo mama to mama, ale jednak pozostaje osobą spoza organizacji.