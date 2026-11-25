Tajemnice sondaży politycznych. Gościem podcastu Rozmowa naTemat był Marcin Duma, założyciel i wieloletni szef IBRiS. fot. naTemat

Czy zdarza się, że politycy próbują ustawiać sondaże, ta by były dla nich korzystne? To pytanie, które w Rozmowie naTemat zadałam Marcinowi Dumie, założycielowi i wieloletniemu prezesowi IBRiS (Instytut Badań Rynkowych i Społecznych). Badacz przyznaje, że takich nacisków doświadcza regularnie, a kupować wyniki próbują politycy od prawa do lewa. – To jest rzecz powszechna – przyznaje Marcin Duma w podcaście.

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Marcin Duma zaznacza, że na początku takie sytuacje były dla niego oburzające, dziś natomiast, z powodu dużej powtarzalności, spowszedniały. Niezmienne jest jednak to, że IBRiS odrzuca propozycję kupienia konkretnego wyniku sondażu.

– Odpowiedź jest zawsze ta sama: jeżeli ktoś szuka wiedzy, a nie wyniku, to ja go serdecznie zapraszam. Jeśli natomiast szuka wyniku, to musi szukać szczęścia zupełnie gdzie indziej – mówi Marcin Duma.

Badacz dodaje, że korzystne sondaże (np. takie dotyczące zaufania społecznego) są dla polityków narzędziem wzmacniania własnej pozycji wewnątrz partii, dlatego kusi ich, by pójść na skróty.

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– Zawsze musimy zdawać sobie sprawę, jaką funkcję pełnią sondaże w świecie polityki – ale nie w polityce takiej, którą obserwujemy sobie w mediach czy społecznościowych, czy tych tradycyjnych, tylko jaką funkcję pełnią między politykami. Otóż sondaże, słupki są pewną formą waluty, wyceny tego, kto ile waży i na ile trzeba się z nim liczyć – tłumaczy Duma.

Gość "Rozmowy naTemat" wyjaśnia, że wykonanie najprostszego sondażu politycznego – takiego z pytaniem w stylu "Na jaką partię zagłosowałaby Pani lub zagłosowałby Pan, gdyby wybory do Sejmu odbywały się w najbliższą niedzielę?" – kosztuje obecnie około 20 tysięcy złotych.

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A co jeśli badanie poglądów wyborców jest znacznie bardziej rozbudowane, tak że raport z niego przypomina pracę dyplomową? Marcin Duma mówi, że skomplikowane badania, które mogą przynieść politykom odpowiedzi na wiele pytań dotyczących prowadzenia kampanii wyborczej, mogą osiągać cenę nawet 1 miliona złotych.

W ramach tego typu zleceń prowadzi się badania pogłębione na grupach wyborców (z ich osobistym udziałem) i sprawdza bardzo szczegółowe kwestie – włącznie z tym, jakich słów i fraz używają mówiąc o konkretnych sprawach i jaki prowadzą styl życia. Raporty z takich zleceń zwykle nie są jednak upubliczniane – badania są prowadzone na wewnętrzne zlecenie partii, które szukają sposobów na to jak wygrać wybory.

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Marcin Duma przyznaje, że partie potrafią zamówić sondaże za niemałe pieniądze, a potem nie korzystają z wiedzy, która pozwoliłaby im na zdobycie lub utrzymanie władzy. Gość Rozmowy naTemat ocenia, że tylko pozornie jest to działanie nieracjonalne.

– W partiach politycznych toczy się nieustanna walka i przepychanka o to, kto będzie wyżej, kto będzie niżej, kto będzie u steru, a kto będzie szeptał do ucha temu, który jest u steru. I to powoduje, że (...) jest bardzo trudno efektywnie wykorzystać te badania, które partia otrzymuje. Dlatego, że może się okazać, że te tezy, które głosi jakaś frakcja w partii, są na przykład mniej popularne. Najgorzej jest wtedy, kiedy okazuje się, że ta frakcja, która jest dzisiaj wiodąca w danej partii politycznej, komunikuje coś zupełnie innego niż wyszło z badań: wtedy takie badania trafiają do kosza – mówi Marcin Duma.

Takie postępowanie wynika z określonej hierarchii wartości.

– Najpierw dla polityka najważniejszy jest on sam. Potem on plus jego najbliżsi współpracownicy. Potem frakcja. Potem najważniejsza jest partia. Potem dopiero najważniejsza jest Polska. A na końcu pokój na świecie – podsumowuje ten wątek założyciel IBRiS.

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