Sieć sklepów Dino ponownie przygotowała szeroką ofertę promocyjną na produkty codziennego użytku. Od 13 maja w najnowszej gazetce klienci znajdą liczne oferty typu "2+2 gratis", "3+3 gratis", a w wybranych przypadkach nawet "6+6 gratis".

Dino ruszyło niedawno z długo wyczekiwaną promocja ogrodniczą. Sieć regularnie przygotowuje także dla klientów promocje oparte na zakupach wielosztuk. Najnowsza oferta, która rozpoczęła się w środę 13 maja i potrwa do wtorku 19 maja włącznie, obejmuje wiele kategorii – od wody, kawy i nabiału, aż po słodycze oraz lody, na które, jak wiemy, rośnie zapotrzebowanie wraz z nadejściem cieplejszych majowych dni.

Woda mineralna w dużych pakietach. Akcja 6+6 gratis

W kategorii napojów największą uwagę zwraca oferta na wodę mineralną Muszynianka w butelkach o pojemności 1,5 litra. Dino wprowadziło mechanizm "6+6 gratis", co oznacza, że przy zakupie dwóch zgrzewek (12 butelek), cena za połowę z nich zostaje zredukowana do zera. Co istotne dla osób planujących większe zapasy, sieć nie wyznaczyła w tym przypadku limitów ilościowych na jeden paragon.

Obniżką objęto również wodę Rodowita o pojemności 0,6 l (wersja delikatnie gazowana). W przypadku wyboru trzech sztuk cena za jedną butelkę wynosi 0,99 zł, podczas gdy cena regularna poza promocją to 1,39 zł.

Kawa i nabiał w niższych cenach

Dla osób uzupełniających domowe zapasy kawy Dino przygotowało ofertę na kawę mieloną Jacobs Krönung w opakowaniu 550 g. Przy zakupie dwóch sztuk cena za jedno opakowanie wynosi 32,85 zł (standardowo 41,69 zł). W dziale z mąką promocją "2+1 gratis" objęto natomiast mąkę pszenną luksusową marki Kuchnia Smaku.

W sekcji nabiału warto zwrócić uwagę na zróżnicowane terminy obowiązywania ofert. Tylko do soboty 16 maja dostępna jest promocja "3+3 gratis" na mleko UHT Łaciate 3,2 proc. Inne produkty z tej kategorii będą tańsze dłużej, bo do przyszłego wtorku. Dotyczy to między innymi:

Masła ekstra Krasula – w ofercie "2+2 gratis" Margaryny Flora Pro Activ – w ofercie "1+1 gratis" Kanapek Monte Snack – w ofercie "2+2 gratis"

Sezon na lody i słodycze. Sześć sztuk w cenie trzech

Wraz z połową maja w gazetkach coraz mocniej eksponowane są uwielbiane przez wielu Polaków produkty z zamrażarki. W Dino obniżka dotyczy lodów na patyku marki Gulliver. Przy zakupie sześciu sztuk cena jednostkowa spada do 2,35 zł (cena poza promocją to 4,79 zł). W ofercie "2+1 gratis" znalazły się natomiast lodowe kanapki Rainbow Jelly sygnowane marką Hellena. Patrząc na to, ile kosztuje gałka lodów w lodziarni, sklepowe promocje dla wielu mogą być zatem sensowną alternatywą.

Dla miłośników słodkich przekąsek przygotowano promocję na wafelki Prince Polo (45 g). Akcja "6+4 gratis" sprawia, że przy zakupie dziesięciu sztuk cena za jedną wynosi 1,61 zł zamiast regularnych 2,69 zł. Dodatkowo czekolady Wawel (90 g) są dostępne w ofercie "2+1 gratis".