3 niedocenione seriale, które zawrócą wam w głowie. Przepadniecie na cały dzień

3 niedocenione seriale, które obejrzycie w streamingu. Nie tylko "Branża" z Kitem Haringtonem Fot. materiał prasowy

Serwisy streamingowe pękają w szwach od seriali, które zasłużyły na większą uwagę. Nie mając na oku niczego ciekawego, widzowie powinni sięgnąć po te 3 niedocenione tytuły, które dla nich wybraliśmy. Wśród nich znalazła się produkcja wciągającą prawie tak samo jak "Sukcesja", czyli brytyjska "Branża".

W poszukiwaniu czegoś do oglądania natkniecie się w streamingu na wiele interesujących seriali. Ba, niektóre z nich pewnie umknęły waszej uwadze, a za granicą cieszą się powszechnym uznaniem wśród krytyków oraz widowni. Mając to z tyłu głowy, zabierzcie się z nami w podróż w nieznane.

Jeśli tylko zechcecie, odwiedzicie Koreę Południową, od której aż łezka w oku się kręci, pełną zagadek Kolumbię Brytyjską i zapracowane City of London.

3 niedocenione seriale, które obejrzycie w streamingu (LISTA)

Na liście znalazły się 3 produkcje, które w Polsce nie spotkały się z takim samym zainteresowaniem, co na Zachodzie.

1. Branża

Marisa Abela i Kit Harington w serialu "Branża". Fot. materiał prasowy

"Branża" jest jak córka nagradzanej telewizyjnymi Oscarami "Sukcesji" i młodzieżowego serialu "Skins", który ponad dekadę temu był istnym fenomenem wśród młodzieży. Jej akcja rozgrywa się w drugiej po Nowym Jorku stolicy finansów, czyli Londynie. Historia zaczyna się od czwórki ambitnych stażystów gotowych pozyskać dla międzynarodowego banku inwestycyjnego największych klientów i przy okazji pracować w lukratywnym środowisku bankowców oraz traderów, którym 24 godziny na dobę adrenalina buzuje w żyłach.

Twórcy Mickey Down Konrad Kay bezpardonowo łączą absurd pracy w City of London z faktycznymi problemami, z jakimi borykają się jego stali bywalcy. Za kamerą serialu stanęły Lena Dunham ("Dziewczyny"), Mary Nighy ("Najdroższa Alice") i Isabella Eklöf ("Granica"). Na HBO Max właśnie odbyła się premiera 4. sezonu.

Gdzie obejrzeć? HBO Max

2. Pachinko

Kim Min-ha w serialu "Pachinko". Fot. materiał prasowy

Adaptacja powieści "Pachinko" Min Jin Lee jest historią wielopokoleniowej rodziny, która na początku XX wieku zmagała się z imperialistycznymi zapędami Cesarstwa Wielkiej Japonii. Cesarstwo Koreańskie zastąpiono wówczas Generalnym Gubernatorstwem Korei.

Sunja dorasta w rybackiej wiosce, gdzie na własne oczy widzi, jak japońscy okupanci znęcają się nad jej rodakami. Lata mijają, a bohaterka z wygadanego dziecka wyrasta na dojrzałą kobietę, nad którą wisi widmo hańby. Los chce, aby dożyła sędziwego wieku i uchroniła rodzinę przed życiem w nędzy.

Amerykański dramat Soo Hugh ("Ocaleni") szczyci się znakomitą scenografią, poruszającym scenariuszem, z którego aż bije melancholia, i przekonującą grą aktorską. Kim Min-ha ("W stronę światła"), Lee Min-ho ("Legenda o Błękitnym Oceanie"), Anna Sawai ("Szōgun"), Noh Sang-hyun ("Love in the Big City") i Yeo-Jong Yun (laureatka Oscara za "Minari") – tę obsadę ogląda się z czystą przyjemnością.

Na tle popularnych tytułów zalewających streaming "Pachinko" jawi się jako perła schowana na dnie zamulonego morza.

Gdzie obejrzeć? Apple TV

3. Most zbrodni

Riley Keough w serialu "Most zbrodni". Fot. materiał prasowy

"Most zbrodni" to miniserial kryminalny opowiadający o powrocie w rodzinne strony i mierzeniu się z własnymi demonami. Scenariusz do dzieła Quinn Shephard ("Wina") powstał na podstawie książki Rebeki Godfrey, która własne doświadczenia życiowe (pisarka wychowywała się w tym samym miejscu co 14-letnia Reena Virk) łączy z tragedią z 1997 roku.

Gminą Saanich w Kolumbii Brytyjskiej wstrząsa zabójstwo nastolatki, która przyjaźniła się z wychowankami domu poprawczego Seven Oaks Youth Home. Pisarka Rebecca Godfrey, która w dzieciństwie również sprawiała rodzicom problemy, z niezwykłą empatią spogląda na całą sytuację. Razem z policjantką Josephine Bell próbuje odkryć tajemnice skrywane przez wybrzeża Salish Sea.

W serialu w głównych rolach obsadzono Riley Keough, gwiazdę muzycznej adaptacji "Daisy Jones & The Six", a prywatnie wnuczkę Priscilli i Elvisa Presleya, oraz nominowaną do Oscara za "Czas krwawego księżyca" Lily Gladstone. Na małym ekranie widzimy także Chloe Guidry ("Wayward"), Javona Waltona ("Euforia"), Archie Panjabi ("Żona idealna"), Matta Cravena ("Karol. Człowiek, który został papieżem") i Daniela Diemera ("Percy Jackson i bogowie olimpijscy").