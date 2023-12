Skandaliczne groźby w TV Republika. On naprawdę powiedział to do Tuska

Donald Tusk poparł działania Bartłomieja Sienkiewicza w sprawie TVP. Teraz premierowi zaczął grozić były prezes Polskiego Radia. Jacek Sobala, bo o nim mowa, na antenie TV Republika zalecił politykowi, by zaczął "się oglądać za siebie".

Grozi Donaldowi Tuskowi w TV Republika. "Się zacznij oglądać za siebie". Fot. YouTube / TV Republika

Groźby w TV Republika. Sobala zwrócił się do Tuska w skandaliczny sposób

– Dzisiaj oni ogłosili, że stawiają w stan upadłości TVP, Polskie Radio i Polską Agencję Prasową, nie będą odbudowywać Pałacu Saskiego. Wiesz co, Tusku? Ty się zacznij oglądać za siebie, bo ta sprawiedliwość, moim zdaniem, już po ciebie idzie. Ty jeszcze o tym nie wiesz, ale tak jest – wypalił Jacek Sobala.

Tak skomentował decyzję o postawieniu TVP, PAP i Polskiego Radia w stan likwidacji. Sobala to były prezes publicznej rozgłośni, który w minioną środę prowadził wydanie specjalne na antenie TV Republika. Sobala, recenzował ruch Bartłomieja Sienkiewicza i Donalda Tuska, tuż po wyemitowaniu wywiadu z udziałem Jarosława Kaczyńskiego.

Sobala odniósł się także do ostatniej konferencji Donalda Tuska, podczas której premier stał w obronie Bartłomieja Sienkiewicza.

TV Republika reaguje na konferencję Donalda Tuska. "Wiemy, jak sobie z tym poradzić"

– Powiedział, proszę państwa, że prezydenckie weto ustawy okołobudżetowej, która pozbawia publiczne media finansowania z obligacji skarbowych, każe podjąć stosowne decyzje ministrowi kultury – powiedział.

– No i minister kultury podjął te stosowne decyzje. Ja wiem, będziecie zwalać na prezydenta, Tusk się będzie zasłaniał, jak zawsze, że on tego nie podpisał, to Sienkiewicz. No ale, my to znamy i wiemy, jak sobie z tym poradzić – dodał.

Jak pisaliśmy w naTemat, Jarosław Kaczyński zamierza "sobie z tym poradzić" poprzez zwołanie demonstracji pod Sejmem. 11 stycznia Prawo i Sprawiedliwość będzie walczyć z odpartyjnieniem mediów publicznych.

– Temu trzeba się przeciwstawić. 11 stycznia będzie demonstracja w Warszawie, mam nadzieję, że okazała demonstracja. Będziemy się temu przeciwstawiać – powiedział.

Donald Tusk zapowiada: Będziemy głosowali za uchyleniem immunitetów

Z kolei Tusk zapowiedział postawienie sprawy "z głowy na nogi". – Po tych kilku dniach, miałem też czas do namysłu w święta i przejrzałem, co państwo napisali na ten temat i co powiedzieli dziennikarze, czy politycy i polityczki, chcę postawić sprawę z głowy na nogi – zapowiedział podczas pierwszego wystąpienia po świętach.

Premier zapowiedział również wyciągnięcie konsekwencji wobec posłów Prawa i Sprawiedliwości.

– Nieważne czy jest parlamentarzystą, czy parlamentarzystką PiS-u. Bez znaczenia. Będziemy głosowali o uchylenie immunitetów wszystkim tym, którzy decydują się na naruszanie prawa. Nie będzie świętych krów – zapowiedział.