Oszuści wzięli na cel osoby chętne do wspierania inicjatywy Cancer Fighters. Fundacja współpracująca z Łatwogangiem i Bedoesem zdecydowała się poinformować o działaniach wyłudzaczy, którzy, podszywając się pod nią, czyhają na dobre serca (a zarazem portfele) Polaków. Złodzieje stosują bardzo proste metody, a świadomość ich mechanizmów może uchronić nas przed utratą pieniędzy i danych.

"Ważny komunikat. Docierają do nas informacje o próbach podszywania się pod Fundację Cancer Fighters oraz wyłudzania pieniędzy" – informuje na X oficjalny profil fundacji Cancer Fighters zaangażowanej w akcję Łatwoganga.

Przypomnijmy, że w trakcie zbiórki, która podpaliła polski internet, udało się zebrać 282 miliony złotych (stan na 27 kwietnia 2026 roku). Wygląda na to, że kwota ta nie uszła uwadze oszustów. Jak informuje Cancer Fighters, wspierający powinni mieć świadomość, że organizacja:

Nie wykonuje telefonów z prośbą o przelewy lub przekazanie środków. Nie prosi prywatnie o darowizny przez komunikatory. Nie wysyła wiadomości z numerów prywatnych z prośbą o wpłaty. Nie prowadzi żadnych zbiórek poza oficjalnymi kanałami Fundacji.

"Wszelkie działania związane ze wsparciem finansowym publikowane są wyłącznie za pośrednictwem naszych oficjalnych profili oraz strony internetowej. Prosimy o zachowanie ostrożności i nieprzekazywanie pieniędzy osobom podszywającym się pod Fundację lub jej przedstawicieli" – zwraca uwagę Cancer Fighters.

Fundacja apeluje, żeby zawsze zwracać uwagę na to, skąd pochodzą wiadomości, a w przypadku wątpliwości prosi o kontakt poprzez oficjalne kanały komunikacji.

Działania oszustów są szczególnie szkodliwe, biorąc pod uwagę, że żerują na niezwykłej, bezprecedensowej akcji (i to nie w skali Polski, a w skali całego świata).

Rekordowa zbiórka była aktem oddolnej inicjatywy youtubera i tiktokera, Łatwoganga, który postanowił przyczynić się do spopularyzowania utworu Bedoesa i Mai Mecan "Ciągle tutaj jestem (diss na raka)" w ramach ciągłej transmisji.

Akcja przyciągnęła uwagę mediów, celebrytów, influencerów, a także dużych firm z gigantycznymi budżetami. Jest to historia niezwykła, która ukazuje, jak Polacy są w stanie jednoczyć się w walce o wspólne dobro, w tym wypadku zbieranie środków na osoby chore na raka.

Oszuści nie próżnują. Podszywają się już na potęgę

Drużyna CERT Polska ma pełne ręce roboty. Phishing i smishing stają się coraz bardziej poważnym problemem. Ostatnio oszuści podszywali się pod mObywatela w sposób, który mógł narazić na utratę danych nawet bardziej zaawansowanych użytkowników internetu.

Porównując kwiecień 2024 roku z kwietniem 2025 roku, odnotowany został aż dwukrotny wzrost oszustw na fałszywe inwestycje. Oszuści kantują, jak tylko się da. W ostatnim czasie obserwujemy m.in.:

Podszywanie się pod banki (np. rzekome blokady konta, aktualizacje bezpieczeństwa). Podszywanie się pod aplikacje i usługi rządowe (fałszywe mandaty, zwroty podatków). Podszywanie się pod usługi finansowe ("gwarantowane" szybkie inwestycje z dużym zyskiem, "oczekujące środki"). Podszywanie się pod kurierów ("dopłata do przesyłki", "opłaty celne"). Podszywanie się pod marketplace'y ("premia lojalnościowa", fałszywy regulamin, trudności z transakcją).