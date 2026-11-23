"Ej, stary, jedź sam" – powiedział mi Mitsubishi Outlander Black Edition. I miał rację Fot. naTemat.pl

To auto prowadzi się tak bezpośrednio i pewnie, że czujesz się jak szef kuchni odtwarzający prosty, acz wybitny przepis z zeszytu babci. Nie potrzebujesz wspomagaczy i wyrafinowanych dodatków. Sprawdzamy, jak 306-konna hybryda wypada na co dzień i gdzie japońscy inżynierowie zaliczyli wpadki.

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Z zewnątrz wygląda jak duży, nieco zachowawczy rodzinny SUV, ale po otwarciu drzwi wita cię kabina, w której nie ma mowy o oszczędnościach. Pikowana skóra, audio Yamahy, niemal zero znienawidzonego piano black i fizyczne przyciski klimatyzacji to dopiero początek. Pod spodem pracuje 306-konny układ hybrydowy plug-in z napędem 4x4 S-AWC, który wyrywa do przodu jak dorodna klacz.

306 koni, 4x4 i zero udawania. Outlanderem po prostu chce się jeździć

Kiedy wsiadam do nowego auta, zazwyczaj odruchowo zaczynam od testowania elektroniki: włączam asystenta jazdy, ustawiam aktywny tempomat, sprawdzam, jak samochód trzyma się między pasami. W tym Outlanderze nawet nie miałem na to ochoty. Zbyt dużą radość sprawiało mi samo prowadzenie i zbyt wiele satysfakcji czerpałem z tej prostej czynności.

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Mitsubishi Outlander Black Edition Fot. naTemat.pl

Czułem się trochę jak szef kuchni, który ze wzruszeniem odtwarza niezwykle prosty przepis na wybitnie smaczne danie z zeszytu babci. Systemy wspomagające włączyłem dopiero na sam koniec – działają poprawnie, można z nich korzystać, tylko po co?

Co ciekawe, samo auto zdaje się tę filozofię podzielać. W większości współczesnych kokpitów układy wsparcia kierowcy pchają się na pierwszy plan. W Mitsubishi przyciski od nich są lekko schowane z boku i ich znalezienie wymaga chwili przyzwyczajenia. Samochód jakby mówił: "Ej, stary, jedź sam, nie potrzebujesz tych wszystkich pierdół. Jesteśmy dobrzy, damy sobie radę". I to podejście kupuję w ciemno.

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Mitsubishi Outlander Black Edition Fot. naTemat.pl

Wnętrze Mitsubishi Outlandera PHEV: "Kurczę, tu jest jakby luksusowo"

Z zewnątrz nowy Outlander jest tym, czym powinien być duży SUV: masywnym, dość klasycznym w formie autem, które w wersji Black Edition (z czarnymi 20-calowymi felgami i przyciemnionymi detalami nadwozia) nabiera bardziej zdecydowanego charakteru. Kiedyś był to samochód o wyraźnie wyprawowym, niemal roboczym zacięciu – idealny, by zapakować rodzinę, namiot i pojechać po szutrach na piknik. Dziś wyrósł na auto o klasę elegantsze, podobnie jak jego odwieczny rywal, Subaru Forester, choć Outlander poszedł w stronę komfortu jeszcze odważniej.

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Mitsubishi Outlander Black Edition Fot. naTemat.pl

Prawdziwe zaskoczenie przychodzi po otwarciu drzwi. Wsiadasz i myślisz: "Kurczę, tu jest jakby luksusowo". I nie jest to tylko pierwsze złudzenie – w środku jest pełna petarda.

Pikowana czarna skóra premium na obszyciach drzwi, skórzane uchwyty, miękkie tworzywa o bardzo przyjemnej fakturze na desce rozdzielczej. Wszystko eleganckie, stonowane, bez krzykliwego epatowania bogactwem.

Japończycy oszczędzili kierowcom znienawidzonego błyszczącego plastiku. Wnętrze bardzo trudno popalcować – trzeba się naprawdę postarać, żeby zostawić tu ślady.

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Pod centralnym ekranem dotykowym o przekątnej 12,3 cala zostawiono fizyczne przyciski do podstawowej obsługi audio, a niżej pełny, klasyczny panel trójstrefowej klimatyzacji. Po krótkiej chwili temperaturę i nawiewy obsługuje się palcem bez odrywania wzroku od drogi.

Nigdy nie uważałem się za eksperta od samochodowego nagłośnienia, ale 12-głośnikowy system Dynamic Sound Yamaha Ultimate gra rewelacyjnie. Do tego dochodzi pamięć ustawień zarówno dla fotela kierowcy, jak i pasażera, automatyczne odsuwanie fotela przy wsiadaniu, wentylacja z przodu oraz "grzany zydel" nie tylko w pierwszym rzędzie, ale i na tylnej kanapie (w specyfikacji Black Edition figuruje też masaż przednich foteli, choć pochłonięty jazdą nawet nie zdążyłem go szukać w menu).

Wady Mitsubishi Outlandera PHEV. Gdzie inżynierowie mogli zrobić to lepiej?

Nie ma jednak aut idealnych i w Outlanderze też znalazłem kilka rzeczy, które potrafią zirytować. Pierwsza to zasłonięte zegary. Przez jakiś czas szukałem idealnej pozycji za kierownicą. Kiedy w końcu ją znalazłem, okazało się, że uniesiony nieco wyżej wieniec kierownicy zasłania mniej więcej jedną czwartą cyfrowego ekranu zegarów (12,3 cala). Sytuację ratuje wyświetlacz przezierny Head-up Display (HUD) na szybie, ale sam układ mógłby być lepiej rozplanowany.

