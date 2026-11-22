Eksperci stworzyli listę 8 miejsc, których lepiej unikać w wakacje 2027. Wśród nich są uwielbiane przez Polaków Włochy i Albania Fot. Alp Galip/Shutterstock

Turystyka już nie biegnie, a wręcz galopuje, dotykając coraz więcej aspektów codziennego życia lokalnych mieszkańców. Widać to w Europie, gdzie paramilitarne jednostki zaczęły wysadzać domy turystów, ale i na egzotycznych wyspach, gdzie nie ma czym oddychać. Eksperci wybrali 8 miejsc, których lepiej unikać podczas wakacji 2027.

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Masowa turystyka to hasło, które odmieniamy przez wszystkie przypadki. Każdy próbuje sobie z nią poradzić, ale na razie mamy więcej porażek niż sukcesów. Tony zalegających śmieci, niedobory wody, aż wreszcie zagrożenia dla środowiska to tylko kilka związanych z nią problemów. Amerykańskie wydawnictwo Fodor's Travel po raz kolejny stworzyło listę miejsc, których należy unikać podczas wakacji. Nie brakuje tam lokacji, które kochają Polacy.

"Malediwy Europy" otwierają listę najgorszych miejsc na wakacje 2027

Na pierwszym miejscu tegorocznego zestawienia znalazła się bardzo popularna wśród polskich turystów Albania, a dokładnie Riwiera Albańska. Rosnąca popularność tego kraju sprawia, że wybrzeże znika za murami ogromnych hoteli, a lokalni mieszkańcy mają dość tego, że na rozwoju turystyki cierpi przyroda, ale i ich codzienne życie. Stąd liczne protesty i strajki, które odbywają się nie tylko w sezonie turystycznym. To ważna wskazówka dla tych, którzy wciąż zastanawiają się, czy warto pojechać na wakacje do Albanii.

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Na drugim miejscu eksperci umieścili malownicze Wybrzeże Amalfi. Ten niewielki skrawek Włoch stał się marzeniem turystów, ale i koszmarem lokalnych mieszkańców. Między miasteczkami przyklejonymi do górskich zboczy wiedzie bowiem tylko jedna droga, z której korzystają miejscowi, motocykliści, autobusy komunikacji zbiorowej, ale i turyści. A tych ostatnich jest wielu, bo Positano kochają instagramerzy. W 2023 roku miasteczko odwiedziło 132 551 podróżnych. Na stałe mieszka tam natomiast 3729 osób. Ponieważ turystyka generuje tam ogromne przychody, gospodarze porzucają gaje cytrynowe i oliwne. A te pozostawione bez nadzoru prowadzą do osuwisk i powodzi.

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Podobnie jak Wybrzeże Amalfi, z nadmiarem turystów problem ma Korsyka. Tam jednak sytuacja jest o wiele bardziej niebezpieczna. Domagający się niezależności od Francji uzbrojeni członkowie Korsykańskiego Frontu Wyzwolenia Narodowego w 2023 roku wysadzili 34 nieruchomości, które miały zamienić się w drugie domy dla turystów. I to właśnie kwestia rosnących cen domów i mieszkań wywołanych masową turystyką w połączeniu z sezonowymi niedoborami w sklepach tylko podsyca niezadowolenie lokalnych mieszkańców.

Spośród europejskich kierunków na liście odradzanych na wakacje 2027 znalazł się także Edynburg. Miasto zyskało na popularności za sprawą produkcji filmowych, takich jak "Harry Potter" i "Outlander". W konsekwencji napływu podróżnych w zabytkowym centrum trudno jest już spotkać Szkota. Większość mieszkań zmieniła się w lokale na wynajem krótkoterminowy dla przyjezdnych.

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Bali i Japonia na liście najgorszych miejsc na wakacje 2027

Bali od lat znajduje się w czołówce miejsc odradzanych z powodu nadmiernej turystyki, a podróżni i tak nieustannie biją tam kolejne rekordy. Rekordy bije niestety także fatalna jakość tamtejszego powietrza. Jak podaje Fodor's, od czerwca do września każdego dnia dochodziło do przekroczenia norm jakości powietrza. Średnia pyłu zawieszonego rok do roku wzrosła z 27 do 31,7 µg/m³, czyli mniej więcej dwukrotnie powyżej normy. I nie są to spaliny, a zanieczyszczenia pochodzące ze spalarni śmieci. Najgorsze warunki panują w nocy, a także w godzinach porannych, czyli w momencie, kiedy płoną tony odpadów wygenerowanych przez turystów. Drugim ogromnym problemem wyspy są niedobory wody, a także ogromne powodzie będące konsekwencją niekotrolowanej zabudowy i likwidacji pól ryżowych, które latami odprowadzały nadmiary wody.

W ósemce zestawienia znalazła się także pożądana przez turystów Japonia, a dokładnie jej historyczna stolica, czyli Kioto, gdzie turyści dewastują uwielbiane miejsca. Presja turystyczna doprowadziła tam do wprowadzenia zakazu dotykania i fotografowania kimon w historycznej dzielnicy, a także zakazu wstępu na niektóre uliczki dla podróżnych. Dodatkowym problemem jest tam koncentracja ponad 60 mln odwiedzających w zaledwie kilku miejscach. Większość z nich można spotkać w Kiyomizu-dera, Zamku Nijo, na terenie dzielnicy gejsz, czyli Gion, Fushimi Inari Taisha, Kinkaku-ji, Arashiyama/Sagano. Z tym problemem można sobie jednak poradzić. Miasto warto zobaczyć zimą lub bardzo wczesną wiosną, kiedy na miejsce nie dociera aż tak wielu odwiedzających.

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Ngorongoro i Sedona. Turyści odbierają mieszkańcom spokój

Miejscem odradzanym, ale jeszcze nieznanym Polakom, pozostaje Ngorongoro, czyli dawny dom Masajów w Tanzanii. Ten rezerwat miał pozostać domem dla nich, a także być bezpiecznym miejscem dla lokalnej przyrody. Tylko że rocznie dociera tam ponad milion turystów, a liczba miejsc noclegowych w bliskiej okolicy Ngorongoro ma się niemalże podwoić. Taki układ na pewno nie przywróci Masajom ich utraconego spokoju.