Foka Dawid z ZOO Borysew stała się hitem internetu. Fot. zrzut ekranu / facebook.com / ZOO Borysew; montaż: naTemat

Foka Dawid turlająca się w jesiennych liściach od kilku dni podbija internet i stała się prawdziwym viralem nawet poza granicami Polski. A zaczęło się od niewinnego filmiku opublikowanego przez ZOO Borysew w mediach społecznościowych.

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Nastała jesień i nie ma co ukrywać – jedni czują ten klimat, a inni nie. Pomiędzy miłośnikami ciepłych herbat i wieczorów pod kocykiem a udręczonymi deszczem i zimnem znalazł się Dawid, który po prostu wesoło obtacza się w jesiennych liściach niczym schabowy w panierce.

Foka Dawid z ZOO Borysew hitem sieci. I to nie jest AI

Dawid to 26-letnia foka szara, która jest podopieczną w ZOO Borysew. Kilka dni temu w mediach społecznościowych ogrodu zoologicznego pojawiło się nagranie przedstawiające, jak Dawid korzysta z darów jesieni i beztrosko turla się w kolorowych liściach. Ciężko jest obejrzeć to wideo bez drgającego w kącikach ust uśmiechu. "Dawid nie czeka, aż jesień go dopadnie. Sam się w nią ubrał!" – wskazano w opisie na Facebooku.

Jak się szybko okazało, foka Dawid z ZOO Borysew ma zadatki na rasowego influencera. Nagranie z jego zabawami poniosło się w internecie szerokim echem. Post zdobył ponad 10 milionów wyświetleń i powoli dobija już do 100 tysięcy polubień na Facebooku. O Dawidzie zaczęły rozpisywać się nawet zagraniczne media, jak choćby amerykańska stacja ABC News.

Kosztem nagłej sławy okazały się nawet... pomówienia o wykorzystanie sztucznej inteligencji do zmontowania filmiku. Samo ZOO Borysew odniosło się do tych spekulacji.

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"Nie spodziewaliśmy się, że nasza jesienna rolka poniesie się aż tak daleko! A już na pewno nie tego, że wywoła tyle dyskusji o... sztucznej inteligencji. Dlatego Dawidek postanowił wyjść do Was jeszcze raz, przywitać się i osobiście rozwiać wszelkie wątpliwości. To nie AI! To nasza ukochana foka Dawid, która po prostu uwielbia tarzać się w jesiennych liściach" – zapewniają pracownicy w poście na Facebooku.

Turlanie to trening medyczny. Co jeszcze lubi foka Dawid?

ZOO Borysew na fali dużego zainteresowania Dawidem postanowiło podzielić się kilkoma ciekawostkami na jego temat. Okazuje się, że beztroskie turlanie wcale nie jest zwykłymi wygłupami czy tylko zabawą foki, a formą regularnego treningu medycznego, który pozwala zwierzakowi dbać o zdrowie.

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"Podczas treningu opiekunowie sprawdzają motorykę Dawida, obserwują stan jego skóry, kontrolują płetwy i oczy. Dzięki temu mogą ocenić jego kondycję i szybciej zauważyć ewentualne niepokojące zmiany" – tłumaczą pracownicy placówki na stronie internetowej ogrodu zoologicznego.

"Aby te czynności nie kojarzyły się foce ze stresem, trening prowadzony jest w formie codziennej zabawy, na którą Dawid wyczekuje z niecierpliwością, przyzwyczajony do określonej pory. Kluczowe są zaufanie, cierpliwość i pozytywne skojarzenia. Turlanie się na lądzie jest jednym z zachowań wykorzystywanych podczas takich sesji" – dodają.

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Z wpisu dowiadujemy się jeszcze więcej o przeszłości ulubieńca internautów. Foka pochodzi ze Sztokholmu, a w ZOO Borysew mieszka już od 16 lat. A co, oprócz obtaczania się w liściach, uwielbia jeszcze Dawid? "Jego słabością są śledzie. Zimą, w ciągu dnia zjada wtedy nawet kilkanaście kilogramów ryb" – czytamy.