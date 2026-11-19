Fot. trybunal.gov.pl

Bogdan Święczkowski skierował kolejne pismo do prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego, żądając odblokowania dostępu do rachunków bankowych Trybunału Konstytucyjnego. Twierdzi, że wcale nie jest zawieszony, a pieniądze są mu potrzebne m.in. do wypłaty pensji pracownikom TK.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Po tym, jak Narodowy Bank Polski wstrzymał wszelkie zlecenia płatnicze z rachunków Trybunału Konstytucyjnego, Bogdan Święczkowski ponownie zwrócił się do prezesa NBP Adama Glapińskiego. W piśmie z 19 listopada kwestionuje on skuteczność swojego zawieszenia przez sędzię Annę Korwin-Piotrowską oraz ważność decyzji Zgromadzenia Ogólnego Sędziów TK, przywołując środową uchwałę trzech połączonych izb Sądu Najwyższego.

Święczkowski przekonuje Glapińskiego, że tylko on może dysponować środkami TK

W dokumencie udostępnionym przez Adriana Boreckiego z TV Republika Święczkowski podważa skład gremium obradującego w Sądzie Okręgowym w Warszawie i domaga się prawa do zarządzania rachunkami Trybunału. Od poniedziałku 16 listopada wszelkie operacje na rachunkach bankowych Trybunału Konstytucyjnego w Narodowym Banku Polskim pozostają wstrzymane. Jak pisaliśmy, NBP dostał "wzajemnie znoszące się" dokumenty i odpowiedział na nie blokadą finansów TK.

REKLAMA

Prezes Glapiński nie za bardzo wie, po której stronie sporu się opowiedzieć, więc zawczasu zablokował finanse Trybunału po obu stronach barykady i żarliwie zapewnia o swojej bezstronności w tej sprawie. Mimo wszystko najbardziej obrywa mu się od prawej strony sceny politycznej, wedle której powinien a priori uznawać racje jedynie Bogdana Święczkowskiego.

Ten zresztą początkowo przyjął decyzję banku z zadowoleniem. Strona rządowa nie za bardzo przejmuje się blokadą finansów TK, prawdopodobnie założy Trybunałowi nowy rachunek w którymś z państwowych banków (np. BGK). Spór nie pozostaje bez wpływu na rynki – w listopadzie mieliśmy złotego najsłabszego od trzech lat, a analitycy wskazywali, że ciąży mu m.in. konflikt wokół TK i NBP.

REKLAMA

Trzeba też zauważyć, że argumentacja Święczkowskiego dość słabo odzwierciedla rzeczywistość. Prezesem jest zawieszonym, biura nie ma, do budynku nie może wejść. Jego faktyczna styczność z Trybunałem Konstytucyjnym jest może i codzienna, ale dotyczy jedynie wystawania pod płotem tej instytucji.

Święczkowski, który teraz martwi się o finanse TK, niemal doprowadził do zagłodzenia Trybunału. O budżecie instytucji może decydować Zgromadzenie Ogólne, którego bał się zwołać, bo mogło go równocześnie strącić z fotela prezesa i uchylić mu immunitet. Co i tak się stało – we wtorek Zgromadzenie TK rozstrzygnęło o immunitetach jego i Bartłomieja Sochańskiego. Nowe kierownictwo uregulowało kwestie finansów i przesłało do Ministerstwa Finansów plan wydatków.

REKLAMA

Pensje w Trybunale Konstytucyjnym. Wynagrodzenia pracowników i uposażenia sędziów

W swoim wystąpieniu do szefa banku centralnego Bogdan Święczkowski domaga się przyznania mu uprawnień do zarządzania kontami Trybunału oraz wykonywania operacji bankowych. Swoje żądanie uzasadnia koniecznością zapewnienia ciągłości wypłat dla personelu oraz sędziów w stanie spoczynku.

"Mając na względzie konieczność terminowego uregulowania w szczególności wynagrodzeń pracowników oraz uposażeń sędziów w stanie spoczynku informuję, iż to ja jako legalny Prezes Trybunału Konstytucyjnego winienem mieć dostęp do rachunków bankowych i możliwość dokonywania operacji płatniczych w imieniu Trybunału Konstytucyjnego" – napisał Bogdan Święczkowski w liście cytowanym przez "Fakt".

Święczkowski podważa decyzje Zgromadzenia Ogólnego i powołuje się na uchwałę SN

Znaczna część listu do Adama Glapińskiego poświęcona jest argumentacji prawnej, za pomocą której Bogdan Święczkowski kwestionuje skuteczność decyzji podjętych wobec niego w ostatnich dniach w Trybunale Konstytucyjnym.

Święczkowski oświadczył, że pozostaje prezesem TK i nie został skutecznie zawieszony w czynnościach służbowych. Dodał przy tym, że próbę taką podjęła Anna Korwin-Piotrowska, która – w jego ocenie – "nadal pozostaje sędzią sądu powszechnego".

Autor listu przywołał podjętą w środę 18 listopada uchwałę trzech połączonych izb Sądu Najwyższego, zgodnie z którą orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego mogą być wydawane wyłącznie przez sędziów, którzy złożyli ślubowanie w obecności Prezydenta RP.

REKLAMA

Zdaniem Święczkowskiego uchwały podjęte 17 listopada 2026 roku podczas posiedzenia w Sądzie Okręgowym w Warszawie – dotyczące uchylenia immunitetów jemu oraz wiceprezesowi TK Bartłomiejowi Sochańskiemu, zawieszenia ich w czynnościach służbowych oraz obniżenia ich wynagrodzeń – nie wywołują żadnych skutków prawnych.