Ile kosztuje prawo jazdy w 2026 roku? Fot. Shutterstock.com

Prawo jazdy to życiowe marzenie wielu osób, jednak ogromny stres potrafi wywołać nie tylko sam egzamin. Niestety, cena całej tej zabawy z roku na rok staje się coraz wyższa, co skutecznie mrozi entuzjazm przyszłych uczestników ruchu drogowego.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Najpopularniejszym uprawnieniem do kierowania pojazdami w Polsce jest zdecydowanie prawo jazdy kategorii B. To podstawowy dokument dla większości kierowców, który daje możliwość kierowania samochodami osobowymi o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. Mimo ogromnego zapotrzebowania, ostateczny cennik takich kursów często spędza sen z powiek wielu młodym ludziom, którzy od lat marzą o zdobyciu tego dokumentu.

Od czego zależy cena kursu na prawo jazdy w 2026 roku?

Analizując rynek, szybko zauważymy, że stawki za kursy potrafią się drastycznie różnić. Głównym czynnikiem jest lokalizacja samej szkoły jazdy. Paradoksalnie, w większych miastach, gdzie panuje ostra walka o klienta, ceny za prawo jazdy potrafią być nieco bardziej łaskawe dla portfela. Z kolei w mniejszych miejscowościach, gdzie zwyczajnie brakuje konkurencji, ośrodki edukacyjne nierzadko windują swoje opłaty.

REKLAMA

Gdy już wcześniej pisaliśmy w naTemat.pl o tym, ile kosztuje prawo jazdy, okazało się, że w różnych regionach Polski różnice potrafią być spore.

Kolejną kluczową kwestią jest rynkowa renoma wybranego ośrodka. Przy tak drogiej inwestycji warto kierować się nie tylko najniższym cennikiem, ale przede wszystkim weryfikować opinie innych kursantów. Wszystko po to, by zapewnić sobie odpowiednie wsparcie przed i tak mocno stresującym egzaminem. Przed podpisaniem umowy warto też dokładnie prześwietlić oferty pod kątem dodatkowych profitów. Często w wyższą cenę bazową wliczone są od razu niezbędne materiały edukacyjne, obowiązkowe szkolenie z pierwszej pomocy, badania lekarskie, a nawet zapasowe godziny jazdy.

REKLAMA

Same koszty warunkuje również typ wybranego kursu. Za indywidualne podejście instruktora lub przyspieszony tryb nauki zapłacimy znacznie więcej, podczas gdy wciąż bardzo popularne wykłady teoretyczne online pozwalają szkołom zaoferować zauważalnie niższe kwoty.

No ale jak to wygląda w praktyce? Za co musimy zapłacić i ile

Na ostateczną sumę składa się opłacenie samego szkolenia, egzamin państwowy, obowiązkowe badania lekarskie, wykonanie odpowiednich zdjęć oraz finalne wydanie fizycznego dokumentu. Lwią część budżetu pochłonie oczywiście kurs na prawo jazdy kategorii B. Obecnie jest to wydatek rzędu od 3 300 zł do nawet 4 900 zł.

REKLAMA

Po odbyciu wyznaczonych godzin, kursantów czeka starcie w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego (WORD). Za państwowy egzamin teoretyczny trzeba tam zapłacić około 50-60 zł, natomiast weryfikacja umiejętności praktycznych to wydatek rzędu 230 zł. Co istotne, precyzyjne stawki w ośrodkach egzaminacyjnych mogą nieznacznie różnić się w poszczególnych województwach.

No cóż, od kilku lat egzamin na prawo jazdy coraz droższy, a inflacja w WORD-ach mocno przyspieszyła ten trend. Pamiętajmy również o tym, że każda kolejna próba po niezdanym egzaminie to dla naszego portfela konieczność uiszczenia ponownej opłaty.

Nie bez powodu mówi się, że teoria na prawo jazdy to koszmar. Nawet doświadczeni kursanci potrafią polec na pierwszym podejściu, a każdy taki upadek to kolejne wydane złotówki. Warto też pamiętać, że nowe zasady egzaminu na prawo jazdy wprowadzane przez Ministerstwo Infrastruktury, w tym testy percepcji zagrożeń, mogą jeszcze wpłynąć na liczbę poprawek. Do obligatoryjnych kosztów wpisanych w proces uzyskania prawa jazdy musimy doliczyć także obowiązkowe badania lekarskie. Stosowne orzeczenie kosztuje zazwyczaj w okolicach 200 zł, choć tu znów stawka bywa uzależniona od miejsca zamieszkania. Wymagany jest także komplet aktualnych, zgodnych z wytycznymi fotografii, co obciąży nasz budżet o kolejne 50 zł. Zwieńczeniem całego stresującego procesu jest wniosek w wydziale komunikacji, gdzie za samo wyrobienie upragnionego "plastiku" należy wpłacić równe 100 zł.

REKLAMA

Ile łącznie wynosi cena prawa jazdy? Podsumowanie wydatków

Biorąc pod uwagę wszystkie wyżej wymienione składowe, jesteśmy w stanie łatwo oszacować ostateczny budżet młodego kierowcy. Zakładając scenariusz idealny, w którym egzamin państwowy zdajemy za pierwszym podejściem i nie wykupujemy żadnych dodatkowych jazd doszkalających, łączne koszty uzyskania prawa jazdy w 2026 roku wyniosą nas od około 3 930 zł do nawet 5 540 zł.