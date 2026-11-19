Zbigniew Bogucki mówi o "impasie" wokół TK. Zrzut ekranu: X / KPRP

Trzecia tura rozmów w Kancelarii Prezydenta miała przybliżyć strony do wyjścia z kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego. Wygląda jednak na to, że negocjacje niespodziewanie utknęły w martwym punkcie. Zbigniew Bogucki sygnalizuje wprawdzie otwartość Pałacu na porozumienie, ale na razie na stole brakuje konkretu. Problem polega na tym, że uczestnicy spotkania polegli w ustalaniu spójnej wersji w jednej z najważniejszych kwestii.

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19 listopada 2026 r. wieczorem zakończyło się "trzecie spotkanie w sprawie uzdrowienia sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym" – jak określa rozmowy w Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki.

W spotkaniu wzięli udział "przedstawiciele tych samych klubów i kół parlamentarnych, które uczestniczyły w dwóch poprzednich spotkaniach" – przekazał szef kancelarii Karola Nawrockiego.

Kogo konkretnie ma na myśli polityk? Chodzi mu o przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości, Rozwoju Plus, Polskiego Stronnictwa Ludowego, Konfederacji, Polski 2050, Razem, Konfederacji Korony Polskiej, Demokracji Bezpośredniej oraz Nowej Polski – Centrum. W spotkaniach nie biorą więc udziału przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej, Lewicy i Unii Centrum.

Zbigniew Bogucki przekazał, że w sprawie TK "nastąpił pewien impas"

– Dzisiaj nastąpił pewien impas w rozmowach dotyczący kwestii nie tego "czy", ale w "jaki sposób" doprowadzić do wygaszenia funkcjonowania sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Także tych, którzy zostali wybrani przez Sejm na funkcję, a którzy nie są sędziami uprawnionymi do orzekania – poinformował Zbigniew Bogucki w trakcie briefingu prasowego po spotkaniu.

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Szef kancelarii zapewniał, że jeżeli środowiska, które biorą udział w rozmowach, znajdą wspólne rozwiązanie, to Karol Nawrocki je zaakceptuje. – Pan Prezydent w czasie kampanii wyborczej bardzo jasno mówił o tym, że polski wymiar sprawiedliwości potrzebuje uzdrowienia – przypomniał Bogucki, akcentując, że obecnie "tego uzdrowienia w pierwszej kolejności potrzebuje Trybunał Konstytucyjny".

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Bogucki sytuację wokół TK nazywa "patologiczną" i "bezprawną"

Wygląda na to, że to koniec spotkań na temat Trybunału Konstytucyjnego. W kolejnym etapie kluby i koła mają przesyłać do Kancelarii Prezydenta propozycje wyjścia z kryzysu. KPRP stanie się tym samym – według słów Zbigniewa Boguckiego – "hubem", "kanałem komunikacji" pomiędzy uczestniczącymi w rozmowach środowiskami politycznymi.

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Zbigniew Bogucki przekazał też, że Koalicja Obywatelska o TK w ogóle nie chce rozmawiać, a Nowa Lewica, choć dostawała zaproszenia, na spotkania nie wysłała swoich przedstawicieli.

Warto jednak zauważyć, że choć w rozmowach uczestniczą ugrupowania reprezentujące dość szerokie spektrum poglądów, Koalicja Obywatelska ma obecnie w Sejmie samodzielną zdolność do blokowania prób zmiany Konstytucji, które mogą być konieczne do wprowadzenia założeń ewentualnego wspólnego projektu zaaprobowanego przez prezydenta.