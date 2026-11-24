"Prawo bestii" Kaspra Bajona błyskawicznie wskoczyło na pierwsze miejsce na Netfliksie w Polsce, spychając na drugą pozycję hitowe "Znieczulenie" z Leszkiem Lichotą. To serial inspirowany sprawą Mariusza Trynkiewicza, która ponad dekadę temu podzieliła cały kraj. Jak widać, "Szatan z Piotrkowa" wciąż nie daje Polakom spokoju.
Że Polacy kochają polskie seriale, wiadomo nie od dziś. Jeszcze kilka dni temu wydawało się jednak, że nic nie ruszy "Znieczulenia", które od premiery 4 listopada okupowało szczyt Netfliksa i dostało już zielone światło na drugi sezon. A jednak. Gigant streamingu ma nowego lidera i jest on znacznie mroczniejszy niż szpitalne perypetie doktora Łazarza, w którego wciela się Leszek Lichota.
O czym jest "Prawo bestii"? Polski serial kryminalny jest oparty na faktach
Akcja "Prawa bestii" toczy się na dwóch planach czasowych. W 1988 roku Polską wstrząsa zabójstwo czterech chłopców. Śledztwo prowadzi major Anna Bersz (Agnieszka Grochowska), a jej przyjaciółka, psychiatrka Agnieszka Grabska (Agnieszka Żulewska), ma ocenić, czy podejrzany Mariusz Trynkiewicz (Michał Pawlik) był poczytalny. Pod presją czasu i systemu kobiety podejmują decyzję, która kończy ich przyjaźń.
Jest 2014 rok. Trynkiewicz kończy odsiadkę, w kraju wybucha panika, a dawne przyjaciółki znów stają naprzeciw siebie. Bersz jest dziś wysoko postawioną urzędniczką więziennictwa, Grabska ma zbadać mordercę. Pytanie brzmi: jak chronić społeczeństwo i przy okazji nie podeptać zasad państwa prawa?
Kasper Bajon to scenarzysta "Wielkiej wody" i "Heweliusza" w reżyserii Jana Holoubka, które były wielkimi hitami Netfliksa. Tym razem nie tylko napisał scenariusz (wspólnie z Anną Kasińską), ale też stanął za kamerą.
Na ekranie oprócz Grochowskiej, Żulewskiej (obie bohaterki to postacie fikcyjne – Bajon zdradził, że scenarzyści połączyli w nich cechy kilku osób poznanych podczas researchu) i Pawlika zobaczymy m.in. Michalinę Łabacz, Jakuba Sasaka, Kamillę Baar, Jacka Belera, Jana Jankowskiego i Andrzeja Chyrę.
Serial liczy zaledwie cztery odcinki, więc można obejrzeć go w jeden wieczór. Historia Mariusza Trynkiewicza to jednak naprawdę ciężki kaliber.
Kim był Mariusz Trynkiewicz? "Szatan z Piotrkowa" zamordował czterech chłopców
Trynkiewicz był nauczycielem z Piotrkowa Trybunalskiego. Latem 1988 roku zamordował czterech chłopców w wieku od 11 do 13 lat. Wcześniej był już karany za wykorzystywanie dzieci, a do zbrodni doszło, gdy przebywał na przerwie w odbywaniu kary. Szczątki trzech ofiar znalazł w lesie grzybiarz, a milicja po kilku dniach wpadła na trop sprawcy.
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We wrześniu 1989 roku sąd czterokrotnie skazał go na karę śmierci. Kilka miesięcy później weszła w życie amnestia i wyrok zamieniono na 25 lat więzienia, bo dożywocia w ówczesnym kodeksie po prostu nie było. Trynkiewicz jeszcze za kratami zapowiadał, że będzie zabijał dalej.
Gdy zbliżał się koniec jego wyroku, w kraju zawrzało. Uchwalono tzw. ustawę o bestiach, która pozwala izolować groźnych przestępców z zaburzeniami psychicznymi także po odbyciu kary. Trynkiewicz wyszedł z więzienia 11 lutego 2014 roku, ale w marcu sąd skierował go do ośrodka w Gostyninie. Był jego pierwszym pacjentem.
Ustawa od początku budziła kontrowersje, a wątpliwości co do jej zgodności z konstytucją miały nawet sądy. Trynkiewicz dostał później kolejne wyroki za posiadanie p*rnografii dziecięcej. Zmarł 9 stycznia 2025 roku w szpitalu więziennym w Gdańsku. Miał 62 lata.
Jeśli po seansie "Prawa bestii" macie ochotę na więcej polskiego true crime, na HBO Max czeka wyjątkowo mocne "Wśród nocnej ciszy" Jana Holoubka. Po "Wielkiej wodzie" i "Heweliuszu" Bajon i Holoubek kręcą już zresztą kolejny wspólny serial – tym razem o "łowcach skór".