Ponad tysiąc relacji świadków, tajemnicze fotografie, odczyty sonarów i dziesięciolecia naukowych ekspedycji. Potwór z Loch Ness to jedna z najbardziej fascynujących zagadek współczesnego świata. Ale ile prawdy kryje się w opowieściach o słynnej Nessie? W najnowszym odcinku podcastu "Biuro Tajemnic" Bartosz Migas prześwietla historię szkockiej bestii, oddzielając fakty od mistyfikacji i ludzkiej wyobraźni.

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W 1939 roku młody chłopiec wraz ze swoim wujem łowił ryby na szkockim jeziorze Loch Ness. W pewnym momencie dostrzegli tajemniczy obiekt, który początkowo wzięli za motorówkę. Kiedy jednak przyjrzeli mu się bliżej, zauważyli, że przypominał kształtem słonia. Chwilę później zniknął pod wodą, wywołując fale, które zakołysały ich łodzią. Obserwacja trwała zaledwie dwie minuty, ale chłopiec zapamiętał ją na całe życie.

To tylko jedna z setek podobnych historii, które przez lata budowały legendę potwora z Loch Ness. Obok Wielkiej Stopy właśnie yeti i potwór z Loch Ness to dziś najsłynniejsze kryptydy świata.

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Jak narodziła się legenda o potworze z Loch Ness?

Choć pierwsze pisemne wzmianki o tajemniczej wodnej bestii pochodzą jeszcze z czasów średniowiecza, prawdziwa eksplozja zainteresowania potworem nastąpiła w 1933 roku. To właśnie wtedy lokalna gazeta "Inverness Courier" opublikowała relację małżeństwa, które miało dostrzec w jeziorze ogromne stworzenie przypominające wieloryba.

Co ciekawe, wcześniejsze opisy potwora znacząco się od siebie różniły. Jedni świadkowie mówili o ogromnym wężu, inni o zwierzęciu wyposażonym w kły, a jeszcze inni o stworzeniu, które miało szczekać niczym pies.

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Dopiero medialne nagłośnienie sprawy sprawiło, że relacje zaczęły przypominać znany nam dziś wizerunek Nessie – stworzenia o długiej szyi, niewielkiej głowie i charakterystycznych garbach.

"Fotografia chirurga". Wielkie oszustwo, w które uwierzyły miliony

W kwietniu 1934 roku opublikowano słynną "fotografię chirurga". Zdjęcie przedstawiające długą szyję tajemniczego stworzenia wystającą ponad powierzchnię jeziora obiegło świat. Rozbudziło również nadzieje na to, że w szkockim jeziorze mogły przetrwać plezjozaury – prehistoryczne gady morskie. Ta teza do dziś wraca w środowiskach, w których – jak pisał INNPoland – pseudonauka ma się w Polsce coraz lepiej.

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Przez około 60 lat fotografia uchodziła za jeden z najmocniejszych dowodów na istnienie Nessie. Prawda okazała się jednak niezwykle kompromitująca.

– Najsłynniejszy dowód na istnienie Nessie okazał się więc zwykłą zabawką unoszącą się na wodzie – wyjaśnia Bartosz Migas.

Za mistyfikacją stał człowiek, którego wcześniej skompromitowała inna próba odnalezienia potwora. Chodziło o tajemnicze odciski stóp, których prawdziwe pochodzenie również okazało się zaskakujące. Podobne wątpliwości budzi nagranie Wielkiej Stopy z 1967 roku, które do dziś uchodzi za koronny dowód na istnienie innej słynnej kryptydy.

Naukowcy zbadali DNA z Loch Ness. Co odkryli w głębinach jeziora?

W 2018 roku międzynarodowy zespół naukowców postanowił wykorzystać nowoczesne metody analizy środowiskowego DNA. Z 250 próbek wody pobranych z różnych części jeziora udało się zidentyfikować około 3 tys. gatunków organizmów.

Nie odnaleziono śladów genetycznych plezjozaurów. Uwagę badaczy zwróciła jednak ogromna ilość DNA węgorzy. Czy to właśnie wyjątkowo duże osobniki tych ryb mogły odpowiadać za część tajemniczych obserwacji?

W "Biurze Tajemnic" poznajemy również inne, zaskakująco proste wyjaśnienie fenomenu Nessie. Kluczem do rozwiązania zagadki mogą być specyficzne zjawiska falowe występujące na szkockim jeziorze.

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Dlaczego wciąż chcemy wierzyć w potwora z Loch Ness?

– Nie istnieje ani jedno zdjęcie, nagranie, odczyt sonaru czy próbka biologiczna, która jednoznacznie dowodziłaby istnienia potwora z Loch Ness – podsumowuje prowadzący.

A jednak legenda przetrwała. Kolejni świadkowie nadal zgłaszają obserwacje, a turyści z całego świata wypatrują tajemniczego stworzenia. Własnych potworów szukają też Amerykanie – w GTA 6 nie mogło zabraknąć małpy-skunksa, kryptydy z bagien Florydy. Być może największą tajemnicą Loch Ness nie jest więc to, co kryje się pod powierzchnią wody, lecz to, dlaczego mimo kolejnych obalanych dowodów tak bardzo chcemy wierzyć, że coś tam jest.

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