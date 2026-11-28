Rynek Główny, Sukiennice i szopki na celowniku CNN. Krakowski jarmark w światowym zestawieniu For. dotmiller1986 / Shuttestock

Serwis CNN Travel opublikował zestawienie najciekawszych jarmarków bożonarodzeniowych na 2026 rok – od Wiednia, Bazylei i Strasburga po Singapur, Nowy Jork i Chicago. W gronie wyróżnionych miejsc nie zabrakło Krakowa. Co zachwyciło amerykańską redakcję?

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W zestawieniu CNN Travel "Where to find the best Christmas markets around the world in 2026" znalazła się krótka, ale wyrazista wzmianka o Krakowie. Redakcja wskazuje na zabytkowe otoczenie Rynku Głównego, lokalne przysmaki, kolędowanie oraz konkurs szopek przy pomniku Adama Mickiewicza. To nie pierwszy raz – już w 2023 roku pisaliśmy, że jarmark bożonarodzeniowy w Krakowie zachwyca cały świat, a CNN umieściło go wśród najpiękniejszych na świecie.

Jarmark w Krakowie chwalony przez CNN. Co znalazło się w zestawieniu na 2026 rok?

Wzmianka o Krakowie nie jest obszerna – to zaledwie kilka krótkich akapitów w gronie kilkunastu opisywanych wydarzeń (m.in. w Wiedniu, Bazylei, Strasburgu, Pradze, Budapeszcie, Londynie, Singapurze, Nowym Jorku czy Chicago).

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"Jarmark bożonarodzeniowy w Krakowie odbywa się corocznie na wpisanym na listę UNESCO Rynku Głównym (Main Market Square lub Rynek Główny). Rozciągający się na dużej części Rynku Głównego – centralnego placu miasta – krakowski jarmark bożonarodzeniowy należy do największych w Europie" – przypomina CNN.

Redakcja dodaje, że zabytkowy kościół Mariacki, którego historia sięga początku XIV wieku, oraz renesansowe Sukiennice stanowią wspaniałe tło dla dorocznego wydarzenia.

"Odwiedzający mogą skosztować polskich przysmaków, takich jak kiełbasa, kupić ręcznie robione prezenty lub słodkości oraz posłuchać muzyki na żywo w wykonaniu zespołów ludowych i kolędników" – zauważa autorka. Jarmarkowe jedzenie budzi jednak emocje – sprawdzaliśmy, co zjeść na jarmarkach bożonarodzeniowych według influencerów, którzy nie szczędzili krakowskim stoiskom krytyki.

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"Na jarmarku odbywa się zazwyczaj konkurs, w którym uczestnicy – w tym uczniowie i lokalni artyści – tworzą małe szopki bożonarodzeniowe. Są one wystawiane przy pomniku polskiego poety Adama Mickiewicza na rynku, zanim zostanie wybrany zwycięzca. Krakowski jarmark bożonarodzeniowy odbędzie się od 27 listopada do 6 stycznia" – dodaje autorka tekstu.

Kiedy, gdzie i w jakim klimacie? Tło krakowskiego jarmarku

Zestawienie CNN wskazuje na Rynek Główny w Krakowie jako miejsce wydarzenia oraz podaje termin od 27 listopada do 6 stycznia (zgodnie z podanym materiałem źródłowym). Terminy innych wydarzeń zebrał INNPoland w tekście o tym, gdzie i kiedy odbędą się jarmarki bożonarodzeniowe 2026 w Polsce.

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Sam krakowski jarmark jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych wydarzeń przedświątecznych w Polsce i od lat przyciąga zarówno mieszkańców, jak i turystów krajowych oraz zagranicznych. Przed rokiem Polska na liście najlepszych jarmarków w Europie magazynu "Time Out" znalazła się właśnie dzięki Krakowowi, sklasyfikowanemu na 14. miejscu. Konkurencja w kraju nie śpi – niedawno polski jarmark podbił brytyjski ranking, ale tym razem chodziło o Wrocław.

Warto zwrócić uwagę na elementy, które w opisie CNN – i w rzeczywistości – budują klimat tego miejsca.

Sam Rynek Główny wpisany na listę UNESCO, Sukiennice oraz kościół Mariacki tworzą scenerię, której nie trzeba sztucznie "podkręcać" – architektura gra tu główną rolę. Tradycja szopkarstwa: konkurs szopek bożonarodzeniowych i ich ekspozycja przy pomniku Adama Mickiewicza to element unikalny dla Krakowa, silnie zakorzeniony w lokalnej kulturze ludowej i miejskiej. Świąteczna codzienność: drewniane stoiska z rękodziełem, ozdobami, grzańcem i lokalnymi specjałami, dźwięki kolęd i muzyki na żywo oraz typowo zimowy, grudniowo-styczniowy rytm spacerów po Starym Mieście.

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Warto jednak pamiętać, że w przypadku każdego plenerowego wydarzenia – zwłaszcza trwającego aż do początku stycznia – na komfort wizyty wpływa pogoda, tłum w godzinach wieczornych i weekendowych oraz aktualne komunikaty organizatorów, dlatego przed wyjściem na Rynek zawsze dobrze sprawdzić bieżące informacje na miejscu lub na oficjalnych stronach miasta.