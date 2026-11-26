Sąd skazał Piotra P. na 8 lat więzienia. Fot. Shutterstock.com

Sąd Okręgowy w Poznaniu skazał na osiem lat więzienia Piotra P., byłego szefa struktur Platformy Obywatelskiej w Złotowie. Wyrok dotyczył molestowania małoletnich dziewczynek i decyzją sądu został obniżony o 3 lata.

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W czwartek 26 listopada Sąd Okręgowy w Poznaniu, działając jako sąd II instancji, zmniejszył dwie kary cząstkowe z 2025 roku wobec oskarżonego Piotra P. i ostatecznie został on skazany na 8, a nie 11 lat więzienia. Ponadto Piotr P. ma zapłacić oskarżycielkom posiłkowym za poniesione przez nie koszty postępowania.

Powody złagodzenia kary pozostają nieznane. Sąd zdecydował bowiem o całkowitym wyłączeniu jawności w tej części, argumentując to dobrem pokrzywdzonych dziewczynek. Sędziowie uznali, że upublicznienie nawet fragmentu uzasadnienia mogłoby im zaszkodzić. O sprawie informowały media powołując się na wiadomości Polskiej Agencji Prasowej, a także lokalne serwisy, np. zlotowskie.pl.

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Kim jest skazany Piotr P. i czego dotyczyła jego sprawa

Sprawa Piotra P. obejmuje zdarzenia z lat 2021–2023, a śledczy ustalili, że pokrzywdzonych zostało łącznie 14 małoletnich dziewczynek. Postępowanie ruszyło po zawiadomieniu złożonym przez matkę jednej z nich. Pod koniec 2023 roku służby zatrzymały Piotra P., a sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu. W trakcie śledztwa mężczyzna nie przyznał się do stawianych mu zarzutów.

Przed zatrzymaniem Piotr P. działał w lokalnej polityce. Stał na czele powiatowych struktur Platformy Obywatelskiej w Złotowie. W przeszłości trzykrotnie, bez powodzenia, ubiegał się również o stanowisko burmistrza Jastrowia. Po tym, jak trafił do aresztu, partia najpierw zawiesiła go w prawach członka, a następnie całkowicie usunęła ze swoich szeregów.

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Długa droga sądowa do ostatecznego wyroku dla Piotra P. 8 zamiast 11 lat więzienia

Czwartkowy finał przed Sądem Okręgowym w Poznaniu poprzedziła długa procedura odwoławcza. Pierwszy wyrok zapadł w marcu 2025 roku przed Sądem Rejonowym w Złotowie. Mężczyznę uznano wtedy za winnego między innymi doprowadzania małoletnich do innych czynności s*ksualnych oraz utrwalania ich nagiego wizerunku. Złotowski sąd wymierzył mu wówczas nieprawomocną karę 11 lat pozbawienia wolności.

Oprócz tego orzeczono wobec niego dożywotni zakaz pracy i prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, edukacją, opieką oraz leczeniem dzieci, a także dziesięcioletni zakaz zbliżania się i kontaktowania z pokrzywdzonymi. Sąd zobowiązał mężczyznę również do zapłaty zadośćuczynień w kwotach od 5 do 10 tysięcy złotych.

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