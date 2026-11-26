Policja o szczegółach ws. samopodpalenia w Warszawie. Fot. Shutterstock.com

W środę przed budynkiem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie doszło do aktu samopodpalenia. Policja w rozmowie z naTemat przekazała nam najnowsze ustalenia w sprawie tego tragicznego zdarzenia oraz informacje o poszkodowanym mężczyźnie.

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Do dramatycznego zdarzenia doszło w środę 25 listopada około godziny 17:00. Pod budynkiem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które znajduje się naprzeciwko Pałacu Prezydenckiego, podpalił się mężczyzna. Świadkowie zdarzenia, w tym funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa, szybko ruszyli na ratunek poszkodowanemu i udzielili mu pomocy.

Następnie został on przewieziony do szpitala. Wcześniej pojawiały się nieoficjalne informacje o tożsamości mężczyzny, natomiast teraz szczegółów dotyczących tego zajścia udzieliła nam policja.

22-letni obywatel Ukrainy dokonał samopodpalenia w Warszawie. Policja jeszcze z nim nie rozmawiała

– Osoba, która dokonała samopodpalenia, to 22-letni obywatel Ukrainy. Na ten moment przebywa on w szpitalu – powiedział w rozmowie z naTemat asp. Jakub Pacyniak z Komendy Rejonowej Policji Warszawa I. Policja nie przekazuje dokładnych informacji na temat aktualnego stanu zdrowia poszkodowanego.

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Jak wskazał funkcjonariusz, policja nie rozmawiała jeszcze z 22-latkiem, jednak gdy tylko będzie możliwość przeprowadzenia z nim odpowiednich czynności, zostanie to wykonane.

Na ten moment policjanci analizują materiał, który został już zebrany, a także na bieżąco go uzupełniają. Ustalane są osoby, które widziały to zdarzenie, zabezpieczono też nagrania z tego zajścia opublikowane w mediach społecznościowych. Policja jest również po kontakcie z prokuraturą.

– Badamy okoliczności tego zdarzenia. Zależy nam na tym, żeby je przede wszystkim odtworzyć od samego początku do końca. Pewien materiał dowodowy został już przetworzony i jasno on wskazuje, że doszło tam do samopodpalenia – mówił asp. Jakub Pacyniak.

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Jeżeli chodzi o pojawiające się doniesienia medialne na temat tego, że mężczyzna trzymał wcześniej plakat i mogło chodzić o manifestację, policja nie potwierdza na razie tych informacji. – Czynności, które przeprowadzają teraz policjanci, mają za zadanie ustalić ewentualne motywy albo kierunki, dlaczego ten mężczyzna postąpił w ten sposób – wskazywał asp. Pacyniak.

Szybka reakcja świadków i natychmiastowo udzielona pomoc przez SOP

Jak zaznacza policjant, "kluczowa była reakcja osób postronnych". – Pomoc została udzielona bardzo szybko, zarówno przez świadków, których część została już przesłuchana, jak i przez funkcjonariuszy SOP-u, którzy zachowali się wzorowo – mówił asp. Jakub Pacyniak.

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Poszkodowany mężczyzna został wczoraj w trybie pilnym przewieziony do szpitala. Następnie policja zabezpieczyła miejsce przed dostępem osób postronnych na czas wykonywanych czynności, czyli oględzin miejsca zdarzenia. Swoją pracę wykonał tam również technik kryminalistyki.

Dziennik "Fakt" ustalił nieoficjalnie, że 22-latek ma na imię Edward i studiuje na Politechnice Warszawskiej. Według informacji gazety miał przy sobie transparent lub kartkę, a jego działanie mogło mieć związek z protestem przeciwko nierównemu traktowaniu Ukraińców i Polaków w Polsce.