Prezydent nadał tytuł profesora zmarłej osobie Fot. Shutterstock.com

Kancelaria Prezydenta RP Karola Nawrockiego omyłkowo nadała pośmiertnie tytuł profesora zmarłemu w ubiegłym roku Maciejowi Chałubińskiemu. Współpracownicy głowy państwa tłumaczą się, że nie wiedzieli o śmierci naukowca i zapowiadają działania naprawcze.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Prezydent Karol Nawrocki dokonał rażącej pomyłki, mianując tytułem profesora lekarza Macieja Chałubińskiego, który zmarł w sierpniu ubiegłego roku. To kolejna już w ostatnich dniach sytuacja, kiedy okazuje się, że w otoczeniu prezydenta dochodzi do sporych jak na instytucję głowy państwa niedopatrzeń – podobnie jak w przypadku weryfikacji członków Rady Nowych Mediów, o czym pisaliśmy już w naTemat.

Prezydent mianował profesora, który nie żyje od pół roku

W ubiegłym tygodniu w "Monitorze Polskim" opublikowano oficjalną informację z 18 lutego br. o nadaniu Maciejowi Chałubińskiemu najwyższego stopnia naukowego przez prezydenta RP. Jak się jednak szybko okazało, ceniony lekarz zmarł w sierpniu 2025 roku – dokładnie pół roku przed decyzją Karola Nawrockiego.

REKLAMA

Biuro Mediów i Listów Prezydenta w rozmowie z portalem "Puls Medycyny" przyznało, że wiadomość o śmierci Macieja Chałubińskiego dotarła do urzędników już po fakcie, czyli po podpisaniu stosownego wniosku przez Karola Nawrockiego. Kancelaria argumentuje, że nie otrzymała wcześniej informacji o zgonie kandydata, a sam proces nadawania tytułu profesora ruszył jeszcze w 2025 roku, kiedy naukowiec żył.

To tłumaczenie budzi jednak wątpliwości, ponieważ informacja o śmierci profesora była publicznie dostępna i szeroko komentowana w środowisku medycznym. Kondolencje publikowało m.in. Polskie Towarzystwo Alergologiczne oraz macierzysta uczelnia naukowca – Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Fakt, że otoczenie prezydenta nie sprawdziło tak podstawowej informacji, stawia jego profesjonalizm w bardzo złym świetle.

REKLAMA

Brak komunikacji i działania naprawcze w Kancelarii Prezydenta

Kancelaria Prezydenta RP oficjalnie przyznała się do błędu i zapowiedziała podjęcie kroków prawnych w celu wyjaśnienia tej niecodziennej sytuacji. "Prowadzone są działania zmierzające do skorygowania zaistniałej sytuacji" – zapewniło Biuro Mediów i Listów w odpowiedzi na pytania "Pulsu Medycyny". Urzędnicy przekonują, że incydent ten jest efektem braku komunikacji między poszczególnymi instytucjami zaangażowanymi w proces profesorski.

Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, tytuł profesora nie może być nadany osobie zmarłej, co oznacza, że decyzja z lutego jest prawnie wadliwa i musi zostać uchylona. Na ten moment nie wiadomo jednak, jak dokładnie mają wyglądać wspomniane "działania naprawcze" ani kiedy można spodziewać się formalnego skorygowania błędnej decyzji.

REKLAMA