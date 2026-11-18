Karol Nawrocki zawetował w środę jedną ustawę i podpisał trzy inne. Fot. zrzut ekranu / x.com / Kancelaria Prezydenta RP

Karol Nawrocki zawetował w środę ustawę, która miała podwyższyć podatek VAT na napoje energetyczne, a także bezalkoholowe odpowiedniki trunków z dodatkiem soku. Swoją decyzję argumentował troską o polskie rolnictwo. Prezydent oprócz tego podpisał trzy inne ustawy, w tym m.in. podwyżkę akcyzy na alkohol.

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– Z jednej strony proponuje się podwyżkę akcyzy na alkohol, a z drugiej podwyżkę VAT na produkty, które mogą być drogą zastępowania napojów alkoholowych. Jak to mieści się w logice działań rządu? To tym bardziej zastanawiające, że oba te projekty powstały w tym samym ministerstwie – argumentował swoje weto Karol Nawrocki na nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych przez Kancelarię Prezydenta RP w środę, 18 listopada.

Karol Nawrocki zawetował ustawę o napojach energetycznych i bezalkoholowych z dodatkiem soku

Zawetowana ustawa przewidywała, że rząd podniesie podatek na popularne napoje, a VAT wzrośnie z 5 do 23 procent. Prezydent zaznaczył jednak, że jego obawy budziły skutki tej podwyżki VAT "dla polskiego rolnictwa i przetwórstwa".

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– Otrzymałem w tej sprawie wiele opinii od organizacji reprezentujących rolników i sadowników. Niższa stawka VAT wspiera wykorzystanie naturalnych soków w określonych napojach. Do ich produkcji przeznacza się około 30 tysięcy ton polskich jabłek i tysiące ton innych owoców. Wyższy podatek mógłby ograniczać sprzedaż, skłonić producentów do zmiany receptur i zmniejszyć zapotrzebowanie na polskie owoce. Konsekwencje zapłaciliby sadownicy i plantatorzy polskich owoców – wyjaśniał Karol Nawrocki.

– Biorąc pod uwagę skutki gospodarcze, wątpliwości dotyczące celu podwyżki oraz brak gwarancji przeznaczenia wpływów na ochronę zdrowia, zdecydowałem o zawetowaniu ustawy podwyższającej VAT na napoje – oznajmił prezydent.

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Karol Nawrocki wykorzystał także okazję na przytyk w stronę obecnej koalicji. – Chcę przypomnieć także obietnice złożone przez obecną koalicję w sprawie VAT, który miał być obniżany albo nawet zerowany, jak w przypadku transportu publicznego. Zamiast tego mamy kolejną jego podwyżkę, na którą nie mogę się zgodzić – mówił.

Trzy ustawy z podpisem Karola Nawrockiego, w tym podwyżka akcyzy na alkohol

Karol Nawrocki podpisał w środę jeszcze trzy inne ustawy:

Ustawę z dnia 22 października 2026 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Ustawę z dnia 22 października 2026 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne Ustawę z dnia 22 października 2026 r. o zmianie ustawy o wspieraniu nowych inwestycji oraz niektórych innych ustaw

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Największą dyskusję wzbudziło podpisanie ustawy dotyczącej podwyżki akcyzy na napoje alkoholowe, ponieważ podobne przepisy Nawrocki zawetował jeszcze w grudniu 2025 roku, o czym sam przypomniał w nagraniu.

– Na moje biurko trafiła po raz kolejny ustawa dotycząca akcyzy na alkohol. W grudniu 2025 roku zawetowałem pierwszą wersję tych przepisów. Jednym z moich zasadniczych zastrzeżeń był brak wystarczającej gwarancji, że środki z niej trafią wyłącznie na ochronę zdrowia, a nie będą kolejnym narzędziem do zasypywania dziury budżetowej ministra Domańskiego – wskazał prezydent.