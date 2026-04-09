Nowy zawód dla Polaków zapewniony przez system kaucyjny

Kierowca do wywożenia butelek kaucyjnych ze sklepów wyrasta na jednego z najbardziej rozchwytywanych pracowników w polskim transporcie. Wraz z pełnym wdrożeniem systemu kaucyjnego liczba ofert pracy lawinowo rośnie, a w grze o wolne miejsce w magazynach marketów liczy się przede wszystkim czas.

Od kiedy 1 października 2025 roku w Polsce oficjalnie ruszył system kaucyjny, emocje wciąż nie opadają. Z jednej strony mierzyliśmy się z problemami, takimi jak nieczynne butelkomaty i kolejki, a z drugiej – zobaczyliśmy, że na zwrotach można realnie dorobić się sporych sum pieniędzy. Teraz jednak rynek idzie o krok dalej. Na naszych oczach rodzi się zupełnie nowa profesja, która dla wielu osób może stać się szansą na stabilne i całkiem nieźle płatne zatrudnienie.

Przewoźnik butelek kaucyjnych. Na czym polega ta praca?

Jak donosi "Fakt", coraz więcej firm logistycznych oraz sieci handlowych poszukuje osób na stanowisko kierowcy odpowiedzialnego za odbiór opakowań kaucyjnych z butelkomatów. Choć może brzmieć to jak niszowe zajęcie, rzeczywistość pokazuje, że to tak naprawdę kluczowe ogniwo w całym systemie kaucyjnym. Bez sprawnych kierowców magazyny sklepów w mgnieniu oka zostałyby zasypane tonami plastiku i szkła, co sparaliżowałoby ich codzienną pracę.

Na czym dokładnie polega ten fach? Wbrew pozorom kierowca nie musi osobiście obsługiwać butelkomatów ani ich czyścić. Jego zadanie zaczyna się na zapleczu marketu. Podjeżdża pod sklep, gdzie pracownicy przekazują mu gotowe, zapakowane worki z pustymi butelkami i puszkami, które weryfikuje, a następnie przewozi do wyznaczonego punktu recyklingu. To praca stosunkowo lekka fizycznie, co czyni ją dostępną dla szerokiego grona kandydatów, w tym osób, które wcześniej nie miały do czynienia z transportem.

Zarobki i benefity. Nawet 5 tysięcy złotych na rękę

To, co najbardziej przyciąga kandydatów, to warunki finansowe. W analizowanych przez "Fakt" ofertach pracy, m.in. z Warszawy czy z Opola, wynagrodzenie dla początkującego kierowcy oscyluje wokół 5 tysięcy złotych netto. Choć w branży transportowej nie jest to kwota rekordowa, to dla osób bez dużego doświadczenia lub szukających stabilizacji, jest to propozycja bardzo konkurencyjna.

Pracodawcy kuszą nie tylko pensją. Standardem staje się samochód służbowy, a wiele firm oferuje model pracy, w którym kursy zaczyna się bezpośrednio spod własnego domu. Zazwyczaj jest to również praca od poniedziałku do piątku.

Co ciekawe, niektóre firmy wprowadzają systemy premiowe uzależnione od liczby wykonanych kursów, co daje ambitniejszym kierowcom szansę na jeszcze wyższe dochody. Jedyne co pracownik musi zaoferować od siebie, to oczywiście prawo jazdy kategorii B, a także punktualność oraz dyspozycyjność.

Ciemne strony nowego zawodu. Zapach to największe wyzwanie

Mimo wielu zalet, praca kierowcy "kaucyjnego" ma swoje specyficzne minusy, o których rzadko przeczytamy w kolorowych ogłoszeniach. Głównym problemem są zapachy. Transport pustych opakowań, w których często zostają resztki piwa, słodkich napojów czy mleka, bywa uciążliwy, zwłaszcza w cieplejsze dni.

– Zapachowo średnio, zwłaszcza jak coś się rozleje się w samochodzie. Ale to nie jest nic strasznego. Da się przyzwyczaić – opowiada rozmówca "Faktu", który zdecydował się na ten zawód. Praca ta wymaga więc pewnej odporności, ale dla osób szukających zatrudnienia w dynamicznie rozwijającej się branży nie jest to bariera nie do przejścia.

Jak działa system kaucyjny w Polsce?

Całe to nowe zjawisko na rynku pracy jest efektem wdrożenia unijnej dyrektywy SUP, która nakłada na Polskę obowiązek osiągnięcia wysokich poziomów zbiórki odpadów. W 2025 roku musimy zebrać 77 proc. opakowań, a do 2029 roku ten wskaźnik ma wzrosnąć aż do 90 proc. Systemem, który ruszył 1 października 2025, objęte są konkretne grupy opakowań:

Butelki plastikowe (PET) jednorazowego użytku o pojemności do 3 litrów; Puszki metalowe (aluminiowe i stalowe) do 1 litra pojemności; Butelki szklane wielokrotnego użytku do 1,5 litra.