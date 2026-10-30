Jakub Kumoch rezygnuje z funkcji ambasadora RP w Chinach. Fot. Gov.pl

Wokół Trybunału Konstytucyjnego wrze. Prezes TK Bogdan Święczkowski zostaje odsunięty ze swojego dotychczasowego stanowiska, Karol Nawrocki zawraca samolot do Polski, a protesty pod budynkiem TK przybierają na sile. Swoją solidarność chciał najwidoczniej okazać również Jakub Kumoch, poprzez... rezygnację z funkcji ambasadora RP w Chinach.

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"Wobec wydarzeń w kraju uznałem, że nie jest możliwe moje dalsze pełnienie funkcji ambasadora RP. Z dniem dzisiejszym złożyłem rezygnację i prośbę o odwołanie" – oznajmił w piątek 30 października Jakub Kumoch za pośrednictwem serwisu X.

Szef BPM komentuje decyzję Jakuba Kumocha. "Wyraz odwagi"

Szef Biura Polityki Międzynarodowej Prezydenta RP Marcin Przydacz zareagował na oświadczenie Jakuba Kumocha stwierdzając, że składa on rezygnację z posady ambasadora RP w Chinach "wobec łamania prawa przez rząd D. Tuska i siłowy atak na Trybunał Konstytucyjny".

"To wyraz odwagi i odpowiedzialności na polską demokrację i wizerunek Rzeczypospolitej na świecie" – ocenił Marcin Przydacz. Dodał również, że "Ambasador Kumoch to doświadczony dyplomata. W przeszłości pełnił funkcję Ambasadora RP w Szwajcarii i Ambasadora RP w Turcji oraz Szefa Biura Polityki Międzynarodowej w KPRP".

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Chaos pod Trybunałem Konstytucyjnym. Karol Nawrocki zawraca samolot, a Donald Tusk mówi o ostateczności

Wszystko zaczęło się w piątek 30 października wieczorem od komunikatu Komendy Stołecznej Policji o realizowaniu przez funkcjonariuszy "czynności ustawowych na terenie siedziby Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie". Wskazano, że działania te są prowadzone w związku z "informacją przekazaną przez sędziego Trybunału Konstytucyjnego, w której wskazana została możliwość wystąpienia zagrożeń dla życia lub zdrowia sędziów i pracowników Trybunału Konstytucyjnego, a także ryzyko zakłóceń porządku publicznego".

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Momentalnie doprowadziło to do wybuchu kolejnych protestów środowisk prawicowych pod budynkiem, w których uczestniczył m.in. Jarosław Kaczyński. – Jest wielki apel do pana prezydenta. Powinien zrobić wszystko, co jest w granicach jego uprawnień, żeby to zostało zatrzymane, to co trwa i się posuwa. A uprawnienia ma niemałe – apelował prezes PiS, cytowany przez Onet.

Odpowiedź od prezydenta nadeszła ekspresowo. Karol Nawrocki oznajmił za pośrednictwem mediów społecznościowych, że zawraca samolot, którym leciał na wizytę do Senegalu. "W takim momencie Prezydent musi być w Polsce. Przerywam lot do Senegalu. Wracam" – napisała głowa państwa w serwisie X w piątek wieczorem.

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Także Donald Tusk przerwał milczenie ws. wydarzeń w TK. "Przywracanie rządów prawa jest naszym obowiązkiem. Po latach pisowskiego bezprawia to proces trudny, czasem bolesny i wymaga zdecydowanego działania. Innej drogi nie ma" – napisał w piątek premier w serwisie X.

Bogdan Święczkowski odsunięty od czynności służbowych w TK

Jednocześnie w piątek na stronie Trybunału Konstytucyjnego pojawiło się oświadczenie, że zarządzono przerwę w pełnieniu czynności służbowych przez prezesa TK Bogdana Święczkowskiego oraz wiceprezesa TK Bartłomieja Sochańskiego. Jak donoszą media, ich obowiązki ma teraz przejąć sędzia Anna Korwin-Piotrowska, jako posiadająca najdłuższy staż.

Wkrótce sama Korwin-Piotrowska potwierdziła na antenie TVP Info, że to ona wydała zarządzenie o natychmiastowej przerwie w obowiązkach służbowych Bogdana Święczkowskiego oraz Bartłomieja Sochańskiego.

– Ustawa z 30 listopada 2016 r. przewidziała sytuację, kiedy musi być osoba, która musi podjąć działania w tym wobec prezesa TK. Ponieważ nikt w Polsce nie stoi ponad prawem. Przepisy ustawy, a konkretnie art. 12 ust. 4 przewiduje, że w przypadku braku możliwości upoważnienia przez prezesa TK do kierowania Trybunałem taką osobą zastępującą prezesa jest osoba z najdłuższym stażem – wskazywała Korwin-Piotrowska.

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Oficjalne konto Trybunału Konstytucyjnego w serwisie X zaprzeczyło informacjom przekazywanym na stronie internetowej TK: "Nastąpiło bezprawne przejęcie strony internetowej Trybunału Konstytucyjnego. Prezesem Trybunału Konstytucyjnego jest nadal Bogdan Święczkowski, a Wiceprezesem Bartłomiej Sochański".