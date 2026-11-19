Trzecia tura rozmów w Kancelarii Prezydenta miała przybliżyć strony do wyjścia z kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego. Wygląda jednak na to, że negocjacje niespodziewanie utknęły w martwym punkcie. Zbigniew Bogucki sygnalizuje wprawdzie otwartość Pałacu na porozumienie, ale na razie na stole brakuje konkretu. Problem polega na tym, że uczestnicy spotkania polegli w ustalaniu spójnej wersji w jednej z najważniejszych kwestii.
19 listopada 2026 r. wieczorem zakończyło się "trzecie spotkanie w sprawie uzdrowienia sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym" – jak określa rozmowy w Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki.
W spotkaniu wzięli udział "przedstawiciele tych samych klubów i kół parlamentarnych, które uczestniczyły w dwóch poprzednich spotkaniach" – przekazał szef kancelarii Karola Nawrockiego.
Kogo konkretnie ma na myśli polityk? Chodzi mu o przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości, Rozwoju Plus, Polskiego Stronnictwa Ludowego, Konfederacji, Polski 2050, Razem, Konfederacji Korony Polskiej, Demokracji Bezpośredniej oraz Nowej Polski – Centrum. W spotkaniach nie biorą więc udziału przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej, Lewicy i Unii Centrum.
Zbigniew Bogucki przekazał, że w sprawie TK "nastąpił pewien impas"
– Dzisiaj nastąpił pewien impas w rozmowach dotyczący kwestii nie tego "czy", ale w "jaki sposób" doprowadzić do wygaszenia funkcjonowania sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Także tych, którzy zostali wybrani przez Sejm na funkcję, a którzy nie są sędziami uprawnionymi do orzekania – poinformował Zbigniew Bogucki w trakcie briefingu prasowego po spotkaniu.
Szef kancelarii zapewniał, że jeżeli środowiska, które biorą udział w rozmowach, znajdą wspólne rozwiązanie, to Karol Nawrocki je zaakceptuje. – Pan Prezydent w czasie kampanii wyborczej bardzo jasno mówił o tym, że polski wymiar sprawiedliwości potrzebuje uzdrowienia – przypomniał Bogucki, akcentując, że obecnie "tego uzdrowienia w pierwszej kolejności potrzebuje Trybunał Konstytucyjny".
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Wygląda na to, że to koniec spotkań na temat Trybunału Konstytucyjnego. W kolejnym etapie kluby i koła mają przesyłać do Kancelarii Prezydenta propozycje wyjścia z kryzysu. KPRP stanie się tym samym – według słów Zbigniewa Boguckiego – "hubem", "kanałem komunikacji" pomiędzy uczestniczącymi w rozmowach środowiskami politycznymi.
Zbigniew Bogucki przekazał też, że Koalicja Obywatelska o TK w ogóle nie chce rozmawiać, a Nowa Lewica, choć dostawała zaproszenia, na spotkania nie wysłała swoich przedstawicieli.
Warto jednak zauważyć, że choć w rozmowach uczestniczą ugrupowania reprezentujące dość szerokie spektrum poglądów, Koalicja Obywatelska ma obecnie w Sejmie samodzielną zdolność do blokowania prób zmiany Konstytucji, które mogą być konieczne do wprowadzenia założeń ewentualnego wspólnego projektu zaaprobowanego przez prezydenta.
Więcej informacji na temat Trybunału Konstytucyjnego poznamy już jutro (20 listopada) w trakcie uroczystości w Pałacu Prezydenckim.