Donald Tusk mówi o kaszubskiej tożsamości. Ale internauci łączą kropki z wetem ws. SAFE. Shutterstock.com/Juergen Nowak

Weto prezydenta Karola Nawrockiego wobec ustawy dotyczącej SAFE stało się tematem przewodnim w polskiej polityce. Rząd już podjął działania zmierzające do uruchomienia "planu B". Tymczasem premier Donald Tusk świętuje Dzień Jedności Kaszubów, ale też ostrzega: "z nami lepiej nie zadzierać".

Donald Tusk świętuje Dzień Jedności Kaszubów. Ale internauci widzą nawiązanie do weta ws. SAFE

Premier Donald Tusk chętnie podkreśla swoje kaszubskie korzenie. Tym razem nawiązał do swojej tożsamości w nowym nagraniu, które opublikował na platformie X. Polityk ma w dłoni słynne diabelskie skrzypce, czyli tradycyjny kaszubski instrument.

– Dzisiaj jest Dzéń Jednotë Kaszëbów, czyli Dzień Jedności Kaszubów, tak że w Sejmie też go obchodzimy. Kaszubi dobrze wiedzą, że trzeba być razem. (...) Szkoda, że nie wszyscy o tym dzisiaj w Polsce wiedzą. Pamiętajcie, z nami lepiej nie zadzierać – mówi na nagraniu Tusk.

Internauci z miejsca wychwycili nawiązanie do czwartkowego ogłoszenia weta ws. SAFE. Faktem jest jednak, że w piątek 13 marca w Sejmie obchodzono Dzień Jedności Kaszubów, a udział w wydarzeniu zapowiadało ponad 250 osób.

Jak podaje lokalny serwis Nadmorski24.pl, do Warszawy udali się m.in. artyści, samorządowcy, filolodzy, przedstawiciele środowiska akademickiego, muzealnicy, animatorzy kultury czy nauczyciele. W programie obchodów były m.in. debaty dotyczące kultury i przyszłości Kaszubów, a także część artystyczna, w ramach której w głównym holu Sejmu zorganizowano występy Kaszubskiego Zespołu Pieśni i Tańca Bytów oraz Zespołu Pieśni i Tańca "Przodkowanie".

Karol Nawrocki mówi "nie" dla SAFE. Rząd uruchamia "plan B"

W czwartek 12 marca Karol Nawrocki poinformował, że nie podpisze ustawy dotyczącej SAFE. Ta decyzja wywołała trzęsienie ziemi w polskiej polityce, a przedstawiciele wszystkich opcji przenieśli burzliwą dyskusję na platformę X. W piątek o godz. 9 rozpoczęło się nadzwyczajne posiedzenie rządu, a Donald Tusk zapowiedział, że odpowiedzią na weto ma być uchwała, która uruchomi program Polska Zbrojna.

– Nasza odpowiedź ma charakter konstruktywny. Właśnie dlatego za chwilę rozpoczniemy posiedzenie rządu, na którym przyjmiemy uchwałę, na podstawie której zrealizujemy program Polska Zbrojna. Będzie trudniej, będzie wolniej, będzie trzeba dużo więcej wysiłku włożyć, żeby przekonać wszystkich zaangażowanych, bo nie będzie stosownych przepisów. Będziemy musieli polegać na własnej sile, ale to zrobimy. Uchwała pozwoli nam uruchomić program. To jest nasza odpowiedź – tłumaczył Tusk jeszcze przed rozpoczęciem posiedzenia.

