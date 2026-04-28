Wtorkowe obrady Sejmu rozpoczęły się od niezwykle bolesnego wspomnienia. Marszałek Włodzimierz Czarzasty, żegnając tragicznie zmarłego Łukasza Litewkę, nie ukrywał wzruszenia. W sali zapadła także minuta ciszy dla uczczenia pamięci posła.
Dzisiejsze posiedzenie Sejmu było pierwszym od tragicznego wypadku, w którym zginął Łukasz Litewka – poseł Lewicy, samorządowiec i jeden z najbardziej aktywnych społeczników w kraju. To właśnie od wspomnienia polityka rozpoczęto dzisiejsze prace legislacyjne. Wśród posłów wszystkich ugrupowań panowała atmosfera głębokiej zadumy, gdy wspólnie oddawali hołd zmarłemu.
Sejm żegna Łukasza Litewkę. Wzruszające słowa marszałka Czarzastego
We wtorek tuż po godzinie 10:00 Sejm rozpoczął trzydniowe posiedzenie. Marszałek Włodzimierz Czarzasty, wychodząc na mównicę, nie ukrywał ogromnego poruszenia. Lider Nowej Lewicy przypomniał zebranym dokonania swojego kolegi, a jego głos wielokrotnie łamał się ze wzruszenia.
– 23 kwietnia zginął tragicznie poseł Łukasz Litewka – polityk, samorządowiec i działacz społeczny, poseł na Sejm X kadencji – rozpoczął poruszony marszałek. Czarzasty podkreślał, że Litewka był postacią wyjątkową, której działalność wykraczała daleko poza partyjne podziały.
– Był człowiekiem o ogromnej wrażliwości na krzywdę ludzi i zwierząt, nie przechodził obojętnie obok potrzebujących pomocy. Polska polityka straciła człowieka dialogu, poszukującego porozumienia i zawsze gotowego do działania w sprawach, w których ludzie o głębokiej empatii słuchają swojego serca, odrzucając wszystkie waśnie, różnice i uprzedzenia – wspominał.
Zobacz także
Minuta ciszy dla zmarłego
Na zakończenie wystąpienia marszałek Sejmu, ledwo powstrzymując łzy, podsumował życie zmarłego posła słowami, które wywołały poruszenie na całej sali plenarnej:
– Jesteśmy wdzięczni za ogrom pracy i bezinteresowne zaangażowanie w pomoc wszystkim, którzy jej potrzebowali. Za wrażliwość i pokazywanie nam, jak być lepszymi ludźmi. Zginął dobry człowiek – dodał łamiącym się głosem, po czym poprosił wszystkich obecnych o uczczenie pamięci Łukasza Litewki minutą ciszy.
Pogrzeb Łukasza Litewki i pośmiertne odznaczenie
Poseł Łukasz Litewka zginął w tragicznych okolicznościach w zeszły czwartek, 23 kwietnia. Parlamentarzysta, znany ze swojej pomocy słabszym i ogromnej aktywności charytatywnej, został potrącony podczas jazdy rowerem na ulicy Kazimierzowskiej w Dąbrowie Górniczej.
Według ustaleń śledczych, 57-letni kierowca z Sosnowca zjechał na przeciwległy pas ruchu i uderzył w polityka. Mimo natychmiastowej interwencji służb, życia Łukasza Litewki nie udało się uratować – sekcja zwłok wykazała, że bezpośrednią przyczyną zgonu było wykrwawienie.
Pogrzeb Łukasza Litewki o charakterze państwowym odbędzie się w najbliższą środę, 29 kwietnia. Rodzina zmarłego zwróciła się do żałobników z wyjątkową prośbą: zamiast kupowania tradycyjnych wiązanek, sugerują przekazanie tych środków na wsparcie osób potrzebujących, co byłoby najpiękniejszym hołdem dla misji niesienia dobra, którą realizował poseł.
W uznaniu za społeczne zasługi Łukasza Litewki, prezydent Karol Nawrocki zdecydował o pośmiertnym uhonorowaniu tragicznie zmarłego Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.