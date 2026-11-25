Polskie lotniska otwierają i zamykają zestawienie portów z największą liczbą zakłóceń lotów w listopadzie Fot. Tupungato/Shutterstock

Polskie lotniska nie mogą narzekać na nudę nawet w listopadzie. Nasi turyści udowodnili, że chcą podróżować niezależnie od pory roku. Ale na miesiąc przed zimowym szczytem podróżniczym jeden z krajowych portów znalazł się na czele niechlubnego europejskiego rankingu. Na szczęście inny polski port zamyka to zestawienie.

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Podróżowanie po Europie coraz częściej przypomina kręcenie kołem fortuny. Podróżni mogą wylosować spokojną podróż, ale równie dobrze trafić na masowe odwołania lotów, jak niedawno w Belgii, czy strajk generalny taki jak ten z 11 listopada w Hiszpanii. Drugi z tych terminów mocno odbił się na statystykach opóźnień i odwołań lotów w całej Europie, ale i tak najgorsze pod tym względem lotnisko znajduje się niestety w Polsce.

Polska otwiera i zamyka ranking najbardziej spóźnialskich lotnisk w Europie

Firma FlyClaim wzięła pod lupę punktualność 49 europejskich lotnisk (wszystkie realizują ponad 300 odlotów miesięcznie) w terminie od 1 do 22 listopada, a wynik jej analizy może nas napawać dumą, ale i rozczarowaniem. I zacznijmy od tego drugiego, bo dotyczy drugiego największego portu lotniczego w Polsce.

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Ranking lotnisk z największą liczbą zakłóceń lotów otwiera nasz Kraków. W badanym okresie odbyło się tam 2580 startów, z czego 38 zostało odwołanych, a 33 były opóźnione. W sumie jest to 2,75 proc. wszystkich operacji. I może to nie aż tak dużo w skali działalności portu, ale jednak wystarczyło na otwarcie tego niechlubnego zestawienia.

Warto jednak pochylić się także nad tym, co było powodem tych zakłóceń. Autorzy badania nie podali przyczyny, ale każdy, kto obserwuje polski rynek lotniczy, wie, że Kraków co roku zmaga się z problemami wywoływanymi przez mgły. To właśnie zamglenie zmusza port do zamykania pasa startowego, a co za tym idzie, część linii lotniczych decyduje się na przekierowanie, odwołanie lub opóźnienie swoich połączeń. Zarządcy tego portu musieli opracować plan ratunkowy.

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Po drugiej stronie zestawienia znalazło się natomiast lotnisko w Modlinie, które umacnia pozycję i wraca do gry o pasażerów. Wraz z rumuńską Kluż-Napoką i mołdawskim Kiszyniowem zajmuje ostatnie miejsce w zestawieniu portów z największą liczbą zakłóceń. I jest to powód do dumy, bo od 1 do 22 listopada nie odwołano tam żadnego lotu, a także ani jeden nie był opóźniony o ponad 3 godziny. I generalnie polskie lotniska wypadły naprawdę dobrze w tym zestawieniu. Nie pierwszy raz zresztą – w rankingu AirHelp mieliśmy już polskie lotnisko w europejskiej czołówce. W Poznaniu odsetek zakłóceń to 0,90 proc. (4 odwołania, 2 opóźnienia powyżej 3 godzin), Katowice notują wynik 0,60 proc. (0 odwołań, 6 opóźnień), Lotnisko Chopina to 0,32 proc. (7 odwołań, 9 opóźnień). Taki sam wynik procentowy osiągnął Wrocław, gdzie odwołano 2 loty, a 1 był opóźniony o ponad 3 godziny.

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Ryanair i Wizz Air robią, co mogą, aby nie odwoływać lotów

Gdyby szukać najgorszego dnia do podróży w badanym okresie zdecydowanie byłby to 11 listopada. Odwołano wtedy aż 306 europejskich lotów, a 16 miało co najmniej 3 godziny opóźnienia. Powodem był oczywiście wcześniej wspomniany strajk generalny w Hiszpanii, który w dużej mierze dotyczył właśnie lotnictwa. Już przed protestem ostrzegaliśmy, że Ryanair i Wizz Air masowo odwołają loty na długi weekend. W skali całego miesiąca mocno zaznaczy się również 23 listopada, kiedy to w zasadzie przez cały dzień były uziemione dwa lotniska w belgijskiej Brukseli. W efekcie Ryanair, Wizz Air i LOT odwoływały loty z Polski.

Oprócz danych lotnisk ciekawie wygląda także zestawienie linii lotniczych. Spośród tych największych, które obsłużyły co najmniej 5 tys. odlotów, najgorzej wypada hiszpańska Iberia ze 157 odwołanymi połączeniami i 25 opóźnieniami na 7993 odloty. Drugie miejsce zajął easyJet, którego siatka w dużej mierze opiera się na lotach między Wielką Brytanią a Hiszpanią, a podium uzupełniła kolejna hiszpańska linia – Vueling.

Po drugiej stronie tego zestawienia znaleźli się natomiast doskonale znani Polakom tani przewoźnicy. Najlepiej radził sobie Ryanair. Spośród 22 237 lotów odwołanych było tylko 21 połączeń, a 58 miało ponad 3-godzinne opóźnienie. Odsetek zakłóceń wyniósł tam 0,36 proc. Wizz Air w tym samym czasie wykonał o połowę mniej lotów (11 118), a 0,40 proc. z nich było zakłóconych. Na liczbę tę składa się 6 odwołań i 39 opóźnień.

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