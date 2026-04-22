Kancelaria Prezydenta RP Karola Nawrockiego omyłkowo nadała pośmiertnie tytuł profesora zmarłemu w ubiegłym roku Maciejowi Chałubińskiemu. Współpracownicy głowy państwa tłumaczą się, że nie wiedzieli o śmierci naukowca i zapowiadają działania naprawcze.
Prezydent Karol Nawrocki dokonał rażącej pomyłki, mianując tytułem profesora lekarza Macieja Chałubińskiego, który zmarł w sierpniu ubiegłego roku. To kolejna już w ostatnich dniach sytuacja, kiedy okazuje się, że w otoczeniu prezydenta dochodzi do sporych jak na instytucję głowy państwa niedopatrzeń – podobnie jak w przypadku weryfikacji członków Rady Nowych Mediów, o czym pisaliśmy już w naTemat.
Prezydent mianował profesora, który nie żyje od pół roku
W ubiegłym tygodniu w "Monitorze Polskim" opublikowano oficjalną informację z 18 lutego br. o nadaniu Maciejowi Chałubińskiemu najwyższego stopnia naukowego przez prezydenta RP. Jak się jednak szybko okazało, ceniony lekarz zmarł w sierpniu 2025 roku – dokładnie pół roku przed decyzją Karola Nawrockiego.
Biuro Mediów i Listów Prezydenta w rozmowie z portalem "Puls Medycyny" przyznało, że wiadomość o śmierci Macieja Chałubińskiego dotarła do urzędników już po fakcie, czyli po podpisaniu stosownego wniosku przez Karola Nawrockiego. Kancelaria argumentuje, że nie otrzymała wcześniej informacji o zgonie kandydata, a sam proces nadawania tytułu profesora ruszył jeszcze w 2025 roku, kiedy naukowiec żył.
To tłumaczenie budzi jednak wątpliwości, ponieważ informacja o śmierci profesora była publicznie dostępna i szeroko komentowana w środowisku medycznym. Kondolencje publikowało m.in. Polskie Towarzystwo Alergologiczne oraz macierzysta uczelnia naukowca – Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Fakt, że otoczenie prezydenta nie sprawdziło tak podstawowej informacji, stawia jego profesjonalizm w bardzo złym świetle.
Brak komunikacji i działania naprawcze w Kancelarii Prezydenta
Kancelaria Prezydenta RP oficjalnie przyznała się do błędu i zapowiedziała podjęcie kroków prawnych w celu wyjaśnienia tej niecodziennej sytuacji. "Prowadzone są działania zmierzające do skorygowania zaistniałej sytuacji" – zapewniło Biuro Mediów i Listów w odpowiedzi na pytania "Pulsu Medycyny". Urzędnicy przekonują, że incydent ten jest efektem braku komunikacji między poszczególnymi instytucjami zaangażowanymi w proces profesorski.
Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, tytuł profesora nie może być nadany osobie zmarłej, co oznacza, że decyzja z lutego jest prawnie wadliwa i musi zostać uchylona. Na ten moment nie wiadomo jednak, jak dokładnie mają wyglądać wspomniane "działania naprawcze" ani kiedy można spodziewać się formalnego skorygowania błędnej decyzji.
Maciej Chałubiński był cenionym alergologiem, specjalistą immunologii klinicznej oraz chorób wewnętrznych. Przez lata kierował Kliniką Immunologii i Alergii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i zasiadał w Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Alergologicznego. Był także naukowcem o międzynarodowej renomie, jako członek Europejskiej Akademii Alergologii i Immunologii Klinicznej. W swojej karierze opracował liczne publikacje poświęcone zaburzeniom odporności, które do dziś służą lekarzom w całej Polsce.