Czy da się podnieść EQ? Fot. Vitaly Gariev / Pexels.com

Inteligencja emocjonalna to znacznie więcej niż modne hasło. To zestaw codziennych kompetencji, które decydują o tym, czy w obliczu konfliktu zbudujemy most, czy postawimy mur. Choć EQ nie da się zmierzyć tak prosto jak IQ, ma ono inną potężną zaletę. Można je świadomie trenować w bezpiecznych relacjach.

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Inteligencja emocjonalna, czyli EQ (emotional quotient), to zestaw pewnych kompetencji, które ułatwiają funkcjonowanie w relacjach międzyludzkich. Najogólniej składają się na nią zdolności do rozpoznawania własnych emocji, panowania nad nimi, ale też odczytywania tego, co czują inni (najlepiej w taki sposób, który nie obciąża nas samych) i działania wokół tego.

Osoby obdarzone wysoką inteligencją emocjonalną potrafią okazywać skuteczne wsparcie, dbają o siebie w więzi z drugą osobą, łatwiej przychodzi im wyznaczanie granic, które chronią, a jednocześnie nie odcinają od siebie innych ludzi nieświadomie. Wysokie EQ może sprzyjać w nazywaniu swoich motywacji i stanów emocjonalnych, co stanowi ogromny atut w codziennym funkcjonowaniu.

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Czy EQ da się nauczyć?

W dużej mierze tak, choć z zastrzeżeniami. EQ nie jest tak jednoznaczną etykietą jak IQ – trudniej je zmierzyć, jest konstrukcją stosunkowo nową (popularność zyskała w latach 90. za sprawą Daniela Golemana), a to, czy jesteśmy w stanie zachować się w sposób, nazwijmy to, "inteligentny" w duchu tej koncepcji, zależy także od drugiej strony rozmowy. Czasem jest to po prostu niemożliwe, a dobra wola z naszej strony może stać się wektorem ataku. Kluczem jest to, by rozwijać nasze kompetencje z osobami, z którymi mamy bezpieczny kontakt, w którym możemy liczyć na wsparcie i szacunek.

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Dobrym pomysłem jest kierowanie się kilkoma prostymi zasadami:

Mówmy o sobie, a nie o drugiej stronie – chodzi o rozpoznanie, co dokładnie powoduje naszą frustrację, i przekazanie tego drugiej osobie. Zakładamy tu unikanie stwierdzeń typu: "zawsze taka/taki jesteś", "nigdy się nie starasz", a stawianie raczej na komunikat zaczynający się od tego, jak się czujemy, co powoduje, że się tak czujemy, i co potencjalnie druga strona może zrobić, by to zmienić. Brzmi jak proste rozwiązanie, ale w praktyce przygotowanie takiego "gotowca" potrafi kosztować sporo czasu i zasobów. To dobrze. Wyzwania są tym, co buduje nasz rozwój. Docenianie drugiej osoby w codziennych sytuacjach – frustracja narasta latami, a konflikty często bywają eksplozjami tego, co mamy pod nosem od długiego czasu. Dlatego tak ważne jest to, by interakcji pozytywnych było więcej niż negatywnych. Dziękowanie za drobiazgi, szczere zainteresowanie drugą osobą, dostrzeganie i docenianie wysiłków (nawet bardzo subtelnie, jeśli nie potrafimy inaczej) – to wszystko buduje podstawy do skutecznych więzi. Przyznawaj się do swoich błędów – wzięcie odpowiedzialności, nawet w minimalnym stopniu, potrafi rozładować atmosferę i sprawdzić, czy nasz rozmówca jest w stanie zachować się w sposób dojrzały. Praktycznie nie ma sytuacji, w których 100 proc. odpowiedzialności da się przypisać jednej stronie. Takie otwarcie, rozbrojenie, może sprawić, że druga strona zachowa się w podobny sposób, a konflikt się nieco "ochłodzi". Wyznaczenie granic, które mają stabilną formę – wycofanie się z rozmowy nie jest złe samo w sobie. Może być szczerą reakcją na zbyt mocne emocje. Warto to jednak robić w taki sposób, by jasno komunikować – "atmosfera jest zbyt gorąca, potrzebuję chwili przerwy" – i nadać temu ramy – "wróćmy do rozmowy za 20, 30, 40 minut", ale też tych ram się trzymać – faktycznie wrócić do rozmowy po ustalonym okresie. A samą przerwę warto wykorzystać nie do opracowywania sprytnych argumentów wycelowanych w drugą stronę, a raczej do zrobienia czegoś dla siebie.

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Oczywiście, stosowanie się do tych zasad nie musi zawsze działać. Należy traktować je bardziej jako element naszej własnej drogi do rozwoju niż faktyczne remedium na problemy relacyjne. Te ostatnie mogą wymagać pomocy z zewnątrz.

Dalsza część artykułu poniżej.

Skąd się biorą te pomysły?

Te cztery nawyki w komunikacji nawiązują do "antidotów" na szkodliwe wzorce w relacji, które wprowadził badacz John Gottman. Jego pomysły to rezultat dekad pracy, w trakcie której obserwował pary podczas rozmów (w tym sporów) i opisywał, które wzorce komunikacji były najbardziej szkodliwe.

Mowa tu o teorii "Czterech Jeźdźców Apokalipsy", która zakłada, że krytyka (bezpośredni atak na daną osobę), pogarda (sarkazm, drwiny, przyjmowanie pozycji wyższościowej), defensywność (wymówki, kontratak, "odbijanie piłeczki"), a także mur obojętności (milczenie, opuszczenie pokoju, wycofanie) są dla więzi niezwykle szkodliwe.