Islam w 2035 r. wyprzedzi chrześcijaństwo. Fot. Gagarin Iurii/Shutterstock

Globalna mapa wyznań stoi u progu historycznej "mijanki". Najnowsze prognozy przygotowane z udziałem badaczy z Krakowa pokazują wyraźne przetasowania na niemal wszystkich kontynentach. Od 2035 roku światem będzie rządził islam. Prognoza dla Polski przewiduje pewne zmiany, ale ich skala będzie znacznie mniejsza niż w innych regionach.

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Jak czytamy w raporcie Pew Research, którego autorami są Conrad Hackett, Marcin Stonawski, Yunping Tong, Stephanie Kramer, Rebecca Leppert oraz Jeff Diamant, w 2035 r. dojdzie do pewnej istotnej zmiany w udziale poszczególnych religii na świecie.

Warto odnotować, że badanie realizowane było wraz z Centrum Zaawansowanych Badań Ludnościowych i Religijnych (CASPAR) przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Najbardziej wyraźna "mijanka" dotyczyć będzie chrześcijaństwa i islamu. W niedalekiej przyszłości to właśnie islam może stać się najliczniej reprezentowaną religią na świecie. W 2035 r. chrześcijan będzie 2,52 mld, a muzułmanów 2,57 mld.

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Co ciekawe, badacze wskazują na globalny spadek udziału niemal wszystkich innych niż wyżej wymienione religii oraz osób, które nie są związane z żadną wiarą do 2070 r. Jeśli chodzi o dokładne porównanie szacunków z 2020 r. i 2070 r., wygląda to tak:

Chrześcijaństwo – 29,1 proc. w 2070 r. wobec 28,8 proc. w 2020 r. (wzrost o 0,3 pkt proc.) Islam – 35,8 proc. wobec 25,6 proc. (wzrost o 10,2 pkt proc.) Niezrzeszeni (bezwyznaniowcy) – 17 proc. wobec 24,2 proc. (spadek o 7,2 pkt proc.) Buddyzm – 2,5 proc. wobec 4,1 proc. (spadek o 1,6 pkt proc.) Hinduizm – 13,6 proc. wobec 14,9 proc. (spadek o 1,3 pkt proc.) Judaizm – 0,2 proc. wobec 0,2 proc. (brak spadku, brak wzrostu) Inne religie – 1,9 proc. wobec 2,2 proc. (spadek o 0,3 pkt proc.)

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Oczywiście sytuacja będzie wyglądać inaczej w zależności od regionu.

Jak sytuacja może wyglądać na poszczególnych kontynentach?

W rejonie Azji i Pacyfiku udział chrześcijan pozostanie na tym samym poziomie. Islam wzrośnie aż o 10,6 pkt proc. z 26,1 proc. w 2020 r. do 36,7 proc. w 2070.

W Europie większością pozostaną chrześcijanie (51,6 proc., spadek o 15,5 pkt proc. z 67,1 proc. w 2020 r.), a udział osób, które wyznają islam, wzrośnie z 6,0 proc. do 12,7 proc. (6,7 pkt proc.).

W Ameryce Łacińskiej chrześcijaństwo może stracić 7,2 pkt proc. (z 84,6 proc. w 2020 r. do 77,4 proc. w 2070 r.), a niezrzeszeni mogą zyskać 7 pkt proc. (z 11,9 proc. do 18,9 proc.). Sytuacja islamu pozostanie bez zmian (0,1 proc.).

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Prognozy dla Ameryki Północnej są zupełnie inne. Tam chrześcijaństwo ma stracić aż 16,6 pkt proc. i spaść z poziomu 62,9 proc. w 2020 r. do 46,3 proc. w 2070 r. Nie oznacza to jednak, że znacząco zyska na tym islam. W przypadku tej religii mowa o wzroście o 3,3 pkt proc. z 1,6 proc. w 2020 r. do 4,9 proc. w 2070 r. Odpływ wiernych zostanie "zagospodarowany" gdzie indziej. Prognozowany jest bowiem wzrost o 11 pkt proc. w grupie osób nieprzypisujących sobie żadnego wyznania. Tym samym ich udział ma wzrosnąć z 30,2 proc. (2020 r.) do 41,2 proc. (2070 r.).

Sytuacja w Afryce jest nieco bardziej skomplikowana. Badacze zdecydowali się połączyć Bliski Wschód z Afryką Północną. Już dziś dominuje tam islam i nie zanosi się na żadne zmiany w tym zakresie. W przypadku Afryki Subsaharyjskiej chrześcijaństwo ma stracić 3,3 pkt proc. udziału (z 62 proc. do 58,7 proc.). Tyle samo, ile straci chrześcijaństwo, zyska islam (3,3 pkt proc. z 32,8 proc. do 36,1 proc.). Jednocześnie to właśnie ten region, a nie Europa, będzie zamieszkiwany przez najliczniejszą grupę chrześcijan.

Dalsza część artykułu poniżej.

Islam w Polsce – do 2070 r. nie zmieni się niemal nic

Szacunki Pew Research wskazują, że obecnie w Polsce żyje mniej niż 0,1 proc. muzułmanów. Badacze szacują, że zmieni się to dopiero w 2040 r., kiedy liczba ta przekroczy 0,1 proc. Następnie w roku 2050 wyniesie 0,2 proc., w 2060 r. 0,3 proc., a w 2070 r. wyniesie 0,4 proc. Na papierze wzrost będzie spory – ponad czterokrotny, ale mocniej związany jest z nominalnym spadkiem populacji do zaledwie 21,5 mln niż z przyrostem liczby osób wyznających islam.

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Dla porównania w Niemczech udział muzułmanów ma wzrosnąć od około 6,5 proc. w 2020 r. do aż 14,3 proc. w roku 2070. W Szwecji zmiana ma nastąpić z 8,1 proc. (2020 r.) do aż 19,3 proc. w 2070 r. W przypadku Szwecji odnotowany ma też zostać gigantyczny spadek udziału chrześcijan z 60,8 proc. do zaledwie 38,8 proc.