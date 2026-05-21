Dino z nowymi promocjami na kawę Fot. Shutterstock.com / Magda Wygralak

Miłośnicy małej czarnej albo latte ze słodkim syropem – wiemy, że tu jesteście. Dino w najnowszej gazetce zaproponowało naprawdę szeroki wybór kawy w dobrych cenach, więc aż żal nie zerknąć na tę ofertę i uzupełnić swoich zapasów.

Spektrum kawoszy jest szerokie: od wielbicieli kawy ziarnistej, przez mieloną, aż po rozpuszczalną. Nie kłóćmy się dziś o to, która z nich jest najlepsza, bo Dino w swojej najnowszej ofercie ma coś dla każdego. A szkoda by było nie wykorzystać takiej promocji, bo ostatnio ceny kawy naprawdę dają w kość. Warto więc sprawdzić, na które produkty opłaca się tym razem postawić podczas codziennych zakupów.

Należy jeszcze dodać, że zaprezentowana w gazetce oferta handlowa jest ważna do 26 maja lub do wcześniejszego wyczerpania zapasów, więc miejmy to na uwadze, planując swoje zakupy.

Kawa ziarnista w Dino. Duże opakowania na dłużej

Przegląd promocji warto zacząć od propozycji dla osób, które posiadają w domach ekspresy lub po prostu wolą samodzielnie mielić ziarna tuż przed zaparzeniem naparu. Na sklepowych półkach pojawiła się popularna kawa ziarnista Qualita Oro Lavazza w dużym opakowaniu o wadze 1 kg. Jej obecna cena wynosi 84,85 zł (cena przed obniżką to 99,99 zł, a najniższa cena z 30 dni przed obniżką wynosiła 84,89 zł).

Drugą opcją dla zwolenników tej formy jest kawa ziarnista Aroma Gold Prima w opakowaniu 900 g. W aktualnej gazetce kosztuje ona 49,99 zł (wcześniej za ten produkt trzeba było zapłacić 59,99 zł). To dobra okazja na zaopatrzenie domowej spiżarni w opakowania, które wystarczą na naprawdę wiele poranków.

Warianty mielone i rozpuszczalne. Promocje wielosztuk

Dla tych, którzy preferują tradycyjne parzenie, sieć przygotowała rabaty na kawy mielone. Kawa mielona Dallmayr Classic (opakowanie 500 g) została objęta promocją przy zakupie 2 sztuk – zapłacimy wtedy 27,89 zł za jedno opakowanie (55,78 zł/kg). Jeśli zdecydowalibyśmy się na zakup tylko jednej kawy, jej cena wzrośnie do 37,99 zł (75,98 zł/kg), więc różnica jest naprawdę dość duża.

Kolejną propozycją jest kawa mielona Astra łagodna tradycyjna w nieco większym formacie – 555 g, dostępna za 22,69 zł, czyli 40,88 zł za kilogram (cena przed obniżką wynosiła 28,99 zł). Z kolei miłośnicy wersji rozpuszczalnej znajdą w ofercie kawę Mocca Fix Gold Woseba o gramaturze 110 g w cenie 17,85 zł za słoik (cena przed obniżką: 20,99 zł).

Wpływ na zdrowie i problem podróbek na rynku

Wokół regularnego sięgania po małą czarną narosło wiele mitów. Pytanie o to, czy kawa jest zdrowa, dzieli naukowców od lat. Dawniej opinie były raczej negatywne, sugerując nawet, że napój ten może doprowadzić do przedwczesnej śmierci. Jednak w ostatnich latach badania coraz bardziej przychylają się do małej czarnej. Pisaliśmy już na łamach naTemat o doniesieniach, z których wynika, że poprawia ona naszą pracę mózgu, a regularne spożywanie 2-3 kaw dziennie może wręcz chronić przed depresją.