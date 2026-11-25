III wojna światowa na morzach już trwa. Coraz mniej bezpiecznych portów Fot. naTemat

Bałtyk i Morze Czarne – ostatnio często dochodzi tu do zdarzeń o charakterze prowokacyjnym i militarnym, które wywołują niepokój kolejnych państw. Teraz doszło Morze Śródziemne, a reakcje płyną z Afryki. Również ostatni alarm w Korei Południowej, gdy kilka rosyjskich samolotów wojskowych nagle znalazło się nad wyspą Ulleungdo nad Morzem Wschodnim, można wpisać w tę serię. Zobaczmy, co dzieje się dziś na morzach.

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Tuż przed północą 23 listopada Polską wstrząsnął kolejny incydent z udziałem rosyjskiego dronu, który naruszył przestrzeń powietrzną RP. Mniej więcej w tym samym czasie alarm podniosła Korea Południowa, gdyż okazało się, że "kilka rosyjskich samolotów wleciało w Koreańską Strefę Identyfikacji Obrony Powietrznej".

Maszyny zbliżyły się do przestrzeni powietrznej nad wyspą Ulleungdo na Morzu Wschodnim, a jej mieszkańcy dostali komunikaty, by schować się w schronach lub piwnicach. Koreańskie wojsko natychmiast poderwało myśliwce.

W Korei musiał to być szok. Tak jak potężnym zaskoczeniem były ostatnie działania na Morzu Śródziemnym, gdy dzień wcześniej, 22 listopada, siedem ukraińskich dronów morskich zatopiło rosyjską korwetę Merkury, która od kilku dni znajdowała się w porcie w Bengazi w Libii. Podczas ataku rannych zostało dwóch libijskich żołnierzy. Obaj – jak podał libijski portal Al-Wasat – zmarli w wyniku odniesionych ran.

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Zdarzenie wywołało międzynarodową burzę, a jej echa nie milkną do dziś. Libia grozi odwetem. Włochy wydały ostrzeżenie. Ukraina zaczęła się tłumaczyć. A światowe media uznały, że atak ten "doprowadził wojnę rosyjsko-ukraińską na nowe pole bitwy, tysiące mil od Europy".

"Pokazał tym samym, jak obie strony wykorzystują pogrążony w podziałach kraj Afryki Północnej jako arenę szerszej konfrontacji między sobą" – analizowała agencja AP.

"Wojna między Rosją a Ukrainą oficjalnie dotarła na Morze Śródziemne" – podał serwis Euronews.

Ukraina zadowolona z operacji na Morzu Śródziemnym, Libia żąda wyjaśnień

Atak u wybrzeży Libii nastąpił w nocy z soboty na niedzielę. Korweta zatonęła, a według Wołodymyra Zełenskiego na jej pokładzie zniszczono śmigłowiec Ka-27. Ukraina poinformowała też o uderzeniu w rosyjski statek transportowy MV Angara, który miał przewozić sprzęt wojskowy.

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"Naszym drugim celem był rosyjski frachtowiec MV ANGARA, którego wróg używał do transportu broni. Został trafiony. Kontynuujemy operacje na wyznaczonych akwenach. Odpowiadamy na agresję Rosji" – przekazał Wołodymyr Zełenski.

Władze Libii ostro potępiły ataki w swoim rejonie i zażądały od Kijowa oficjalnych wyjaśnień. Jak podano, wojna między Rosją a Ukrainą "nie daje żadnej ze stron prawa do prowadzenia operacji wojskowych na terytorium Libii ani na jej wodach terytorialnych".

Gdy okazało się, że nie żyje dwóch libijskich żołnierzy, ton płynący z Trypolisu stał się jeszcze ostrzejszy. "Ich krew nie została przelana na darmo" – miała przekazać armia, a medią grzmią, że Libia zapowiada odwet.

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Rzecznik ukraińskiego MSZ Heorhij Tychyj wyjaśnił, że korweta stanowiła legalny cel wojskowy, a operacja była "uzasadnionym aktem samoobrony". Prawo Ukrainy do samoobrony zostało zaś zapisane w artykule 51 Karty Narodów Zjednoczonych.

"Ukraina broni się przed zbrojną agresją Federacji Rosyjskiej. Nasze działania są realizacją niezbywalnego prawa do samoobrony" – cytuje jego słowa rp.pl. Tychyj przekazał też, że Kijów ma prawo atakować takie cele należące do agresora. Jako "legalne cele wojskowe" MSZ Ukrainy wymieniono "rosyjskie okręty wojenne, statki handlowe przewożące sprzęt wojskowy i zasoby, a także tankowce należące do tzw. floty cieni, które mają zaopatrywać rosyjską machinę wojenną".

