"Violetta Villas" z Sandrą Drzymalską ma problem ze śpiewem Fot. materiał prasowy

"Violetta Villas" weszła w piątek do kin, a opiniom o niej daleko do jednogłośnych. Jedni widzowie wylali na filmie biograficznym o diwie polskiej sceny muzycznej morze łez, a inni opuścili seans rozczarowani i wymęczeni. W recenzjach widowni powtarza się przeważnie krytyka dotycząca jednego kluczowego elementu, który nie zagrał tak, jak powinien. I cóż, nie mogę się z nią nie zgodzić.

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"Violetta Villas" w reżyserii Karoliny Bielawskiej ("Warszawa do wzięcia", "Na dobre i na złe") prowadzi nas przez różne etapy życia prywatnego i zawodowego tytułowej śpiewaczki estradowej, począwszy od jej wyjazdu na studia i powierzenia opieki nad nowo narodzonym synkiem swojej matce, przez występy na scenie paryskiej Olimpii oraz rewii Casino de Paris w Las Vegas, a skończywszy na powrocie do Polski, problemach z władzą ludową oraz wzbierającej na sile paranoi. Historia Czesławy Gospodarek, która kryła się za zagranicznie brzmiącym pseudonimem artystycznym, została ujęta z perspektywy jej dziecka, Krzysztofa Gospodarka.

Film inspirowany prawdziwą historią, który przez część publiczności określany jest wprost mianem dokumentu, sprawdza się najlepiej tam, gdzie po cichu przygląda się dynamice między członkami rodziny Violetty Villas (między nią, synkiem Dzięciołem i jego babcią), pozwalając sobie na możliwie jak najmniej fałszywych nut. Jako biografia muzyczna jest niekompletny, a talent artystki o rzadkim sopranie koloraturowym nie ma wystarczającej przestrzeni, by w pełni wybrzmieć na dużym ekranie.

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"Violetta Villas" z Sandrą Drzymalską. Playback nie jest najmocniejszą stroną tej biografii muzycznej

Jak pisałam w recenzji filmu Bielawskiej dla naTemat, Sandra Drzymalska ("Lalka" Netflixa) nie tylko do złudzenia przypomina Violettę Villas, ale świetnie oddaje także magnetyzm i charakterystyczne gesty pieśniarki estradowej, choć koncertowe sekwencje z jej udziałem wybijają z rytmu mało przekonującym playbackiem. Sceny, na które czekała znaczna część widowni, burzą immersję, ponieważ synchronizacja ruchu warg odtwórczyni głównej roli z puszczonym w tle przepotężnym głosem nie zawsze się powodzi. Zarzut ten przewija się w wielu opiniach odbiorców, którzy mieli już okazję odwiedzić kino.

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"Dłuży się potwornie, a brak synchro w śpiewie i ruchu warg na ekranie boli. Za to Drzymalska w tej roli radzi sobie bardzo dobrze" – brzmi jedna z przykładowych recenzji internautów w serwisie Filmweb. Oczywiście niektórzy mogą uznać to za czepialstwo, natomiast w filmie, który sam stawia się w pozycji biografii muzycznej (niezależnie od tego, czyj punkt widzenia dominuje w narracji), pewne niedociągnięcia dotyczące stricte śpiewu – czemuś, co rozsławiło Villas – kłują w oczy.

Dalsza część artykułu poniżej.

Gwiazda dramatu biograficznego "Simona Kossak" i dramatu wojennego "Biała odwaga" jest jednym z najjaśniejszych punktów dzieła Bielawskiej, co do tego nikt nie powinien mieć żadnych wątpliwości. Z kreacji Drzymalskiej bije niewysłowiona empatia i troska o osobę, którą ożywia na srebrnym ekranie.

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