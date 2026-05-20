Nowe rozwiązanie w systemie kaucyjnym Fot. Shutterstock.com / FotoDax

System kaucyjny dla wielu z nas stał się prawdziwą zmorą. Stanie w długich kolejkach z workami pełnymi butelek, które na dodatek często są odrzucane przez awaryjne automaty, potrafi wyprowadzić z równowagi. Nadchodzi jednak nowe rozwiązanie. Teraz, aby oddać puste opakowania, w ogóle nie będziesz musiał wychodzić z domu.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

System kaucyjny w Polsce – od chaosu do innowacji

System kaucyjny w naszym kraju, choć oficjalnie wystartował już jesienią 2025 roku, wciąż przypomina plac budowy, na którym dochodzi do niespodziewanych zwrotów akcji. Początki nie były łatwe – mierzyliśmy się z awariami butelkomatów i gigantycznymi kolejkami przed marketami.

Szybko jednak okazało się też, że na zwrotach opakowań można realnie zarobić. Na rynku pojawiło się nawet zapotrzebowanie na nowe, nietypowe usługi związane z masowym przewożeniem butelek do punktów skupu. A teraz sklep Frisco wprowadza kolejne udogodnienie.

REKLAMA

Koniec z noszeniem worków. Kurier załatwi sprawę za Ciebie

Frisco to znany supermarket internetowy, który na co dzień pozwala na zamawianie artykułów spożywczych z dostawą prosto pod drzwi. Teraz platforma postanowiła wyjść naprzeciw problemom, z jakimi borykają się Polacy przy recyklingu, wprowadzając innowacyjną usługę domowego zwrotu kaucji.

Ta nowa usługa to przykład dla innych firm w branży e-commerce. Jak zauważył na łamach Portalu Samorządowego Grzegorz Czekalski, dyrektor finansowy i członek zarządu Frisco, obecne realia bywają dla konsumentów po prostu męczące.

REKLAMA

– System kaucyjny z założenia jest prosty, ale w praktyce użytkownicy trafiają na różne bariery – od konieczności wożenia lub noszenia opakowań do punktów stacjonarnych, po sytuacje, w których do recyklomatu jest długa kolejka, albo 'chwilowo' nie działa – podkreślił Czekalski. Nowe rozwiązanie Frisco ma za zadanie całkowicie wyeliminować ten problem.

Jak oddać butelki bez wychodzenia z domu? Zasady są proste

Aby skorzystać z usługi, trzeba pamiętać o kilku ważnych zasadach. Przede wszystkim oddajemy wyłącznie opakowania po napojach, które posiadają na etykiecie specjalny znak kaucji. Pod żadnym pozorem nie wolno ich zgniatać. Kod kreskowy oraz symbol kaucji muszą pozostać nienaruszone, aby system mógł je prawidłowo odczytać.

REKLAMA

Ogromnym ułatwieniem jest tu fakt, że możemy zwrócić butelki i puszki kupione w zupełnie innych sklepach. Nikt nie będzie od nas wymagał okazania paragonu. Sam proces pakowania również został zoptymalizowany. Sklep dodaje dedykowane worki na zwroty automatycznie do naszych zamówień obejmujących produkty kaucjonowane, jednak teraz klienci mogą też swobodnie zarządzać ich liczbą w koszyku.

Plastikowe butelki i puszki wrzucamy razem do jednego worka. Kiedy kurier przyjedzie z nową dostawą, przekazujemy mu po prostu szczelnie zamknięte paczki ze zwrotami. Należy jednak pamiętać o limicie – podczas jednej wizyty kurier może odebrać maksymalnie dwa takie worki.