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Mitsubishi Outlander Black Edition Fot. naTemat.pl

Z przodu pod nogami kierowcy wyczuwalne jest lekkie wybrzuszenie podłogi, a z tyłu – między stopami pasażerów – umieszczono niezbyt urodziwą plastikową zaślepkę, która błyskawicznie łapie brud z butów.

Choć z zewnątrz Outlander jest potężnym SUV-em, kufer nie jest tak głęboki, jak można by oczekiwać. To typowy kompromis hybrydy plug-in – pod podłogą trzeba było upchnąć akumulator trakcyjny (22,7 kWh) i zbiornik paliwa (53 l).

Nigdy nie byłem fanem panoramicznych dachów – dorzucają kilkadziesiąt kilogramów wysoko nad głowami, niepotrzebnie podnosząc środek ciężkości (choć uczciwie przyznaję, że mój synek był zachwycony i co chwilę wołał: "Tata, otwórz roletę!"). Na minus zapisuję też fabryczne powiadomienia systemów bezpieczeństwa, które w standardowym ustawieniu potrafią mocno rozpraszać.

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Rajdowe DNA i 306 koni, czyli jak jeździ Outlander PHEV

Pod maską pracuje układ hybrydowy plug-in łączący wolnossący silnik benzynowy 2.4 (136 KM) z dwoma silnikami elektrycznymi – po jednym przy przedniej (115 KM) i tylnej (136 KM) osi. Łącznie daje to 306 KM i seryjny napęd na cztery koła S-AWC (Super All-Wheel Control), czerpiący garściami z rajdowej tradycji Lancera Evolution i Pajero.

Na asfalcie czuć to od pierwszego mocniejszego wciśnięcia gazu. Ponad dwutonowy SUV wyrywa do przodu (0–100 km/h w 7,9 s) jak klepnięty w tyłek źrebak – a właściwie jak pełnokrwista dorosła klacz. Silnik pracuje przy tym niezwykle kulturalnie i cicho.

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Mitsubishi Outlander Black Edition Fot. naTemat.pl

Jeszcze większe wrażenie robi zawieszenie i układ kierowniczy. Kierownica reaguje na najmniejszy ruch natychmiastowo, a zawieszenie zestrojono dość sztywno, ale po mistrzowsku: czujesz fakturę asfaltu i masz pełne poczucie kontroli nad autem, ale mniejsze dziury, studzienki czy progi zwalniające podwozie połyka z głuchym, kulturalnym "bum, bum", bez wstrząsów w kabinie.

W zakrętach auto jest zaskakująco neutralne i świetnie wyważone – oczywiście nie oszukasz praw fizyki i gabarytów dużego SUV-a, ale pewność prowadzenia jest wzorowa.

Do dyspozycji mamy też cały arsenał trybów jazdy: od Eco, Normal i Power, przez Tarmac (asfalt) i Gravel (szuter), aż po błoto, śnieg oraz kontrolę zjazdu ze wzniesienia (przyznam szczerze, że mimo starań nie znalazłem odpowiednio stromej góry, by ją przetestować, ale zakładam, że działa).

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Mitsubishi Outlander Black Edition Fot. naTemat.pl

Spalanie Outlandera PHEV i porównanie z konkurencją

W kwestii zużycia paliwa fizyki nie da się oszukać – przy dynamicznej jeździe komputer pokazywał nieco ponad 7 l/100 km (oczywiście przy regularnym ładowaniu baterii z gniazdka można przejechać na samym prądzie do ok. 86 km). To sporo jak na hybrydę. Problem w tym, że wielu kierowców mówi "TAK" dla jazdy na prądzie, ale bez ładowania i zmiany nawyków – a plug-in bez kabla traci sens.

Konkurencja potrafi więcej: nasz redaktor, który jeździł Mercedesem GLC 300 e, bez problemu pokonywał na prądzie równe 100 km. Dla porównania, niedawno jeździłem większym i bardziej pakownym Volkswagenem Tayronem, który palił zauważalnie mniej, ale nie miał w sobie krzty sportowego pazura. W naszym teście ten model okazał się zresztą zaskoczeniem – VW Tayron: duchowy następca Passata kombi, pisaliśmy.

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W bezpośrednim zestawieniu Outlander to o klasę niżej pod względem pojemności bagażnika, ale o klasę wyżej, jeśli chodzi o kulturę pracy silnika, osiągi i frajdę z prowadzenia. W tym samym segmencie japońskich hybryd plug-in warto zerknąć też na Lexusa NX 450h+, który stawia bardziej na komfort niż na sportowy charakter.

Mitsubishi Outlander Black Edition Fot. naTemat.pl

Mitsubishi Outlander PHEV Black Edition – dane techniczne i cena

Układ napędowy: hybryda plug-in (2.4 benzyna + 2 silniki elektryczne) Moc systemowa: 306 KM Napęd: 4x4 S-AWC (seryjny) Przyspieszenie 0–100 km/h: 7,9 s (prędkość maks. 170 km/h) Akumulator / zasięg EV: 22,7 kWh / do 86 km (zasięg łączny do 834 km) Realne zużycie paliwa w teście: ok. 7,2 l/100 km Cena wersji Black Edition: od 237 999 zł (po obniżce cennikowej o 45 000 zł)

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Czy warto kupić Mitsubishi Outlandera PHEV Black Edition?

Czy kupiłbym go dla siebie? Nie wiem, bo mam inne potrzeby, ale jedno mogę powiedzieć z pełnym przekonaniem: w morzu nudnych, przeładowanych ekranami SUV-ów Mitsubishi Outlander Black Edition jest jednym z najbardziej charakternych i przyjemnych w prowadzeniu aut, jakimi ostatnio jeździłem.