Projekt 800 plus dla seniorów upadł. Co tak naprawdę się w nim znajdowało? Fot. Shutterstock

Nawet 800 zł miesięcznie za każde wychowane dziecko – taki dodatek mieliby otrzymywać emeryci według pomysłu, który pojawił się w 2025 roku. Choć propozycja została niedawno odrzucona, sprawa regularnie powraca. Niewielu wie, że w uzasadnieniu petycji nie zabrakło ostrych politycznych odniesień, a także zaskakujących argumentów dotyczących Ukrainy i obcokrajowców.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Pomysł nowego 800 plus dla seniorów był prosty i polegał na tym, by zmienić trzy zapisy w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Miało to na celu sprawienie, by:

dodatek w kwocie 800 zł przysługiwał rodzicowi-emerytowi za każde wychowane i wykształcone dziecko (w liczbie co najmniej dwojga dzieci), które pracuje w Polsce i płaci podatki do budżetu państwa, dodatek dla każdego z małżonków w przypadku wychowania przez małżeństwo jednego dziecka wynosił 400 zł.

Na pierwszy rzut oka wygląda to całkiem logicznie. W samej petycji, która dotyczy tego pomysłu, najmocniej uwagę przykuwa jednak nie sama idea, ale argumentacja, która za nią stoi. A o tym mówi się zdecydowanie rzadziej niż o samych zapisach.

REKLAMA

Projekt 800 plus dla seniorów odnosił się do Leszka Milera, "obcokrajowców" i wojny na Ukrainie

Autor zarzucał obecnemu funkcjonowaniu systemu 800 plus, że przez niego "emeryci są poszkodowani podwójnie", gdyż w czasie gdy oni wychowywali dzieci, nie otrzymywali żadnych dodatków tego typu. W petycji stwierdzono wprost, że jest to wina "lewicowego rządu Leszka Millera" i tego, jak wyznaczył progi dochodowe dla wsparcia ze strony państwa.

REKLAMA

W argumentacji zawarta jest też twarda matematyka. Autor wniosku zwracał uwagę, że rodzice dzieci, które teraz już pracują i pomnażają dochody państwa, zostali (według jego kalkulacji) pozbawieni kwoty 800 złotych razy 12 miesięcy razy 18 lat, czyli łącznie 172,8 tys. zł za każde dziecko. "Rodzice tychże dzieci, które są aktualnie aktywne zawodowo, mają niskie, a wręcz głodowe emerytury i są stale pomijani w przyznawaniu wszelkich fruktów z budżetu państwa po 1989 r." – czytamy w dalszej części dokumentu.

Autor petycji powoływał się na "uczciwość pokoleniową" i zwracał też uwagę, że "Jeśli polskie państwo stać na opłacanie nie naszej wojny na Ukrainie, to stać je również na przyznanie dodatków emerytalnych dla swoich obywateli".

REKLAMA

Dalsza część artykułu poniżej.

Jak potoczyły się losy "nowego 800 plus"?

Sprawa wcale nie jest nowa, choć regularnie wraca. Po części wynika to z tego, że kluczowa decyzja w jej sprawie została zawarta stosunkowo niedawno (w realiach legislacyjnych), bo we wrześniu tego roku.

Legislacyjna droga petycji jest jednak znacznie dłuższa. Do Sejmu została złożona 18 maja 2025 roku. Potem trafiła do Komisji do Spraw Petycji. Ta dopiero 8 października 2025 roku zdecydowała się uchwalić w tej sprawie dezyderat. Sprawa wróciła 16 kwietnia 2026 roku, kiedy Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podzieliło się swoimi przemyśleniami wobec postulatów zawartych w petycji.

W odpowiedzi resortu możemy przeczytać m.in.: "Przedstawiona w petycji propozycja nie mieści się zatem w przewidzianych przez system ubezpieczeń społecznych kategoriach ryzyk ubezpieczeniowych, które obejmują przede wszystkim utratę możliwości osiągania dochodów z pracy wskutek starości lub niezdolności do pracy spowodowanej stanem zdrowia", a także "nie są również prowadzone żadne prace nad zmianą ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, mające na celu wprowadzenie specjalnych dodatków dla emerytów/rencistów z racji wychowywania przez nich w przeszłości własnych dzieci".

REKLAMA