Jak powiedział rzecznik MSZ, Ukraina nikogo nie wciąga do wojny ani nigdzie nie przenosi konfliktu, a jej działania są "skierowane wyłącznie przeciwko agresorowi i nie są wymierzone w żadną stronę trzecią".

"Jeśli jest to kontynuacja wojny między Rosją a Ukrainą kilkaset kilometrów od Włoch, to budzi niepokój"

Kilaset kilometrów stąd znajduje się granica Włoch. Incydent wywołał poruszenie również tam. Szef MSZ Antonio Tajani ostrzegł, że "to już nie tylko ryzyko, które można wkalkulować, lecz nowa rzeczywistość, z którą trzeba się zmierzyć". A "konflikt przeniósł się do obszaru o strategicznym znaczeniu dla handlu, dostaw energii i bezpieczeństwa szlaków morskich".

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"Jeśli jest to kontynuacja wojny między Rosją a Ukrainą zaledwie kilkaset kilometrów od Włoch, to budzi niepokój. Wojna na zachodnim Morzu Śródziemnym to coś, czego absolutnie trzeba uniknąć" – cytują media jego słowa.

Gdzie jeszcze ostatnio dochodziło do incydentów na morzach? Od 2022 roku, wraz z eskalacją wojny rosyjsko-ukraińskiej, zwłaszcza Morze Czarne stało się obszarem coraz poważniejszych zagrożeń dla żeglugi. Niektóre działania są przypisywane Ukrainie, inne Rosji. Jednak w ostatnich miesiącach zjawisko to jakby przybrało na sile.

Zatoka Fińska i Morze Czarne. Są reakcje z Rumunii

21 listopada drony uderzyły w rosyjski statek towarowy Sparta II, który płynął w kierunku Kaliningradu. Statek zapalił się, a 16-osobowa załoga została ewakuowana. Fińskie wojsko oceniło, że za atakiem prawdopodobnie stała Ukraina.

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11 listopada 2026 roku Finlandia poinformowała zaś o uderzeniu w rosyjski okręt wojenny Naro-Fominsk w Zatoce Fińskiej – przyznała się do niego Ukraina.

Z kolei w nocy z 16 na 17 listopada 2026 na Morzu Czarnym u wybrzeży Bułgarii zatonął tankowiec z gazem płynnym (LPG) Gas Husky, który pływał pod flagą Liberii. Miał zostać uderzony przez cztery drony. Podejrzenia padły na Rosję.

14 listopada premier Rumunii Luca Niculescu przekał zaś informacje o ataku dronów na trzy statki handlowe w pobliżu delty Dunaju. Rumunia poderwała wtedy myśliwce. "Te incydenty są niedopuszczalne i stanowią naruszenie prawa międzynarodowego. Odzwierciedlają pogarszającą się sytuację bezpieczeństwa spowodowaną trwającą wojną Rosji z Ukrainą" – napisał na X premier Luca Niculescu.

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Jak podsumowała PAP, od początku października na Morzu Czarnym "na skutek nalotów bezzałogowców uszkodzonych zostało 11 statków handlowych", a w siedem z nich uderzono w pobliżu rumuńskiej linii brzegowej.

Z kolei agencja Reuters, powołując się na dane Tomasa Alexy, starszego analityka firmy Ambrey Analytics, podała, że od maja do października 2026 roku Rosja i Ukraina zaatakowały łącznie 317 statków handlowych i innych jednostek na Morzu Czarnym oraz Morzu Azowskim. "To ponad czterokrotnie więcej niż w poprzednich sześciu miesiącach, kiedy odnotowano 74 takie przypadki" – informował Reuters 3 listopada.

To może wywoływać coraz większy niepokój

Czy to nasza nowa rzeczywistość? W Polsce odczuwamy alerty z powodu dronów i naruszenia przestrzeni powietrznej RP. W innych regionach dzieje się co innego. Mamy ataki na statki handlowe i tankowce na Morzu Czarnym, incydenty na Bałtyku, jest też rosyjska flota cieni, która nie tylko wymyka się sankcjom. To wszystko pokazuje kolejne obszary konfrontacji Rosji z Zachodem, które wywołują niepokój w innych krajach.

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Na przykład po tym, gdy drony zaatakowały statki u wybrzeży Bułgarii – w jej wyłącznej strefie ekonomicznej – bułgarska prezydent Iliana Jotowa zwołała nadzwyczajne posiedzenie Rady Konsultacyjnej ds. Bezpieczeństwa Narodowego. Podkreśliła, że ataki stanowią naruszenie prawa międzynarodowego i bezpieczeństwa żeglugi.