"Prawo bestii" jest insprowane prawdziwymi wydarzeniami Fot. Netflix

"Prawo bestii" Kaspra Bajona błyskawicznie wskoczyło na pierwsze miejsce na Netfliksie w Polsce, spychając na drugą pozycję hitowe "Znieczulenie" z Leszkiem Lichotą. To serial inspirowany sprawą Mariusza Trynkiewicza, która ponad dekadę temu podzieliła cały kraj. Jak widać, "Szatan z Piotrkowa" wciąż nie daje Polakom spokoju.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Że Polacy kochają polskie seriale, wiadomo nie od dziś. Jeszcze kilka dni temu wydawało się jednak, że nic nie ruszy "Znieczulenia", które od premiery 4 listopada okupowało szczyt Netfliksa i dostało już zielone światło na drugi sezon. A jednak. Gigant streamingu ma nowego lidera i jest on znacznie mroczniejszy niż szpitalne perypetie doktora Łazarza, w którego wciela się Leszek Lichota.

O czym jest "Prawo bestii"? Polski serial kryminalny jest oparty na faktach

Akcja "Prawa bestii" toczy się na dwóch planach czasowych. W 1988 roku Polską wstrząsa zabójstwo czterech chłopców. Śledztwo prowadzi major Anna Bersz (Agnieszka Grochowska), a jej przyjaciółka, psychiatrka Agnieszka Grabska (Agnieszka Żulewska), ma ocenić, czy podejrzany Mariusz Trynkiewicz (Michał Pawlik) był poczytalny. Pod presją czasu i systemu kobiety podejmują decyzję, która kończy ich przyjaźń.

Jest 2014 rok. Trynkiewicz kończy odsiadkę, w kraju wybucha panika, a dawne przyjaciółki znów stają naprzeciw siebie. Bersz jest dziś wysoko postawioną urzędniczką więziennictwa, Grabska ma zbadać mordercę. Pytanie brzmi: jak chronić społeczeństwo i przy okazji nie podeptać zasad państwa prawa?

REKLAMA

Kasper Bajon to scenarzysta "Wielkiej wody" i "Heweliusza" w reżyserii Jana Holoubka, które były wielkimi hitami Netfliksa. Tym razem nie tylko napisał scenariusz (wspólnie z Anną Kasińską), ale też stanął za kamerą.

Na ekranie oprócz Grochowskiej, Żulewskiej (obie bohaterki to postacie fikcyjne – Bajon zdradził, że scenarzyści połączyli w nich cechy kilku osób poznanych podczas researchu) i Pawlika zobaczymy m.in. Michalinę Łabacz, Jakuba Sasaka, Kamillę Baar, Jacka Belera, Jana Jankowskiego i Andrzeja Chyrę.

Serial liczy zaledwie cztery odcinki, więc można obejrzeć go w jeden wieczór. Historia Mariusza Trynkiewicza to jednak naprawdę ciężki kaliber.

REKLAMA

Kim był Mariusz Trynkiewicz? "Szatan z Piotrkowa" zamordował czterech chłopców

Trynkiewicz był nauczycielem z Piotrkowa Trybunalskiego. Latem 1988 roku zamordował czterech chłopców w wieku od 11 do 13 lat. Wcześniej był już karany za wykorzystywanie dzieci, a do zbrodni doszło, gdy przebywał na przerwie w odbywaniu kary. Szczątki trzech ofiar znalazł w lesie grzybiarz, a milicja po kilku dniach wpadła na trop sprawcy.

Dalsza część artykułu poniżej.

We wrześniu 1989 roku sąd czterokrotnie skazał go na karę śmierci. Kilka miesięcy później weszła w życie amnestia i wyrok zamieniono na 25 lat więzienia, bo dożywocia w ówczesnym kodeksie po prostu nie było. Trynkiewicz jeszcze za kratami zapowiadał, że będzie zabijał dalej.

REKLAMA

Gdy zbliżał się koniec jego wyroku, w kraju zawrzało. Uchwalono tzw. ustawę o bestiach, która pozwala izolować groźnych przestępców z zaburzeniami psychicznymi także po odbyciu kary. Trynkiewicz wyszedł z więzienia 11 lutego 2014 roku, ale w marcu sąd skierował go do ośrodka w Gostyninie. Był jego pierwszym pacjentem.

Ustawa od początku budziła kontrowersje, a wątpliwości co do jej zgodności z konstytucją miały nawet sądy. Trynkiewicz dostał później kolejne wyroki za posiadanie p*rnografii dziecięcej. Zmarł 9 stycznia 2025 roku w szpitalu więziennym w Gdańsku. Miał 62 lata.