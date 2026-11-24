Do Prokuratury Krajowej miały trafić już uchwały TK ws. immunitetów Święczkowskiego i Sochańskiego. Fot. trybunal.gov.pl

Pojawiły się nowe doniesienia ws. dalszych czynności śledczych wobec prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego oraz wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego. Prokuratura Krajowa miała otrzymać już uchwały TK o uchyleniu immunitetów obu sędziów, co otwiera drogę do wezwania ich na przesłuchanie.

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Przypomnijmy, że zorganizowane w ubiegłym tygodniu Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego rozpatrzyło wnioski Prokuratora Generalnego Waldemara Żurka o uchylenie immunitetów prezesowi TK Bogdanowi Święczkowskiemu oraz wiceprezesowi Bartłomiejowi Sochańskiemu. Jak wynika z opublikowanego przez TK w środę 18 listopada komunikatu, wyrażono zgodę na pociągnięcie obu sędziów do odpowiedzialności karnej. Jak się okazuje, Prokuratura Krajowa nie mogła jednak działać od razu, ponieważ czekała na oficjalne dokumenty z TK.

Uchwały TK w sprawie immunitetów Święczkowskiego i Sochańskiego trafiły do Prokuratury Krajowej

Jak ustaliło RMF FM, uchwały TK dotyczące uchylenia immunitetów Bogdana Święczkowskiego i Bartłomieja Sochańskiego wpłynęły do Prokuratury Krajowej w poniedziałek 23 listopada. Jeszcze w poniedziałek w południe rzeczniczka prasowa Prokuratora Generalnego Anna Adamiak tłumaczyła, że śledczy nie otrzymali oficjalnych dokumentów, które pozwoliłyby na rozpoczęcie czynności.

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– Prokuratura nie działa w oparciu o wiadomości medialne czy też komunikat na stronie, musimy mieć oryginał uchwały Trybunału o wyrażeniu zgody na pociągnięcie w określonym zakresie – wyjaśniała prok. Adamiak, cytowana przez portal.

Zgodnie z ustaleniami RMF FM dokumenty te wpłynęły jeszcze tego samego dnia i zawierały nie tylko samą treść podjętych uchwał, ale również ich uzasadnienie, którego sporządzenie musiało potrwać kilka dni. Śledczy, mając już oryginały uchwał TK, mogą teraz wezwać prezesa i wiceprezesa TK na przesłuchania oraz postawić im zarzuty. Jak podkreśla RMF FM, wezwania mogą zostać wysłane już nawet we wtorek 24 listopada.

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Zarzuty wobec Bogdana Święczkowskiego i Bartłomieja Sochańskiego

Przypomnijmy, że podczas posiedzenia 17 listopada Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK podjęło uchwały o uchyleniu immunitetów obu sędziom. Jednocześnie Zgromadzenie nie wyraziło zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie Bogdana Święczkowskiego, a dwa inne wnioski prokuratury skierowane przeciwko niemu nie zostały w ogóle przyjęte do rozpoznania ze względu na błędy formalne. Zgromadzenie Ogólne wyraziło zgodę na pociągnięcie Bogdana Święczkowskiego do odpowiedzialności karnej za cztery czyny ujęte w trzech uchwałach. Zarzuty prezentują się następująco:

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Wielokrotne delegowanie 9 prokuratorów. Chodzi o czas, gdy Święczkowski pełnił funkcję Pierwszego Zastępcy Prokuratora Generalnego – Prokuratora Krajowego. Prokuratura zarzuca mu przekroczenie uprawnień przez funkcjonariusza publicznego (art. 231 § 1 Kodeksu karnego) oraz złośliwe lub uporczywe naruszanie praw pracowniczych (art. 218 § 1a k.k.) poprzez wielokrotne przenoszenie dziewięciu śledczych na delegacje. Złamanie tajemnicy obrończej i adwokackiej (wątek kontroli operacyjnej). Ten zarzut również dotyczy okresu kierowania Prokuraturą Krajową (w śledztwie odnoszącym się do inwigilacji systemem Pegasus). Prokuratura wskazuje na nadużycie uprawnień przy sprawowaniu prokuratorskiej kontroli nad czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi oraz bezprawne zapoznanie się i ujawnienie innym osobom informacji objętych tajemnicą obrończą i zawodowo-adwokacką (art. 266 § 2 k.k. w powiązaniu z art. 18 § 1 k.k., czyli sprawstwem kierowniczym lub polecającym). W praktyce chodzi o naruszenie fundamentalnej zasady prawa do obrony – rozmowy i dokumenty między adwokatem a klientem są objęte bezwzględną tajemnicą, do której służby i prokuratura nie mają prawa sięgać. Niedopuszczanie sędziów TK do orzekania. W tym przypadku zarzuty dotyczą już pełnienia funkcji Prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Chodzi o kwalifikowane niedopełnienie obowiązków przez funkcjonariusza publicznego (art. 231 § 2 k.k. – typ surowszy, zagrożony karą do 10 lat więzienia) oraz uporczywe naruszanie praw pracowniczych (art. 218 § 1a k.k.) poprzez blokowanie możliwości orzekania prawidłowo wybranym sędziom TK. Naruszenie nietykalności cielesnej innego sędziego. W ramach tej samej uchwały Zgromadzenie zgodziło się na ściganie karne Święczkowskiego za czyn z art. 222 § 1 Kodeksu karnego. Przepis ten dotyczy naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego (w tym przypadku innego sędziego TK) podczas lub w związku z pełnieniem przez niego obowiązków służbowych.

W każdej z trzech uchwał Zgromadzenie z urzędu zawiesiło Bogdana Święczkowskiego w wykonywaniu czynności służbowych oraz obniżyło jego wynagrodzenie o 50 procent. Oznacza to, że do czasu prawomocnego zakończenia spraw karnych nie może on orzekać ani kierować pracami Trybunału, a jego uposażenie zostało zmniejszone o połowę. Niezależnie od tego Święczkowskiego czeka dyscyplinarka – sądy dyscyplinarne TK mają ocenić jego zawieszenie z 30 października.

Zgromadzenie odmówiło jednak zgody na pozbawienie go wolności poprzez zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie. W praktyce prokurator może teraz wezwać Święczkowskiego, ogłosić mu zarzuty i przesłuchać go w charakterze podejrzanego, ale śledczy nie mogą go zatrzymać ani wystąpić do sądu o jego aresztowanie. Na początku listopada pisaliśmy, że prokuratura poluje na Święczkowskiego i chce zgody na jego zatrzymanie – tej zgody śledczy nie dostali.

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