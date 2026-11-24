IPS UJ zabrał głos w sprawie ustawy o psychoterapeutach Fot. Unsplash

Projekt ustawy o zawodzie psychoterapeuty wywołał stanowczy sprzeciw środowiska akademickiego, które alarmuje o poważnych konsekwencjach zarówno dla pacjentów, jak i samego sektora pomocowego. Przedstawiciele Instytutu Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w ostrym komunikacie ostrzegają przed realnym zagrożeniem dla pacjentów i pogłębieniem kryzysu w publicznej opiece zdrowotnej.

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Instytut Psychologii Stosowanej UJ (funkcjonujący niezależnie od Instytutu Psychologii UJ) ogłosił 24 listopada podpisanie wspólnego stanowiska wyższych uczelni w sprawie kontrowersyjnej ustawy o zawodzie psychoterapeuty.

IPS UJ wskazuje, że zawody zaufania publicznego, w tym zawód psychoterapeuty, powinny zostać prawnie uregulowane, aby nie dopuścić do nadużyć, których ofiarami mogą paść osoby korzystające z psychoterapii. W oświadczeniu uniwersytet wyraził solidarność ze stanowiskiem Koalicji dla psychoterapii.

Psychoterapeucie-inżynierowi wystarczy kurs

"Zgodnie z tym stanowiskiem, dostęp do zawodu psychoterapeuty powinien przysługiwać wyłącznie osobom z wyższym wykształceniem na kierunkach pomocowych (m.in. psychologia, pedagogika, medycyna, pielęgniarstwo, praca socjalna, resocjalizacja) oraz odpowiednim kształceniem podyplomowym" – czytamy w komunikacie UJ. W obecnym projekcie ustawy ścieżka kariery psychoterapeuty ma być otwarta dla każdego magistra, w tym magistra-inżyniera.

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Koalicja dla psychoterapii sprzeciwia się otwarciu zawodu dla absolwentów dowolnych studiów, wskazując na "ryzyko luk kompetencyjnych i pseudoterapii". Zachęca też do włączania środowiska akademickiego we współpracę w obszarze psychoterapii.

Projekt ustawy o zawodzie psychoterapeuty budzi niepokój licznych instytucji. Według stanowiska IPS UJ "Zrównuje ona pełne, pięcioletnie studia magisterskie na kierunku Psychologia z kursem z podstaw psychologii, przygotowującym do podjęcia dalszego szkolenia w zakresie psychoterapii", co oznacza, że "Uprawnia osoby niemające wykształcenia kierunkowego do szkolenia, a następnie wykonywania zawodu psychoterapeuty".

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Dalsza część artykułu poniżej.

Nowa ustawa "sprzeczna z interesem osób korzystających z psychoterapii"

"Trzeba także zwrócić uwagę na fakt, że proponowane w Ustawie o zawodzie psychoterapeuty rozwiązania są sprzeczne z interesem osób korzystających z psychoterapii" – czytamy w dalszej części oświadczenia. Według IPS UJ "realne korzystanie z psychoterapii zostanie ograniczone do prywatnych gabinetów, co dla wielu potrzebujących jest niedostępne finansowo". Instytut jest tu brutalnie szczery – "Psychoterapeuci, którzy zainwestowali poważne środki we własne kształcenie, nie zechcą podejmować niskopłatnej pracy w ramach NFZ".

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Trudno jednak mówić w tym przypadku o chciwości. IPS komunikuje, że w obecnej sytuacji nie są zapewnione warunki refinansowania drogich szkoleń, a możliwości zawodowe przyszłych psychoterapeutów pozostają ograniczone przez co najmniej kilka lat, ze względu na czas potrzebny na zdobycie odpowiedniego wykształcenia.