Bałtyk może stracić na 3 lata dużą atrakcję. Mieszkańcy nie są zadowoleni Fot. Dian Juni Anto/Shutterstock

Wakacje nad Bałtykiem mimo rosnących cen pozostają jedną z najpopularniejszych opcji na spędzenie letnich miesięcy. Turystów w Trójmieście może jednak zniechęcić fakt, że aż na 3 lata może zostać zamknięte molo, które jest prawdziwą ikoną i uwielbianą atrakcją.

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Długie pomosty ciągnące się w głąb morza na dziesiątki i setki metrów zawsze zachęcają do odwiedzin spacerowiczów. Zapach morskiego powietrza, wiatr we włosach i idealne plenery do zdjęć przyciągają tam tłumy zwiedzających i to niezależnie od pory roku. W Trójmieście obok słynnego mola w Sopocie drugim bardzo dobrze znanym jest to w Gdyni, a dokładnie w dzielnicy Orłowo. Ta licząca ponad 100 lat konstrukcja może na długo zniknąć z turystycznej mapy Bałtyku.

Molo w Gdyni do generalnego remontu. Ikona Bałtyku zniknie nawet na 3 lata

Historia mola w Gdyni jest długa i burzliwa. Pierwsze powstało tam na początku XX wieku, a w szczytowym momencie miało ono przeszło 400 metrów długości. Pod koniec lat 40. XX wieku uderzył w nie jednak sztorm, a w ramach odbudowy jego długość zdecydowanie skrócono. Bałtyk zresztą do dziś nie oszczędza tej okolicy – w ostatnich latach sztorm zabrał plażę w Orłowie, a wcześniej osunął się klif orłowski w Gdyni. Niemniej molo nie straciło na swoim uroku i przyciąga spacerowiczów, turystów, mieszkańców, ale i artystów. Do tego, w odróżnieniu od sąsiada, bo przecież latem turyści muszą sprawdzać, ile kosztuje wstęp na molo w Sopocie, spacer po orłowskim pomoście jest bezpłatny.

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Jednak z tym słynnym obiektem jest duży problem. Ekspertyzy przeprowadzone w kwietniu, ale i jesienią 2026 roku wykazały, że konstrukcja jest w znacznie gorszym stanie, niż wstępnie sądzono. Badania wykazały, że jego część straciła nośność. Po ujawnieniu tego faktu doszło do zamknięcia czołowej części pomostu.

Równocześnie rozpoczęły się starania o rozpoczęcie wielkiego remontu i tu pojawił się problem. Miasto w budżecie na przyszły rok zabezpieczyło na ten cel 3 mln zł. Oczywiście nie wystarczy to na całość prac. Dla porównania Sopot chce przyciągać turystów przez cały rok i wyda na to prawie 55 mln zł. Równocześnie ruszył przetarg w formule "zaprojektuj i wybuduj", który ma wyłonić firmę odpowiedzialną za przeprowadzenie prac. I tu pojawił się problem. Samo uzyskanie pozwoleń i projektu zajmie ok. 10 miesięcy. Kolejne 12 mają potrwać prace remontowe. Całość działań miałaby zostać zakończona dopiero w kwietniu 2029 roku.

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Taki rozkład prac oznaczałby, że molo przynajmniej częściowo będzie niedostępne dla przez ok. 3 lata (wliczając to okres od kwietnia 2026 roku). Mieszkańcy i przedsiębiorcy związani z turystyką są oburzeni, bo oznacza to utratę ważnej dla regionu atrakcji na 3 kolejne sezony wakacyjne. I to akurat teraz, gdy Gdynia jest w gronie skarbów UNESCO i może liczyć na jeszcze większy ruch turystyczny.

Miasto ma projekt remontu, a mieszkańcy Gdyni chcą, żeby zrobiło z niego użytek

Jak przypomina WP Turystyka, miasto od dawna przygotowywało się do remontu mola. W 2019 roku zebrało całą dokumentację, uzupełniło ją w 2021 roku, ale zgłoszenie robót w jej ramach straciło ważność w 2024 roku. Dodatkowo, jak przekonują urzędnicy, w obliczu nowych ekspertyz tamte dokumenty i tak straciły na ważności. A to właśnie kwestia stworzenia od zera całej dokumentacji jest głośno krytykowana przez stowarzyszenia Nasze Orłowo, Towarzystwo Przyjaciół Orłowa oraz radnego Dawida Biernacika. Kwestiami spornymi są także koszty związane z remontem.

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