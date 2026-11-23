Rakieta, spór o TK czy panika na Wall Street? Wyjaśniamy, dlaczego złoty słabnie Fot. QQMinh88 / Shutterstock

Za euro trzeba płacić ponad 4,45 zł, a inwestorzy z niepokojem patrzą na wykresy. Czy to wina rosyjskich rakiet, czy kryzysu TK w Polsce? Z analizy XTB Research wynika, że krajowe nagłówki wywołały jedynie chwilowe wahania, a o losie złotego decyduje dziś globalny odwrót inwestorów od ryzykownych aktywów.

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W ciągu zaledwie tygodnia złoty stracił wobec euro 1,4 proc., a kurs EUR/PLN przebił psychologiczną barierę 4,45 zł – poziom niewidziany od 2023 roku. Jeszcze dwa tygodnie temu pisaliśmy, że złoty korzysta z jastrzębiej tarczy RPP, a kurs EUR/PLN zjeżdżał w okolice 4,385 zł. Choć na pierwszy rzut oka winne wydają się doniesienia o rosyjskiej rakiecie w Nowym Lipowcu oraz spór wokół Trybunału Konstytucyjnego, główna przyczyna leży zupełnie gdzie indziej. Jak tłumaczy analityk rynków finansowych XTB Michał Jóźwiak, polską walutą trzęsie przede wszystkim największa wyprzedaż na amerykańskiej giełdzie od czasu głośnych ceł Donalda Trumpa.

Rakieta w Nowym Lipowcu i chaos wokół TK. Tak krajowe nagłówki ruszyły kursem złotego

Osłabienie złotego w ostatnich dniach wyraźnie przyspieszyło. Dla kierowców, osób spłacających kredyty walutowe czy planujących zagraniczne wyjazdy to sygnał ostrzegawczy. Skąd jednak wziął się ten nagły ruch? Jak wyjaśnia w komentarzu walutowym Michał Jóźwiak, analityk rynków finansowych XTB, na notowania złotego nałożyły się w listopadzie wydarzenia w kraju, ale prawdziwe źródło presji znajduje się tysiące kilometrów od Warszawy.

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Rynki finansowe bardzo nie lubią niepewności, a w listopadzie 2026 roku w Polsce nie brakowało nagłówków, które mogły podnieść ciśnienie zagranicznym inwestorom. To zresztą nic nowego – już we wrześniu 2025 roku rosyjskie drony wpłynęły na złotego, a euro podrożało wtedy o blisko 0,4 proc. W analizie XTB Research wskazano dwa konkretne momenty, w których krajowa polityka i bezpieczeństwo bezpośrednio odbiły się na kursie złotego.

W piątek rano pojawiły się pierwsze informacje o tym, że rakieta Ch-101 spadła w Nowym Lipowcu, złoty niemal natychmiast osłabił się wobec euro o ok. 0,4 proc. Niewielka część inwestorów na chwilę przeniosła wówczas swój kapitał z Polski w stronę węgierskiego forinta. Dodatkowo w tym samym czasie o ok. 0,2 proc. umocnił się amerykański dolar, co tradycyjnie ciąży walutom naszego regionu.

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Druga sprawa to kryzys wokół Trybunału Konstytucyjnego. Nie była to pierwsza taka sytuacja w tym miesiącu. Po otwarciu rynków 2 listopada zawirowania wokół TK również podbiły kurs euro o ok. 0,4 proc. – INNPoland pisał wtedy, że złoty najsłabszy od trzech lat to efekt sporu o Trybunał i NBP. Tamten ruch okazał się jednak krótkotrwały – w kolejnych dniach złoty zdołał odrobić większość tych strat.

Prawdziwy winowajca siedzi na Wall Street, a nie w Warszawie

Czy oznacza to, że to polska polityka i incydenty przy granicy ciągną dziś złotego w dół? Zdaniem analityka XTB – nie w pierwszej kolejności. Krajowe wydarzenia wywołały krótkotrwałe ruchy, a główny powód osłabienia ma charakter globalny.

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Na światowych rynkach działa prosta zasada naczyń połączonych: kiedy na największych giełdach świata robi się nerwowo i ceny akcji spadają, wielkie fundusze inwestycyjne włączają tryb "ucieczki od ryzyka". Wycofują wtedy pieniądze z tzw. rynków wschodzących (do których wciąż zaliczana jest Polska) i parkują je w bezpiecznych przystaniach, przede wszystkim w amerykańskim dolarze.

W minionym tygodniu na amerykańskiej giełdzie doszło do potężnej wyprzedaży – był to dla Wall Street najgorszy tydzień od czasu słynnego "Liberation Day", kiedy prezydent USA Donald Trump ogłosił najwyższe od ponad stu lat cła handlowe. Wtedy Trump urządził krwawą łaźnię giełdom w Azji, a rykoszetem oberwał również warszawski WIG. Ta fala giełdowego strachu rozlała się po całym świecie, automatycznie osłabiając także polskiego złotego.

Paradoks złotego: traci, ale na tle innych i tak jest silny

Choć przebicie granicy 4,45 zł za euro wygląda niepokojąco, zestawienie złotego z innymi walutami z naszego regionu oraz reszty świata pokazuje zaskakujący obraz. W minionym tygodniu polska waluta radziła sobie lepiej niż większość koszyka rynków wschodzących.

Według danych XTB Research wyżej od złotego w ostatnich dniach znalazły się jedynie trzy specyficzne grupy walut:

waluty państw silnie uzależnionych od importu surowców energetycznych z Bliskiego Wschodu – takie jak indyjska rupia czy tajski baht. waluty ręcznie sterowane lub mocno kontrolowane przez banki centralne – m.in. turecka lira oraz rumuński lej, których kursy nie podlegają w pełni swobodnym wahaniom rynkowym. czeska korona – która w naszym regionie Europy tradycyjnie traktowana jest przez inwestorów jako tzw. safe haven (bezpieczna przystań), dzięki czemu w nerwowych momentach traci wolniej niż złoty czy forint.

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