Stand-up z Kowalskim zamiast debaty w Sejmie. Fot. @SejmRP_PL/YouTube

Podczas sejmowej debaty Janusz Kowalski zarzucił Radosławowi Sikorskiemu, że ten puszcza do niego oczka. Ta uwaga wywołała rozbawienie na sali, a później stała się pretekstem do żartów w mediach społecznościowych. W sprawę włączył się również Robert Biedroń.

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17 listopada podczas posiedzenia Sejmu odbyła się debata przed głosowaniem nad konstruktywnym wotum nieufności wobec rządu Donalda Tuska – w ten sposób Mateusz Morawiecki chciał kończyć jego rządy. Głos zabrał m.in. Janusz Kowalski, który w pierwszych słowach zwrócił się bezpośrednio do premiera: "Donaldzie, patrzę ci w oczy i mówię: jesteś bardzo, bardzo złym człowiekiem. I mówię to naprawdę serio. Nie kochasz Polski, robisz bardzo złe rzeczy".

Janusz Kowalski do Radosława Sikorskiego w Sejmie: "Co ty mi tu jakieś oczka puszczasz?"

Kowalski przerwał jednak atak na szefa rządu i zwrócił się do siedzącego w ławach rządowych Radosława Sikorskiego. – Naprawdę marzę o tym, żeby być tym, który będzie prowadził rozliczenia wobec ciebie. Mi powieka nie zadrży, kiedy będziemy was rozliczać. (...) Radosław Sikorski, co ty mi tu jakieś oczka puszczasz? No przepraszam bardzo, co ty się w Biedronia bawisz? – mówił.

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Te słowa wywołały śmiech wśród polityków koalicji rządzącej. Kamery zarejestrowały też reakcję szefa MSZ. Sikorski uśmiechnął się i wykonał ręką gest w kierunku mównicy, po czym odchylił się na krześle.

Kowalski jednak kontynuował: – Radosław Sikorski mi oczka puszcza. Człowieku, weź się zachowuj poważnie. Dawno nie byłeś w Sejmie, to się zachowuj poważnie, bo rozmawiamy o ważnych sprawach.

W dalszej części wystąpienia poseł – przypomnijmy, Janusz Kowalski odszedł z klubu PiS w kwietniu – wrócił do krytyki Donalda Tuska. Zaczął wymieniać nazwiska polityków koalicji. W pewnym momencie wicemarszałkini Sejmu Dorota Niedziela wyłączyła mu mikrofon. – Albo pan zacznie mówić jak poseł Rzeczypospolitej, albo... – zaczęła, ale Kowalski próbował jej przerwać.

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Niedziela wyjaśniła wówczas, że sposób wypowiedzi posła narusza powagę parlamentu. – Sejm nie jest cyrkiem, a pan sobie tutaj robi cyrkowe występy – powiedziała.

Do wystąpienia Kowalskiego odniósł się również Donald Tusk. Szwf rządu nie brał jeńców: porównał przemówienie posła do stand-upu i stwierdził, że Kowalski mógłby w tej konkurencji rywalizować z Łukaszem Mejzą oraz Mateuszem Morawieckim. Zwracając się do byłego premiera, dodał, że Kowalski jest od niego "o niebo śmieszniejszy". Później rozgorzała jeszcze posejmowa przepychanka Tuska i Morawieckiego na X.

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Riposta Sikorskiego i Biedronia po sejmowej scenie

Sejmowa scena szybko zaczęła krążyć w mediach społecznościowych – witamy w cyfrowym cyrku na Wiejskiej. Radosław Sikorski wypowiedział się na ten temat w programie "Kropka nad i".

– Stanowczo dementuję, jakobym puszczał oczko do posła Janusza Kowalskiego – powiedział szef MSZ. Dodał ironicznie, że poseł nie jest w jego typie. Zasugerował też, że Kowalski czuje miętę do Donalda Tuska, którego imię często przywołuje.

Do całej sytuacji nawiązał również Robert Biedroń. Europoseł Nowej Lewicy opublikował na platformie X krótki wpis, w którym podchwycił sejmowy żart. "Dementuję. Nigdy bym nie puścił oczka do Janusza Kowalskiego. Szanujmy się" – napisał.