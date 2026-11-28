Imię dla dziecka urodzonego przed Gwiazdką. Zamiast Mikołaja wybierz coś bardziej tradycyjnego Fot. Brooke Balentine / Unsplash

Grudniowe narodziny w naturalny sposób kuszą, by sięgnąć po oczywiste skojarzenia ze świętami, zimowym mrozem i prezentami. Zanim jednak wpiszesz w metrykę kolejny oklepany wybór, warto zajrzeć głębiej w polski kalendarz i dawne zwyczaje. Przedgwiazdkowy grudzień kryje w sobie mnóstwo tradycyjnych, ciepłych i mocno zakorzenionych w naszej kulturze imion – zarówno dla chłopca, jak i dla dziewczynki.

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Śnieg, krótkie dni, adwentowe wyczekiwanie i zapach pierników – narodziny tuż przed Gwiazdką mają swój wyjątkowy klimat. W polskiej tradycji nie brakuje imion z rodowodem, które świetnie oddają ten czas, a jednocześnie brzmią dumnie, szlachetnie i ponadczasowo. Podpowiadamy, czym inspirowali się dawniej nasi przodkowie i które propozycje warto dziś rozważyć – jeśli wciąż zastanawiasz się, jakie imię wybrać dla dziecka urodzonego w grudniu.

Ciekawe imiona na czas przedświątecznego wyczekiwania

Najprostsze skojarzenia szybko robią się przewidywalne. W grudniu najłatwiej wpaść w pułapkę najbardziej oczywistych wyborów, podczas gdy w naszej tradycji – kalendarzowej, słowiańskiej i kulturowej – kryje się znacznie więcej ciekawych, swojskich i pełnych charakteru propozycji. Zamiast iść na skróty, warto poszukać imienia, które będzie miało polskie korzenie, ładnie brzmiało przez cały rok, a w grudniu zyskiwało dodatkowy, ciepły podtekst.

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Drobne zastrzeżenie: jedni wolą, by dziecko miało urodziny i imieniny w tym samym miesiącu. To organizacyjnie łatwiejsze. Ale w grudniu dochodzą jeszcze Mikołajki i Wigilia, więc jeśli będziesz chciał dać dziecku prezent na każdą z tych imprez, lista wydatków w jednym miesiącu mocno rośnie.

Dlatego część osób woli dać dziecku takie imię, by jego imieniny wypadały w innym miesiącu. Na szczęście w wielu przypadkach termin można sobie wybrać z kalendarza. Na przykład Bogumił może mieć to święto 20 grudnia, ale też 13 stycznia, 18 stycznia, 26 lutego, 10 czerwca i 3 listopada.

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Grudniowe imiona dla chłopca: Bogusław, Sławomir, Tomasz i Grzegorz

Dla chłopca urodzonego przed świętami ciekawą alternatywą dla najbardziej oklepanych wyborów mogą być na przykład:

Bogusław – imię o pięknym, rdzennie polskim, słowiańskim brzmieniu, łączące "Boga" i "sławę", kojarzące się z pomyślnością i dobrym słowem (w grudniowym kalendarzu pojawia się m.in. w okolicach połowy miesiąca). Sławomir – kolejne klasyczne, słowiańskie imię ("sława" i "mir", czyli spokój), które brzmi dostojnie, a jednocześnie bardzo po naszemu – świetnie pasuje do zimowego, wyciszonego czasu przed świętami. Pojawiło się również na liście, gdy – kolejne klasyczne, słowiańskie imię ("sława" i "mir", czyli spokój), które brzmi dostojnie, a jednocześnie bardzo po naszemu – świetnie pasuje do zimowego, wyciszonego czasu przed świętami. Pojawiło się również na liście, gdy sztuczna inteligencja wybrała słowiańskie imię dla dziecka Tomasz – imię z długą tradycją i bardzo wyraźnym grudniowym akcentem w kalendarzu. Tradycyjnie obchodzi imieniny 21 grudnia (św. Tomasza Apostoła). Imię trafiło nawet do grona "bardzo bezpiecznych" wyborów, gdy AI wskazała, – imię z długą tradycją i bardzo wyraźnym grudniowym akcentem w kalendarzu. Tradycyjnie obchodzi imieniny 21 grudnia (św. Tomasza Apostoła). Imię trafiło nawet do grona "bardzo bezpiecznych" wyborów, gdy AI wskazała, jakiego imienia nie dawać chłopcu urodzonemu w 2026 roku. Grzegorz – mocne, sprawdzone imię z wielowiekową historią, obecne w grudniowych zestawieniach imieninowych, pozbawione sezonowej przesady, ale świetnie wpisujące się w tradycyjny porządek. Ma imieniny m.in. 10, 19 i 24 grudnia, czyli w samą Wigilię.

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Grudniowe imiona dla dziewczynki: Łucja, Bogumiła, Zdzisława i Kalina

A co dla dziewczynki przychodzącej na świat w grudniu przed Gwiazdką? Tutaj również nie brakuje propozycji z tradycją:

Łucja – imię z pięknym, świetlistym znaczeniem (kojarzonym ze światłem i świtem) oraz wyraźnym miejscem w grudniowej tradycji (13 grudnia), co w środku krótkich, ciemnych dni brzmi wyjątkowo symbolicznie. Bogumiła – szlachetne, polskie imię o bardzo ciepłym znaczeniu (ta, która jest miła Bogu), świetnie pasujące do atmosfery życzliwości i rodzinnego spotkania. Polecaliśmy je też jako – szlachetne, polskie imię o bardzo ciepłym znaczeniu (ta, która jest miła Bogu), świetnie pasujące do atmosfery życzliwości i rodzinnego spotkania. Polecaliśmy je też jako najlepsze imię dla dziecka urodzonego w Boże Ciało – to dowód, że dobrze "nosi się" przez cały rok. Zdzisława – tradycyjne polskie imię z charakterem, które ma w sobie dostojeństwo dawnych czasów i również odnajduje się w grudniowym kalendarzu. Imieniny: 16 grudnia. Kalina – imię bliskie naturze i polskiej tradycji ludowej, kojarzące się z wyrazistym, zimowym akcentem w przyrodzie (czerwone owoce kaliny potrafią trzymać się na krzewach nawet wtedy, gdy wokół robi się biało i mroźno).

Dlaczego warto szukać dalej niż pierwsze skojarzenie?

Wybierając imię dla dziecka, zawsze dobrze jest spojrzeć na nie w perspektywie wielu lat. To, co w dniu narodzin wydaje się uroczym nawiązaniem do kalendarza czy aktualnej mody, po dekadzie albo dwóch musi po prostu dobrze "nosić się" w szkole, na studiach i w dorosłym życiu. Czasem lepszy jest "złoty środek" niż pogoń za oryginalnością.

Tradycyjne polskie imiona mają tę przewagę, że są jak porządny, wełniany sweter: nie są krzykliwe, nie starzeją się tak szybko jak chwilowe trendy i nie wymagają tłumaczenia. Jeśli dziecko urodzi się tuż przed Gwiazdką, samo kalendarzowe sąsiedztwo świąt i tak będzie mu towarzyszyć co roku – nie musi więc dźwigać na co dzień najbardziej oczywistej etykietki. Czasem znacznie więcej uroku kryje się w imieniu, które brzmi szlachetnie, swojsko i po prostu… po polsku.