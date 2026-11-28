Od 2 grudnia wchodzą kolejne przepisy AI Act, dotyczące korzystania z narzędzi sztucznej inteligencji. Fot. Unsplash.com / Daniil Komov

Już od 2 grudnia zaczną obowiązywać nowe przepisy unijnego rozporządzenia w sprawie sztucznej inteligencji – AI Act. Co to oznacza dla użytkowników i jak zmienią się zasady korzystania z narzędzi AI w internecie? Będzie więcej zakazanych działań i zwiększy się transparentność treści wytworzonych przez sztuczną inteligencję.

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Unijne rozporządzenie regulujące korzystanie z systemów sztucznej inteligencji w UE – AI Act – wchodzi w życie etapami już od 2025 roku. Zmiany, które zaczną obowiązywać od 2 grudnia, obejmą dwa główne obszary: poszerzy się lista zakazanych praktyk AI, a także łatwiejsze stanie się rozpoznawanie treści generowanych przez sztuczną inteligencję. O szczegółach nowych przepisów poinformowało Ministerstwo Cyfryzacji w komunikacie na swojej stronie internetowej.

Zakaz intymnych deepfake'ów i ochrona dzieci przed AI

Od 2 grudnia unijna lista zakazanych praktyk AI powiększy się o dwa punkty. Pierwszy zakaz dotyczy tworzenia i przerabiania realistycznych zdjęć, filmów czy nagrań dźwiękowych pokazujących intymne części ciała konkretnej osoby lub przedstawiających ją w sytuacjach sek*ualnych – bez jej wyraźnej zgody.

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Przepisy mają ograniczyć tzw. intymne deepfake'i, czyli sytuacje, gdy ktoś używa zwykłego zdjęcia realnej osoby, by wygenerować fikcyjny materiał o charakterze sek*ualnym. Głośnym przykładem takich praktyk była sprawa, którą opisywaliśmy w tekście "Grok Elona Muska i afera o zdjęcia na X. W końcu jest pilna reakcja z rządu Tuska".

Drugi zakaz dotyczy wykorzystywania AI do tworzenia lub modyfikowania treści związanych z wykorzystywaniem dzieci. Obejmuje on również materiały wygenerowane całkowicie od zera, bez użycia prawdziwych zdjęć. Przepisy przewidują jednak wyjątek dla działań zgodnych z prawem krajowym – dzięki temu m.in. służby czy opiekunowie zgłaszający takie treści nie narażają się na odpowiedzialność prawną. Na problem zwracają uwagę również polskie instytucje: dzieci zagrożone przez AI – prezes UODO apeluje do prezydenta o pilne zmiany.

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Oznaczanie treści AI. Czy każdy obrazek dostanie etykietę?

2 grudnia kończy się też okres przejściowy na wdrożenie technicznego oznaczania materiałów wygenerowanych przy użyciu AI. Dostawcy narzędzi generujących tekst, obrazy, dźwięk lub wideo muszą zapewnić, by pliki te dało się rozpoznać maszynowo jako wytwór sztucznej inteligencji – np. przez metadane czy cyfrowe znaki wodne. To dlatego m.in. ChatGPT zacznie się zdradzać w tekstach, a slopperom zrobi się gorąco.

Dla systemów wprowadzonych od 2 sierpnia 2026 roku wymóg ten już działa, a starsze narzędzia miały cztery miesiące na dostosowanie się. Wyjątkiem są m.in. proste funkcje wspomagające zwykłą edycję, a starszych plików sprzed 2 sierpnia nie trzeba oznaczać wstecz.

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Nie oznacza to jednak, że każda grafika z AI będzie mieć widoczny napis. Techniczne znakowanie przez twórców oprogramowania to co innego niż informowanie odbiorców. Od sierpnia trzeba już jawnie oznaczać wprowadzające w błąd deepfake'i oraz teksty AI w sprawach ważnych społecznie, ale grudniowe zmiany nie nakazują dodawania widocznej etykiety do każdego materiału stworzonego z pomocą AI. Jak pisaliśmy w naTemat, AI Act każe maszynie się przedstawić, a szkoda, że nie każe jej przestać kłamać.

Obowiązki dla firm i spore kary finansowe za niedostosowanie się do zmian

Nowe przepisy obejmą zarówno dostawców systemów AI, jak i samych użytkowników. Internauci będą mieli po prostu zakaz tworzenia niedozwolonych treści. Z kolei dla dostawców nie oznacza to konieczności wyłączenia swojego oprogramowania, ale będą musieli wyposażyć je w zabezpieczenia minimalizujące ryzyko nadużyć – m.in. filtry treści, blokady zakazanych poleceń i systemy obsługi zgłoszeń.