To zobaczyliśmy w drugim wydaniu nowych "Wiadomości". Kolejne znane twarze

"19:30" w piątek 22 grudnia po raz drugi zaprezentowała widzom streszczenie najważniejszych informacji z kraju i ze świata. Marek Czyż pokazał materiały o strzelaninie w Pradze, komisji śledczej ds. afery wizowej oraz o spotkaniu opłatkowym zorganizowanym przez Szymona Hołownię. W nowych "Wiadomościach" pojawiły się też nowe twarze. To m.in. Bartłomiej Bublewicz i Małgorzata Nowicka-Aftowicz.

Co było w drugim wydaniu "19:30"? Fot. 19:30, TVP

Co było o 19:30 w TVP 22 grudnia. Oto nowe "Wiadomości"

Nowe "Wiadomości" TVP, a właściwie "19:30" znów poprowadził Marek Czyż. Prowadzący rozpoczął od materiału Mateusza Lachowskiego o wizycie Radosława Sikorskiego w Kijowie.

Szef polskiej dyplomacji okazał poparcie Wołodymyrowi Zełenskiemu, a także rozmawiał o proteście polskich przewoźników i kwestiach rolnictwa.

Kolejny materiał dotyczył ataku terrorystycznego, do którego doszło w Pradze, na terenie Uniwersytetu Karola. Przygotowała go Sandra Meunier, która przedstawiła relacje świadków zdarzenia.

Dalej prowadzący "19:30" wrócił na nasze, polskie podwórko. – Takiego spotkania w Sejmie jeszcze nie było – powiedział Marek Czyż. Chodzi o spotkanie świąteczne Szymona Hołowni z osobami w kryzysie bezdomności.

Pokazano wspólne śpiewanie kolęd i łamanie się opłatkiem. Przytoczono wystąpienie marszałka, który podkreślił, że demokracja i polityka jest dla osób wykluczanych, które potrzebują pomocy państwa.

Autor materiału Igor Nazaruk pokazał także, jak Caritas przygotowuje się do świątecznych spotkań z potrzebującymi.

Nowe "Wiadomości" TVP o komisji śledczej i pakcie migracyjnym

"19:30" poinformowało widzów o pierwszym posiedzeniu komisji śledczej ds. afery wizowej. Przesłuchiwani będą Zbigniew Rau, Piotr Wawrzyk, Mateusz Morawiecki i Jarosław Kaczyński.

Reporter Bartłomiej Bublewicz wyjaśnił, że od momentu odwołania Piotra Wawrzyka z resortu dyplomacji dowiadywaliśmy się o "coraz to kolejnych nieprawidłowościach".

Przypomniano artykuł Onetu o grupie Hindusów, podających się za aktorów z Bollywood, którzy mieli skorzystać na aferze wizowej, a o komentarz poproszono Władysława Bartoszewskiego z Trzeciej Drogi i Krzysztofa Bosaka z Konfederacji.

Kolejną informacją były negocjacje unijnego paktu migracyjnego.

– Prof. Maciej Duszczyk jako wiceminister spraw zagranicznych będzie zajmował się polityką migracyjną oraz negocjacjami ws. unijnego paktu migracyjnego – przekazał Marek Czyż, zapraszając do zapoznania się z materiałem Marcina Antosiewicza.

W materiale przedstawiono opinię strony rządzącej i obecnej opozycji. Pokazano Mateusza Morawieckiego, który na jednym z nagrań straszył zmuszaniem Polski do przyjmowania tysięcy imigrantów.

Komentarza TVP udzielił również wspomniany wiceminister, który zapewnił, że pakt nie zobowiązuje Polski do przyjmowania imigrantów. – Zawsze do będzie decyzja państwa członkowskiego – podkreślił.

Według "19:30" rząd nie zadecydował jeszcze jak zagłosuje ws. paktu. Niewykluczone, że w marcu będziemy jako kraj przeciwni tym rozwiązaniom.

"19:30" o nowym szefie policji i sprzedaży karpia w Wigilię

Nowe "Wiadomości" przyjrzały się nie tylko zmianom w rządzie, ale i w policji. Nowym komendantem głównym policji został bowiem insp. Marek Boroń. Funkcjonariusz ma ponad 20 lat stażu pracy. Był także związany z Centralnym Biurem Śledczym Policji.

Marek Czyż wspomniał o protestach organizacji prozwierzęcych, które apelują o zakaz sprzedaży świeżego, żywego jeszcze karpia w sklepach.

Autorka materiału o sytuacji ryb Małgorzata Nowicka-Aftowicz przypomniała o projekcie ustawy ws. zmian przepisów tak, by uniemożliwić sprzedawanie żywych ryb. Karpia miałby zabijać na miejscu przeszkolony do tego pracownik. Dokument został przygotowany przez parlamentarny zespół przyjaciół zwierząt.

Dalej Czyż przedstawił najnowsze informacje o sytuacji pogodowej. Milena Bobrowska zrelacjonowała silne opady śniegu, które zaskoczyły nas w piątek. Przez kraj przetoczyły się bowiem wichury, śnieżyce, a nawet burze, doprowadzając do licznych niebezpiecznych sytuacji.

Marek Czyż o oglądalności "19:30" i zmianach w TVP

W końcu Witold Tabaka omówił "gest Kozakiewicza", który Mariusz Kamiński wykonał na sali sejmowej. Przypomnijmy, że b. szef służb specjalnych został skazany na 2 lata więzienia, w związku z czym stracił mandat.

Pokazano komentarz samego olimpijczyka, Władysława Kozakiewicza. – Z żoną nam szczęki opadły, że to nie jest możliwe. On wchodząc do Sejmu, pokazują ten gest, pokazał go Polsce, demokracji – powiedział.

Marek Czyż wspomniał o oglądalności pierwszego wydania "19:30". – Wczoraj wróciliśmy do wielu domów. Do tych, których o 19:30 od kilku lat, woleli państwo oglądać coś innego. I okazuje się, że nasze wczorajsze wydanie cieszyło się zainteresowaniem co najmniej przyzwoitym – przekazał.

Prowadzący nowych "Wiadomości" TVP zaprezentował, jak wyglądały przygotowania do emisji wieczornego dziennika informacyjnego. Widzimy na nim tłumy na korytarzach stacji, zebrania redakcji i naradzających się reporterów.

Na koniec Czyż powiedział o kolejnych zmianach kadrowych. – Dobra informacja na koniec. Dyrektorem TVP Sport będzie Kuba Kwiatkowski. A Dariusz Szpakowski wraca do dokumentowania. Dziękuję bardzo za ten czas. Jutro o tej porze przywita państwa Joanna Dunikowska-Paś – podsumował.

Artykuł aktualizowany na bieżąco.