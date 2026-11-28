Przydacz twierdzi, że złapał Sikorskiego za słówko Fot. Shutterstock

Prezydencki minister uznał jeden z fragmentów wypowiedzi szefa MSZ za dowód, że resort dyplomacji wreszcie przyznał rację głowie państwa w wieloletnim sporze o powoływanie i odwoływanie ambasadorów. Chyba nie o to chodziło Radosławowi Sikorskiemu.

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Jedno zdanie Radosława Sikorskiego o tym, że wobec braku odwołania przez prezydenta Paweł Soloch teoretycznie wciąż jest ambasadorem, wystarczyło, by Marcin Przydacz ogłosił przełom w wieloletnim sporze na linii Pałac Prezydencki – MSZ. Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej opublikował wpis szefa dyplomacji z hasłem "piekło zamarzło" i zażądał powrotu odwołanych placówkowych.

Sikorski zadrwił z Solocha, Przydacz uznał to za kapitulację MSZ. Gorąca wymiana na X

Wymiana zdań w mediach społecznościowych pomiędzy ministrem spraw zagranicznych Radosławem Sikorskim a byłym ambasadorem RP w Rumunii Pawłem Solochem zyskała zupełnie nowy wymiar, gdy włączył się do niej szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz.

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Bezpośrednim punktem zapalnym była polemika wokół głośnych rezygnacji części ambasadorów na przełomie października i listopada, związanych z zaostrzeniem sporu wokół Trybunału Konstytucyjnego. Pisaliśmy wtedy, że kolejny ambasador rezygnuje z funkcji – po Jakubie Kumochu podobny gest wykonał właśnie Soloch. Radosław Sikorski zarzucił wcześniej Pawłowi Solochowi oraz byłemu ambasadorowi w Chinach Jakubowi Kumochowi, że nie złożyli zwykłej dymisji, lecz w ostentacyjny sposób ogłosili rezygnację i wrócili do kraju, "porzucając placówki" oraz szkodząc wizerunkowi Polski w państwach przyjmujących.

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Jak potoczyła się wymiana zdań na platformie X?

Paweł Soloch odrzucił te zarzuty, twierdząc, że zwrócił się do szefa MSZ z formalną prośbą o odwołanie drogą mailową, a ministerstwo w imieniu Sikorskiego wyraziło na to zgodę również mailowo. W sobotę rano minister spraw zagranicznych odpowiedział mu publicznie, nie zostawiając na jego tłumaczeniach suchej nitki.

"Ogłosił pan to przed uzyskaniem zgód, tylko po to, aby zaszkodzić wizerunkowi rządu. Wobec braku odwołania przez prezydenta jest pan zresztą teoretycznie nadal ambasadorem" – napisał Radosław Sikorski.

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To właśnie zdanie o tym, że wobec braku odwołania przez prezydenta Soloch "teoretycznie nadal jest ambasadorem", natychmiast wykorzystał Marcin Przydacz. Zamieścił zrzut ekranu z wpisem Sikorskiego i skomentował go hasłem "Piekło zamarzło!", przekonując, że szef MSZ zakończył tym wpisem spór o ambasadorów, przyznając, iż zgodnie z art. 133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji RP mianuje ich i odwołuje Prezydent RP.

Przydacz dodał, że czekano na to ponad trzy lata, i wezwał Sikorskiego do przywrócenia do pracy "36 wywiezionych bezpodstawnie ambasadorów", powrotu do przestrzegania prawa i obyczaju oraz realizacji wynegocjowanego porozumienia, które – jak twierdzi – zablokował premier Donald Tusk. Ten wątek Pałac podnosi nie po raz pierwszy – w październiku pojawiły się sugestie, że istniał tajny pakt Sikorskiego z Nawrockim, który miał storpedować premier.

O co kłótnia ta się toczy?

Warto wyjaśnić tło całej tej awantury. U jej fundamentów leży strategia obozu Karola Nawrockiego, który próbuje urwać rządowi część kompetencji, jednocześnie zaś przekonać społeczeństwo, że faktycznie te kompetencje ma. Chodzi głównie o te punkty, gdzie wymagana jest współpraca prezydenta z rządem.

Świetnym przykładem jest właśnie obsada ambasad. Ambasadorów powołuje i odwołuje prezydent na wniosek ministra spraw zagranicznych, a kontrasygnatę składa premier. O tym, jak wygląda ta funkcja od kuchni i ile zarabia ambasador, pisał INNPoland. Spory o obsadę ambasad trwają zresztą nie od dziś, bywały i za poprzedniego prezydenta.

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Obecny spór między rządem a Pałacem Prezydenckim o obsadę placówek dyplomatycznych ciągnie się już ponad dwa lata. W marcu 2024 roku minister Radosław Sikorski zdecydował o zakończeniu misji ponad 50 ambasadorów oraz wycofaniu kilkunastu kandydatur zgłoszonych przez poprzednie kierownictwo resortu. Ówczesny prezydent Andrzej Duda stał na stanowisku, że bez jego podpisu żadnego ambasadora nie można skutecznie powołać ani odwołać. Gdy MSZ chciało odwołać m.in. Kumocha i Solocha, Duda uderzył w Sikorskiego na szczycie NATO w Hadze.

Na placówkach, z których odeszli dotychczasowi szefowie misji bez formalnego odwołania przez prezydenta, kierowanie nimi przejęli wskazani przez MSZ dyplomaci w randze chargé d'affaires.

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Po objęciu urzędu przez Karola Nawrockiego konflikt nie wygasł. We wrześniu 2026 roku Karol Nawrocki mówił, że było bardzo blisko porozumienia z MSZ w sprawie nominacji ambasadorskich, ale ostatecznie miało ono nie zostać zrealizowane z woli "jakiegoś ze zwierzchników" szefa dyplomacji. Sikorski odpowiadał wtedy, że żadne porozumienie nie jest potrzebne, ponieważ przepisy jasno określają procedurę powoływania ambasadora przez prezydenta na wniosek ministra spraw zagranicznych (po uzyskaniu wymaganych zgód i opinii). Już latem Sikorski odwinął się Przydaczowi krótką wyliczanką: "Andrzej Duda podpisał 24 nominacje ambasadorskie. Karol Nawrocki – 0".

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Kolejne napięcie wybuchło, gdy funkcje złożyli ambasadorzy powołani przed zmianą władzy w 2023 roku – m.in. Jakub Kumoch (w Chinach), Paweł Soloch (w Rumunii) oraz Krzysztof Szczerski (przy ONZ) – wiążąc swoje decyzje z zaostrzeniem kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego.