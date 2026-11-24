Pojawiły się nowe doniesienia ws. dalszych czynności śledczych wobec prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego oraz wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego. Prokuratura Krajowa miała otrzymać już uchwały TK o uchyleniu immunitetów obu sędziów, co otwiera drogę do wezwania ich na przesłuchanie.
Przypomnijmy, że zorganizowane w ubiegłym tygodniu Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego rozpatrzyło wnioski Prokuratora Generalnego Waldemara Żurka o uchylenie immunitetów prezesowi TK Bogdanowi Święczkowskiemu oraz wiceprezesowi Bartłomiejowi Sochańskiemu. Jak wynika z opublikowanego przez TK w środę 18 listopada komunikatu, wyrażono zgodę na pociągnięcie obu sędziów do odpowiedzialności karnej. Jak się okazuje, Prokuratura Krajowa nie mogła jednak działać od razu, ponieważ czekała na oficjalne dokumenty z TK.
Uchwały TK w sprawie immunitetów Święczkowskiego i Sochańskiego trafiły do Prokuratury Krajowej
Jak ustaliło RMF FM, uchwały TK dotyczące uchylenia immunitetów Bogdana Święczkowskiego i Bartłomieja Sochańskiego wpłynęły do Prokuratury Krajowej w poniedziałek 23 listopada. Jeszcze w poniedziałek w południe rzeczniczka prasowa Prokuratora Generalnego Anna Adamiak tłumaczyła, że śledczy nie otrzymali oficjalnych dokumentów, które pozwoliłyby na rozpoczęcie czynności.
– Prokuratura nie działa w oparciu o wiadomości medialne czy też komunikat na stronie, musimy mieć oryginał uchwały Trybunału o wyrażeniu zgody na pociągnięcie w określonym zakresie – wyjaśniała prok. Adamiak, cytowana przez portal.
Zgodnie z ustaleniami RMF FM dokumenty te wpłynęły jeszcze tego samego dnia i zawierały nie tylko samą treść podjętych uchwał, ale również ich uzasadnienie, którego sporządzenie musiało potrwać kilka dni. Śledczy, mając już oryginały uchwał TK, mogą teraz wezwać prezesa i wiceprezesa TK na przesłuchania oraz postawić im zarzuty. Jak podkreśla RMF FM, wezwania mogą zostać wysłane już nawet we wtorek 24 listopada.
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Zarzuty wobec Bogdana Święczkowskiego i Bartłomieja Sochańskiego
Przypomnijmy, że podczas posiedzenia 17 listopada Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK podjęło uchwały o uchyleniu immunitetów obu sędziom. Jednocześnie Zgromadzenie nie wyraziło zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie Bogdana Święczkowskiego, a dwa inne wnioski prokuratury skierowane przeciwko niemu nie zostały w ogóle przyjęte do rozpoznania ze względu na błędy formalne. Zgromadzenie Ogólne wyraziło zgodę na pociągnięcie Bogdana Święczkowskiego do odpowiedzialności karnej za cztery czyny ujęte w trzech uchwałach. Zarzuty prezentują się następująco:
W każdej z trzech uchwał Zgromadzenie z urzędu zawiesiło Bogdana Święczkowskiego w wykonywaniu czynności służbowych oraz obniżyło jego wynagrodzenie o 50 procent. Oznacza to, że do czasu prawomocnego zakończenia spraw karnych nie może on orzekać ani kierować pracami Trybunału, a jego uposażenie zostało zmniejszone o połowę. Niezależnie od tego Święczkowskiego czeka dyscyplinarka – sądy dyscyplinarne TK mają ocenić jego zawieszenie z 30 października.
Zgromadzenie odmówiło jednak zgody na pozbawienie go wolności poprzez zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie. W praktyce prokurator może teraz wezwać Święczkowskiego, ogłosić mu zarzuty i przesłuchać go w charakterze podejrzanego, ale śledczy nie mogą go zatrzymać ani wystąpić do sądu o jego aresztowanie. Na początku listopada pisaliśmy, że prokuratura poluje na Święczkowskiego i chce zgody na jego zatrzymanie – tej zgody śledczy nie dostali.
Wobec wiceprezesa TK Zgromadzenie Ogólne podjęło jedną uchwałę o uchyleniu immunitetu. Zarzut to niedopełnienie obowiązków w związku ze sprawowaniem funkcji Wiceprezesa TK (art. 231 § 2 k.k.) oraz uporczywe naruszanie praw pracowniczych (art. 218 § 1a k.k.) polegające na niedopuszczaniu prawidłowo wybranych sędziów Trybunału do orzekania. Zgromadzenie z urzędu zawiesiło Bartłomieja Sochańskiego w wykonywaniu czynności służbowych oraz obniżyło jego wynagrodzenie o 25 procent.