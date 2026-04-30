Poseł Janusz Kowalski oficjalnie potwierdził, że złożył w czwartek rezygnację z członkostwa w klubie parlamentarnym Prawa i Sprawiedliwości. Wiadomo już, jaka będzie jego nowa rola w sejmowej układance.
O sensacyjnej rezygnacji Janusza Kowalskiego z członkostwa w klubie parlamentarnym Prawa i Sprawiedliwości poinformował dzisiaj RMF FM. "Jego rezygnacja została przyjęta" – przekazał krótko serwisowi rzecznik prasowy PiS, Rafał Bochenek. Niedługo po tej wypowiedzi do sprawy odniósł się już sam poseł.
Janusz Kowalski odchodzi z PiS
Janusz Kowalski, jeden z najbardziej wyrazistych i bezkompromisowych polityków prawicy, postanowił zakończyć swój etap w klubie parlamentarnym Prawa i Sprawiedliwości. Swoją decyzję ogłosił w czwartek w mediach społecznościowych, gdzie w dyplomatycznym tonie podziękował partyjnym kolegom za dotychczasowe działania i lata spędzone we wspólnym klubie.
"Dziś złożyłem rezygnację z członkostwa w Klubie Parlamentarnym PiS. Serdecznie dziękuję koleżankom i kolegom z PiS za lata świetnej współpracy. Pozostanę posłem niezrzeszonym skupionym na pracy dla Polski" – napisał Janusz Kowalski na platformie X.
Decyzja ta oznacza, że polityk traci ochronę partyjnego szyldu w Sejmie i od teraz będzie występował jako poseł niezrzeszony. Choć Kowalski zapowiada dalszą, intensywną pracę dla kraju, jego odejście to czytelny sygnał o głębokich zmianach zachodzących wewnątrz struktury sejmowej prawicy.
Więcej informacji wkrótce.